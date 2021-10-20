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В Новосибирске объявлено штормовое предупреждение из-за грязного воздуха

В городе сохранится повышенный уровень загрязнения атмосферы

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Уровень загрязнения в городе держится повышенным с воскресенья, 17 октября

Уровень загрязнения в городе держится повышенным с воскресенья, 17 октября

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20 и 21 октября в Новосибирске действует штормовое предупреждение

Сегодня вечером и завтра, 21 октября, в Новосибирске объявлено штормовое предупреждение из-за загрязненного воздуха. Накоплению вредных примесей будут способствовать метеорологические условия, сообщает «Западно-Сибирское УГМС». Общий уровень загрязнения в городе ожидается повышенный.

Предупреждение действует с 18:00 20 октября до 20:00 21 октября. Уровень загрязнения в городе держится повышенным с воскресенья, 17 октября.

В настоящий момент общее качество воздуха оценивается в 7 баллов из 10. Самая тяжелая ситуация наблюдается в Первомайском районе

В настоящий момент общее качество воздуха оценивается в 7 баллов из 10. Самая тяжелая ситуация наблюдается в Первомайском районе

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Завтра, 21 октября, в НСО северный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Ночью термометры покажут 0... +5, местами до -5 градусов. Днем около +11... +16 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков, днем местами по северо-западу области пройдут небольшие дожди. Утром местами изморозь, дымка.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) — метеорологические условия (ослабление ветра, штиль, туманы, образование задерживающих слоев инверсии температуры), способствующие накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха и неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей.

Резкое ухудшение качества воздуха новосибирцы почувствовали утром в воскресенье, 17 октября. Тогда сервисы оценили уровень загрязнения в 7 баллов из 10 возможных.

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загрязнение атмосферы
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