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Красноярск лучше? Семья из Новосибирска уехала в город на Енисее. Плюсы и минусы переезда — честный рассказ

Природа, дороги, отсутствие пробок — всё хорошо, но вот с детскими садами и медициной туго

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Ксения Пинерова переехала в Красноярск вместе с мужем и трехлетним сыном год назад

Ксения Пинерова переехала в Красноярск вместе с мужем и трехлетним сыном год назад

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Семья из Новосибирска назвала плюсы и минусы переезда в Красноярск

В предыдущем выпуске рубрики «Вы отсюда и сюда» мы рассказали историю переезда из Новосибирска в Москву — приводили удачные и неудачные примеры, раскрыли подводные камни. Некоторые остались довольны своим решением, а кто-то предпочел вернуться и посмотрел на свой город по-новому. Сегодня мы поговорим с сибиряками, которые переехали в Красноярск. Вечный спор, какой из городов лучше, наверное, никогда не будет разрешен. Публикуем рассказ Ксении Пинеровой — вместе с семьей она переехала в соседний город в августе 2020 года.

Про жилье

— Мы переехали в Красноярск чуть больше года назад в связи с повышением мужа и новым назначением в другом городе. В Новосибирске жили в Калининском районе, около станции метро «Заельцовская», снимали 3-комнатную квартиру в жилом комплексе «Тихая гавань» за 28 000 рублей в месяц. В Красноярске живем в районе «Взлетка», так называемый новый центр, где сосредоточено большее количество ТЦ, ресторанов, бизнес-центров. Выбирали между ЖК «Южный берег», Skyseven, «Синие крыши», Scandis, в итоге остановились на «Ковчеге». Нам было важно найти жилье поближе к работе мужа. Стоимость покупки жилья схожа в этих городах, а вот аренда в Красноярске дороже примерно на 5000 рублей.

В Новосибирске семья снимала <nobr class="_">3-комнатную</nobr> квартиру в жилом комплексе «Тихая гавань»

В Новосибирске семья снимала 3-комнатную квартиру в жилом комплексе «Тихая гавань»

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Преимущества и недостатки города


— Первое преимущество — природа. Очень красивые виды: горы, Енисей, озёра Красноярского края. Заповедник «Столбы» — отдельный вид развлечений. Второе — очень развита культура спортивного отдыха. Здесь есть остров Татышев, «Татышев-парк» — настоящий парк в центре, который работает в круглогодичном режиме. Летом для всех желающих открыты беговые и велодорожки, тренажерные и детские городки, спортивные площадки и пляж. Зимой в парке заливается самая большая ледовая площадка в городе «Татышев-ICE» и работают лыжные трассы. Работают прокаты всего, что только можно придумать (ролики, самокаты, велосипеды).

Ксения отмечает, что в Красноярске развита спортивная культура

Ксения отмечает, что в Красноярске развита спортивная культура

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В Красноярске благодаря Универсиаде было построено множество спортивных площадок и комплексов. В том числе горнолыжный курорт «Бобровый лог» с трассами разного уровня сложности. Визуально архитектура здесь приятнее. Возможно, это связано с тем, что Новосибирск — молодой город и застраивался в советское время, даже его центр сероват и скучен. Красноярску около 400 лет, в центре сохранены старинные дома. И на «Взлетке» застраиваются в основном красивыми крупными комплексами.

В Красноярске семья выбрала жилье в микрорайоне «Взлетка», чтобы мужу Ксении было удобнее добираться на работу

В Красноярске семья выбрала жилье в микрорайоне «Взлетка», чтобы мужу Ксении было удобнее добираться на работу

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Из недостатков — отсутствие метро. Нельзя не упомянуть экологическую ситуацию (хотя мы пока сильно ее не ощутили). В Красноярске плохо с детскими садами, люди очень долго ждут очереди, иногда до 4–5 лет не могут получить путевки в муниципальный сад, поэтому мой сын ходит в частный детский садик.

Не очень хорошо обстоит ситуация с медицинскими учреждениями. В Новосибирске много сетевых клиник по типу «Здравицы», где обслуживание и медицинские услуги на очень хорошем уровне. В Красноярске мы мучаемся, пару раз жалобы даже писали по поводу сервиса, могут хамить, сложно найти клинику, чтобы в одном месте всё и сразу.

Рынок вакансий и цены

— Муж работал и работает сейчас в сфере Trade marketing — его перевели из Новосибирска. Я самозанятая — визажист, полноценно к своей деятельности вернулась уже в Красноярске. Поэтому про рынок труда особо не могу что-то сказать, так как лично не сталкивалась.

Цены на продукты, услуги, развлечения одинаковые, по крайней мере мы разницы не ощутили.

Природа, по мнению Ксении, — одно из самых явных преимуществ Красноярска перед Новосибирском

Природа, по мнению Ксении, — одно из самых явных преимуществ Красноярска перед Новосибирском

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Про дороги


— В Красноярске качество дорог лучше, пробок меньше, светофоры очень долгие. По личным ощущениям — культура вождения в Новосибирске лучше. Общественный транспорт сравнивать сложно, так как мы почти на нём не передвигаемся. Плохо, что нет метро, в Новосибирске оно нас иногда выручало.

Сравнивая Новосибирск и Красноярск, Ксения пришла к выводу, что Красноярск ей нравится больше

Сравнивая Новосибирск и Красноярск, Ксения пришла к выводу, что Красноярск ей нравится больше

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Все-таки где лучше?


— Это действительно вечный вопрос. Для нас получается так, что Красноярск лучше.

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КрасноярскНовосибирскпереездгде лучше
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