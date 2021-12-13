В Новосибирске назвали улицу с самым низким качеством воздуха

Уровень качества воздуха в Новосибирске этой осенью был удовлетворительным. Об этом заявил руководитель группы моделирования CityAir Дмитрий Чубаров.
— Мы поместили показания новосибирских станций мониторинга в контекст уровней, которые использует Всемирная организация здравоохранения для определения качества воздуха. Всего она определяет 5 уровней, где 1-й — самое низкое качество, 5-й — самое высокое. Как видно на графике, Новосибирск находится примерно в районе 3-го, который признается ВОЗ как «удовлетворительный». В России около 40% населения живет в условиях, соответствующих 3-му и выше. На этом же уровне находится Лондон, который планирует выходить на четвертый уровень только к 2030 году, — отметил он.
При этом из общего количества станций CityAir (всего их 13) одна демонстрирует низкие показатели — это станция в Первомайском районе.
— На фоне остальных сильно выбиваются показания станции на улице Первомайской, 224, которая отчетливо стремится ко 2-му уровню качества воздуха. На графике хорошо видно, что загрязнение воздуха в городе продержалось 2–3 дня везде, кроме района, где расположена станция на Первомайской улице. Там оно растянулось примерно на 10 дней, — подытожил эксперт.
В целом, по его оценке, прошедшая осень оказалось достаточно стандартной для Новосибирска.
Напомним, в конце октября Новосибирск накрыло смогом — дымка и едкий запах держались в городе почти неделю, из-за чего было объявлено штормовое предупреждение. Как объяснял Дмитрий Чубаров, это связано с высокой концентрацией взвешенных частиц PM2,5 (мельчайшая пыль, пыльца растений и сажа).
Недавно исследовательский центр портала SuperJob опубликовал данные опроса об экологической ситуации в городах России с населением более 500 тысяч человек. Респондентов просили оценить качество воздуха, воды, продуктов питания, утилизации мусора и чистоты. В Новосибирске на вопрос о том, как жители оценивают качество воздуха, 42% опрошенных ответили, что нормально, 13% — хорошо и 35% — плохо. При этом год назад недовольных было меньше: плохо экологическую ситуацию тогда оценили всего 23% горожан.