«Не показалось, что там так уж хорошо»: сибиряк пожил во Франции, но решил вернуться — почему здесь лучше

Игорь закончил факультет естественных наук НГУ по специальности «химия», а через три с небольшим года — совместную аспирантуру Института катализа СО РАН в Новосибирске и Института исследования катализа и окружающей среды в Лионе (Франция). Сейчас сибиряк сменил профессию и перешёл в сферу IT — стал специалистом по анализу данных.

Первый раз за границу

— Когда я заканчивал дипломную работу, мне предложили поучаствовать в конкурсе на стипендию французского правительства для обучения в совместной русско-французской аспирантуре. Я заинтересовался возможностью познакомиться с французской культурой и бытом и с европейской организацией научной работы, и подал заявку. По условиям стипендии нужно было провести половину времени обучения в аспирантуре во Франции — то есть полтора года. Я выбрал вариант трех поездок длительностью по полгода каждая — это было первое в моей жизни путешествие за границу, и я не хотел рисковать ехать на девять месяцев или сразу на полтора года.

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