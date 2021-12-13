В Новосибирске назвали улицу с самым низким качеством воздуха

Уровень качества воздуха в Новосибирске этой осенью был удовлетворительным. Об этом заявил руководитель группы моделирования CityAir Дмитрий Чубаров.



— Мы поместили показания новосибирских станций мониторинга в контекст уровней, которые использует Всемирная организация здравоохранения для определения качества воздуха. Всего она определяет 5 уровней, где 1-й — самое низкое качество, 5-й — самое высокое. Как видно на графике, Новосибирск находится примерно в районе 3-го, который признается ВОЗ как «удовлетворительный». В России около 40% населения живет в условиях, соответствующих 3-му и выше. На этом же уровне находится Лондон, который планирует выходить на четвертый уровень только к 2030 году, — отметил он.