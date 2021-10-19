Субботник и пыль от ремонта дорог. Какие еще причины смога в Новосибирске назвал департамент ЧС мэрии

Две главные причины, которые могли привести к загрязнению атмосферного воздуха, по данным чиновника, — пыль при проведении ремонта дорог, а также субботник, при котором жители сжигали мусор и листву.

— Также влияние могут оказывать промышленные предприятия. Но какие-то конкретные объекты ни МЧС, ни Минприроды НСО не выделяют сейчас. Источники теплоснабжения систем отопления частных домов и автотранспорта могут незначительное влияние оказывать. Одновременно наблюдались метеоусловия, способствующие накоплению вредных примесей, а именно — безветренная погода. И такие метеоусловия сохранятся ближайшие три дня, — добавил Сергей Куценко.

Мэра Новосибирска Анатолия Локтя его доклад не устроил.

— Сомнения возникают в достоверности информации. У нас есть факты сжигания мусора и листвы во время субботника? Прошу глав районов обозначить в своих докладах это. Я не сталкивался с этим. Мы так активно проводили субботник, что замели пыль до потолка, что она третьи сутки осесть не может, — тоже сомнительно, — ответил Анатолий Локоть. — Прошу с Гидрометцентром внимательно отработать и дать варианты, потому что ответ достаточно дежурный. И из этих факторов только отсутствие ветра могло привести к такой ситуации. У нас такое количество выбросов, что в безветрие получается такое скопление. Это визуально было заметно, что в городе смог. Нужно отработать, что мы должны предпринимать при таких климатических условиях. Ограничить выбросы, количество автомобилей, не проводить субботники, не отапливать город. Я, конечно, утрирую.