Красноярск лучше? Семья из Новосибирска уехала в город на Енисее. Плюсы и минусы переезда — честный рассказ

Из недостатков — отсутствие метро. Нельзя не упомянуть экологическую ситуацию (хотя мы пока сильно ее не ощутили). В Красноярске плохо с детскими садами, люди очень долго ждут очереди, иногда до 4–5 лет не могут получить путевки в муниципальный сад, поэтому мой сын ходит в частный детский садик.

Не очень хорошо обстоит ситуация с медицинскими учреждениями. В Новосибирске много сетевых клиник по типу «Здравицы», где обслуживание и медицинские услуги на очень хорошем уровне. В Красноярске мы мучаемся, пару раз жалобы даже писали по поводу сервиса, могут хамить, сложно найти клинику, чтобы в одном месте всё и сразу.