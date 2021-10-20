Над Новосибирском пятый день держится смог. Вспоминаем, когда в октябре было еще хуже

Качество воздуха в Новосибирске пока не улучшается — в городе по-прежнему висит смог и трудно дышать. Руководитель группы моделирования CityAir (сервис, отслеживающий качество воздуха. — Прим. ред.) Дмитрий Чубаров рассказал, когда обстановка в Новосибирске была еще более неблагоприятной:



— Октябрь 2021 года сильно отстает от октября 2019 года, когда в отдельные дни был зафиксирован индекс качества воздуха в 9 баллов из 10 возможных. В этом году максимальный показатель составил 7 баллов, а в 2020-м не поднимался выше 6.

