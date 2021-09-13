«Здесь добрые люди»: семья из Новосибирска переехала в «лучший город на земле» (по их версии). Как там живется?

Светлана Зенцова переехала из Новосибирска в Волгоград. Уже год сибирячка вместе с детьми и мужем живет в городе на Волге, изучая его и подставляя щеки волгоградскому солнцу. Сибиряки признаются, что ни разу не пожалели о переезде, они придумали свой девиз: «Давайте волгоградоваться» и теперь рисуют комикс о жизни в городе. О том, чем их так впечатлил Волгоград и живущие здесь люди, о злых собаках и еде Светлана рассказала нашим коллегам из V1.RU.
— Мы переезжали в самый разгар пандемии, конечно, были мысли: а вдруг мы заболеем, или не получится что-то, но мы старались гнать их от себя прочь. У нас здесь живут друзья, которые периодически рассказывали о том, какой Волгоград классный город. Они скидывали фотографии где они в октябре проводят время на Волге в одних футболках, мы в это время уже встречали первый снег и встречали зиму, — вспоминает Светлана. — Я в нашей истории с переездом была эдаким камнем, мужу было довольно сложно меня сдвинуть, но ему это все-таки удалось.
В Волгограде сибиряки поселились в Центральном районе и до сих пор благодарят за это судьбу и друзей, которые помогли выбрать квартиру.
— В Новосибирске мы не могли никак попасть в детский сад. Я очень долго добивалась путевки, нам ее дали только в 2020 году. А потом грянул коронавирус, — рассказала сибирячка. — В Волгограде мы как приехали сразу подали документы на сад. Путевку получили почти сразу. Я была в шоке, без очередей и проблем. Ладно, круто, старший ребенок пошел в детский сад, осталось пристроить младшую, но я не надеялась сделать это до трех лет. А потом раз и нам прислали путевку, и сын, и дочь ходят в детский сад. К тому же, здесь в Волгограде нам по квоте сделали операцию. У моего ребенка врожденный птос — опущенное веко. Мы наблюдались в Новосибирском МНТК, переехали сюда и здесь тоже отправились туда. До переезда нам говорили, что квоты нет, делайте операцию сами. Приехали сюда и нам ее сделали бесплатно. То есть понимаете? Все складывается так, что я просто не могу не любить этот город.
Светлана признается, что в городе на Волге они с семьей стали больше времени проводить на воздухе, гулять. Сама сибирячка вдруг начала бегать.
— Я стала здесь вести очень активную социальную жизнь, — рассказала Света. — Здесь очень развито это беговое движение, тут же я нашла близких по духу людей. Вообще, тут в Волгограде есть своеобразные такие «маленькие разговоры» с абсолютно незнакомыми людьми. Ну к примеру, ты едешь в транспорте и говоришь по телефону — делишься своей проблемой какой-то, а потом раз и какой-то человек откликается и говорит тебе как этот вопрос решить. В Новосибирске такого нет и не было. Здесь я бегаю вечером или утром, то есть тут можно выйти к примеру на Набережную и бежать, бежать, или гулять, аж до ЦПКиО. Мы очень много стали гулять, вечером здесь очень атмосферно, здорово.
Волгоградскому стилю жизни сибирячка посвятила небольшую зарисовку в своем инстаграм.
К слову, в Новосибирске Светлана оставила грустные мысли и теплые куртки, но признается, что по некоторым вещам она все же скучает.
— Мы очень любим разнообразные блюда, разнообразную еду, — рассказывает Светлана. — К примеру, бурятское блюдо — позы. Их в Волгограде нет совсем. И вообще общепит в Новосибирске был несколько разнообразнее местного. Зато, в Волгограде мы начали есть гораздо больше овощей и фруктов. Я впервые попробовала настоящую, вкусную дыню! Это был шок. До этого мне казалось, что она совершенно безвкусная, а тут, наконец, поняла что такое на самом деле дыня. Арбузы здесь я могу купить не боясь отравиться. Даже в сетевых магазинах ни разу за год не подводили. Цены в Волгограде достаточно приятные. Коммуналка вот только дорогая, как и везде. Но здесь отопление выключают раньше и включают гораздо позже, чем в Новосибирске.
Но безусловно, по словам Светланы, есть в Волгограде и минусы.
— Огромное количество бездомных собак. Их просто очень много, даже в центре. На нас с детьми несколько раз бросались даже чипованные, это очень страшно, — считает сибирячка. — Не знаю с чем это связано, но в Новосибирске подобного не было. К тому же, в Сибири очень налажен диалог власти и людей. Можно было написать в городском приложении о проблеме и завтра она была бы уже решена. Но в Волгограде такого нет. Но, знаете, несмотря ни на что, мы ни разу не пожалели о переезде. Здесь здорово. Муж даже придумал наш небольшой девиз, всегда говорит: «Давайте жить и волгоградоваться!». Чем мы собственно и занимаемся.