В Новосибирске объявлено штормовое предупреждение из-за грязного воздуха

20 и 21 октября в Новосибирске действует штормовое предупреждение
Сегодня вечером и завтра, 21 октября, в Новосибирске объявлено штормовое предупреждение из-за загрязненного воздуха. Накоплению вредных примесей будут способствовать метеорологические условия, сообщает «Западно-Сибирское УГМС». Общий уровень загрязнения в городе ожидается повышенный.
Предупреждение действует с 18:00 20 октября до 20:00 21 октября. Уровень загрязнения в городе держится повышенным с воскресенья, 17 октября.
Завтра, 21 октября, в НСО северный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Ночью термометры покажут
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) — метеорологические условия (ослабление ветра, штиль, туманы, образование задерживающих слоев инверсии температуры), способствующие накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха и неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей.
Резкое ухудшение качества воздуха новосибирцы почувствовали утром в воскресенье, 17 октября. Тогда сервисы оценили уровень загрязнения в 7 баллов из 10 возможных.