Красноярск лучше? Семья из Новосибирска уехала в город на Енисее. Плюсы и минусы переезда — честный рассказ

Семья из Новосибирска назвала плюсы и минусы переезда в Красноярск
В предыдущем выпуске рубрики «Вы отсюда и сюда» мы рассказали историю переезда из Новосибирска в Москву — приводили удачные и неудачные примеры, раскрыли подводные камни. Некоторые остались довольны своим решением, а кто-то предпочел вернуться и посмотрел на свой город по-новому. Сегодня мы поговорим с сибиряками, которые переехали в Красноярск. Вечный спор, какой из городов лучше, наверное, никогда не будет разрешен. Публикуем рассказ Ксении Пинеровой — вместе с семьей она переехала в соседний город в августе 2020 года.
Про жилье
— Мы переехали в Красноярск чуть больше года назад в связи с повышением мужа и новым назначением в другом городе. В Новосибирске жили в Калининском районе, около станции метро «Заельцовская», снимали
Преимущества и недостатки города
— Первое преимущество — природа. Очень красивые виды: горы, Енисей, озёра Красноярского края. Заповедник «Столбы» — отдельный вид развлечений. Второе — очень развита культура спортивного отдыха. Здесь есть остров Татышев, «Татышев-парк» — настоящий парк в центре, который работает в круглогодичном режиме. Летом для всех желающих открыты беговые и велодорожки, тренажерные и детские городки, спортивные площадки и пляж. Зимой в парке заливается самая большая ледовая площадка в городе «Татышев-ICE» и работают лыжные трассы. Работают прокаты всего, что только можно придумать (ролики, самокаты, велосипеды).
В Красноярске благодаря Универсиаде было построено множество спортивных площадок и комплексов. В том числе горнолыжный курорт «Бобровый лог» с трассами разного уровня сложности. Визуально архитектура здесь приятнее. Возможно, это связано с тем, что Новосибирск — молодой город и застраивался в советское время, даже его центр сероват и скучен. Красноярску около 400 лет, в центре сохранены старинные дома. И на «Взлетке» застраиваются в основном красивыми крупными комплексами.
Из недостатков — отсутствие метро. Нельзя не упомянуть экологическую ситуацию (хотя мы пока сильно ее не ощутили). В Красноярске плохо с детскими садами, люди очень долго ждут очереди, иногда до 4–5 лет не могут получить путевки в муниципальный сад, поэтому мой сын ходит в частный детский садик.
Не очень хорошо обстоит ситуация с медицинскими учреждениями. В Новосибирске много сетевых клиник по типу «Здравицы», где обслуживание и медицинские услуги на очень хорошем уровне. В Красноярске мы мучаемся, пару раз жалобы даже писали по поводу сервиса, могут хамить, сложно найти клинику, чтобы в одном месте всё и сразу.
Рынок вакансий и цены
— Муж работал и работает сейчас в сфере Trade marketing — его перевели из Новосибирска. Я самозанятая — визажист, полноценно к своей деятельности вернулась уже в Красноярске. Поэтому про рынок труда особо не могу что-то сказать, так как лично не сталкивалась.
Цены на продукты, услуги, развлечения одинаковые, по крайней мере мы разницы не ощутили.
Про дороги
— В Красноярске качество дорог лучше, пробок меньше, светофоры очень долгие. По личным ощущениям — культура вождения в Новосибирске лучше. Общественный транспорт сравнивать сложно, так как мы почти на нём не передвигаемся. Плохо, что нет метро, в Новосибирске оно нас иногда выручало.
Все-таки где лучше?
— Это действительно вечный вопрос. Для нас получается так, что Красноярск лучше.
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