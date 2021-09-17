«Не показалось, что там так уж хорошо»: сибиряк пожил во Франции, но решил вернуться — почему здесь лучше

НГС старается развенчивать несправедливый миф, что каждый новосибирец только и мечтает куда-нибудь переехать. Недавно мы рассказывали историю семьи с двумя детьми, которые приехали в Новосибирск из Нур-Султана — их поразила культурная жизнь и возможности города, но неприятно удивили цены. Также часто наши соотечественники переезжают на юг — но там тоже не всё так гладко, как на картинках в рекламных буклетах. Сегодня мы расскажем историю Игоря из Академгородка — у него была возможность остаться во Франции после учебы, но он ей не воспользовался. Специально для НГС он рассказал, почему решил вернуться домой.
Игорь закончил факультет естественных наук НГУ по специальности «химия», а через три с небольшим года — совместную аспирантуру Института катализа СО РАН в Новосибирске и Института исследования катализа и окружающей среды в Лионе (Франция). Сейчас сибиряк сменил профессию и перешёл в сферу IT — стал специалистом по анализу данных.
Первый раз за границу
— Когда я заканчивал дипломную работу, мне предложили поучаствовать в конкурсе на стипендию французского правительства для обучения в совместной русско-французской аспирантуре. Я заинтересовался возможностью познакомиться с французской культурой и бытом и с европейской организацией научной работы, и подал заявку. По условиям стипендии нужно было провести половину времени обучения в аспирантуре во Франции — то есть полтора года. Я выбрал вариант трех поездок длительностью по полгода каждая — это было первое в моей жизни путешествие за границу, и я не хотел рисковать ехать на девять месяцев или сразу на полтора года.
Как устроен быт во Франции и сколько стоит жизнь
— В Лионе мне понравилась не такая, как в Новосибирске, высокая плотность и эклектичность застройки — хотя ближе к центру исторические здания нередко соседствовали с современными. Здания в целом кажутся ниже и менее массивными, чем здесь — Лион ощущается свободнее Новосибирска. Неподалёку от университетского общежития расположен роскошный парк «Золотая голова» с красивым озером и небольшим зоопарком.
— Я получал стипендию около 1000 €. За эти деньги в Новосибирске я бы мог снимать квартиру, питаться, одеваться и откладывать. Во Франции же около 400 € уходило на оплату общежития. Будучи совершенно незнакомым с местными ценами, первые месяц-два я вел строгий учет всех расходов. Оказалось, что оставшейся суммы вполне достаточно для покупки еды в магазине и столовой института, и иногда одежды. Впрочем, снимать квартиру было бы значительно дороже — цены на аренду начинались от 500 €. Квартиры довольно дорогие — в домах неподалеку цена на покупку однокомнатной была около
Общественный транспорт и метро имеют единый билет (цена — 1.1 €), но его можно было использовать несколько раз при пересадках, если едешь в одном направлении. Как я понял по рассказам моего руководителя, иметь машину во Франции довольно накладно — сам автомобиль стоит недорого, но дорожный налог и стоимость бензина выливаются в значительную сумму. Между городами часто пролегают платные дороги — можно, конечно, проехать и кружным путем, но это обычно сильно дольше и куда менее удобно.
В целом по паритету покупательной способности я бы сказал, что французская стипендия была даже несколько меньше, чем доход в Новосибирске — зарплата и аспирантская стипендия.
— В первое же воскресенье после прибытия я попал в неприятности — оказалось, что супермаркеты, которые в Новосибирске работают семь дней в неделю допоздна, во Франции в воскресенье закрыты вообще, и мне пришлось поголодать. Довольно популярны у местных жителей небольшие рынки, где торгуют фермерскими продуктами — эти рынки часто предпочитают большим супермаркетам, как и маленькие булочные на первых этажах жилых домов неизменно находят своих покупателей. Было не так просто привыкнуть к отсутствию привычных продуктов, типа гречки и черного хлеба, но ассортимент и доступность сыров и вин приятно порадовали. При этом найти хорошее молоко в магазине почти невозможно — чаще всего это будет что-то безвкусное и ультрапастеризованное. Брать хлеб впрок тоже было бесполезно — хрестоматийные багеты к вечеру черствели, а готовый хлеб в нарезке почему-то не желал засыхать даже спустя пару недель, чем вызывал недоумение.
Французы редко пьют чай — в основном воду, кофе или вино. В институтской столовой чая тоже не было, а запивать горячее мясо холодной водой я не смог, поэтому стал носить чай в термосе. Такая эксцентричность не осталась без внимания, и пару раз меня приняли за англичанина. Мне же эксцентричным показался типичный французский завтрак — круассан с небольшой чашкой кофе, утренняя каша как-то ближе моему желудку.
Чем отличаются французы от нас
— В целом кажется, что люди меньше придают значение внешнему виду — по улице многие ходят в неглаженой, но практичной одежде. Дорогие машины мне встречались реже, чем в Новосибирске — впрочем, как и дешевые. Мне показалось, что во французском обществе не очень принято демонстрировать уровень дохода через предметы роскоши. Цены на одежду и предметы быта довольно высокие, и во время распродаж в магазины бывает не зайти — слишком уж много народу, зато большую часть времени там почти никого нет.
— Люди в целом выглядят более расслабленными, а жизнь — медленнее, чем в Новосибирске. Поначалу это было необычно, и я по привычке куда-то бежал, но довольно быстро вошел во вкус. Пообщавшись с французской молодежью поближе, я полностью разуверился в мифе, будто русские много пьют. Количество потребляемого в баре пива превышало мои представления о приятном времяпрепровождении.
Не самым приятным открытием оказалась поверхностность разговоров — если в России диалог так или иначе становился более откровенным и глубоким, то французы разговаривали всё время примерно об одном и том же. И всё же, поговорить они любят — в институтской столовой обсуждения местных новостей после обеда могли продолжаться более получаса. Мне было это странно, поскольку предмет обсуждения не казался таким уж интересным, но для французов — это важная часть повседневного общения. Много общаются французы и в уличных кафе, которых в Лионе, и особенно в Париже, на мой взгляд, куда больше, чем в Новосибирске.
Политическая жизнь мне показалась более насыщенной и организованной, чем у нас. Несколько раз в общежитии я становился объектом агитации к участию в молодежных партиях — вещь для Новосибирска совершенно нехарактерная. Французы готовы бороться за свои права — преподаватель на языковых курсах в рассказе о национальных особенностях как-то сказал: «Если меня что-то серьезно не устраивает, то я выйду на улицу — и я знаю, что также, выйдет мой сосед и сосед моего соседа».
Почему вернулся в Новосибирск
Нелегко было привыкнуть к климату — февраль в Лионе похож на октябрь в Новосибирске, и почти вся теплая одежда, что я брал с собой в первую поездку, не пригодилась. Когда как-то раз снег все-таки выпал, а это в Лионе событие довольно редкое, весь город встал в пробках на несколько часов — пока снег не растаял. В первую поездку я не очень хорошо перенес резкую смену обстановки, культурной и языковой среды, так что попросил как-то родителей прислать фотографии снега из парка, и спасался ими еще месяца полтора.
— Причин для возвращения в Новосибирск было несколько. Заканчивался срок предоставления стипендии и срок аспирантуры, и нужно было заниматься подготовкой и сбором документов для защиты диссертации. Кроме того, за три поездки я понял, насколько мне важны друзья, привычные язык и культура.
Мне было приятно вернуться — я почувствовал, что мир встал на место, но при этом заиграл новыми гранями. После Франции раздражали разве что переполненные автобусы и пробки, но приятнее было снова увидеть приятелей и прогуляться по Академгородку.
Сейчас я работаю удаленно. Вопрос с эмиграцией я для себя решил — мне не показалось, что там так уж хорошо, чтобы покрыть все неудобства, связанные с расставанием с привычной и все-таки во многом комфортной средой.
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