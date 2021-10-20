Над Новосибирском пятый день держится смог. Вспоминаем, когда в октябре было еще хуже

Октябрь назван самый экологически неблагоприятным месяцем в Новосибирске
Качество воздуха в Новосибирске пока не улучшается — в городе по-прежнему висит смог и трудно дышать. Руководитель группы моделирования CityAir (сервис, отслеживающий качество воздуха. — Прим. ред.) Дмитрий Чубаров рассказал, когда обстановка в Новосибирске была еще более неблагоприятной:
— Октябрь 2021 года сильно отстает от октября 2019 года, когда в отдельные дни был зафиксирован индекс качества воздуха в 9 баллов из 10 возможных. В этом году максимальный показатель составил 7 баллов, а в 2020-м не поднимался выше 6.
Для исследования специалист проанализировал среднесуточные концентрации PM2,5 в октябре за последние 3 года на основе данных с сети станций мониторинга CityAir в Новосибирске.
— PM2,5 — это твердые взвешенные частицы сажи и мельчайшей пыли, а также соли, пыльцы растений, размером несколько микрон, которые могут проникать сквозь естественные барьеры человеческого организма и оказывают влияние на здоровье. Такие частицы всегда есть в городском воздухе и служат индикатором того, насколько хорошо или плохо он очищается, — пояснил он. — В целом, октябрь объективно один из самых неблагоприятных месяцев с точки зрения качества воздуха. Более высокие концентрации частиц PM2,5 наблюдаются только в зимние месяцы или на короткое время летом, когда до города доходит дым таежных пожаров.
В настоящее время CityAir оценивает воздух в Новосибирске на 7 баллов — хуже всего, по данным станций, ситуация в Первомайском районе и на улице Арбузова.
Обстановка в Новосибирске ухудшилась 16 октября, последние пять дней сервис стабильно сообщает о загрязненном воздухе, показывая 7 баллов из 10. А Западно-Сибирский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение из-за метеорологических условий, которые способствуют накоплению вредных примесей. Оно будет действовать с 18:00 20 октября до 20:00 21 октября.
Недавно департамент ЧС мэрии Новосибирска назвал причины смога, среди них субботник и пыль от дорог.