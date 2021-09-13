«Здесь добрые люди»: семья из Новосибирска переехала в «лучший город на земле» (по их версии). Как там живется?

— В Новосибирске мы не могли никак попасть в детский сад. Я очень долго добивалась путевки, нам ее дали только в 2020 году. А потом грянул коронавирус, — рассказала сибирячка. — В Волгограде мы как приехали сразу подали документы на сад. Путевку получили почти сразу. Я была в шоке, без очередей и проблем. Ладно, круто, старший ребенок пошел в детский сад, осталось пристроить младшую, но я не надеялась сделать это до трех лет. А потом раз и нам прислали путевку, и сын, и дочь ходят в детский сад. К тому же, здесь в Волгограде нам по квоте сделали операцию. У моего ребенка врожденный птос — опущенное веко. Мы наблюдались в Новосибирском МНТК, переехали сюда и здесь тоже отправились туда. До переезда нам говорили, что квоты нет, делайте операцию сами. Приехали сюда и нам ее сделали бесплатно. То есть понимаете? Все складывается так, что я просто не могу не любить этот город.