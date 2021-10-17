Новосибирск накрыл сильный туман — воздух загрязнен, дышать трудно (смотрите мистические кадры)

Сегодня рано утром в Новосибирске наблюдался плотный туман — наш фотограф прогулялся по безлюдному городу и сделал несколько интересных кадров — смотрите.
Посмотрите еще какой снимок фотографа НГС попал в список лучших в России.
В город пришли плотные осенние туманы — по утрам ничего не видно
Сегодня рано утром в Новосибирске наблюдался плотный туман — наш фотограф прогулялся по безлюдному городу и сделал несколько интересных кадров — смотрите.
Посмотрите еще какой снимок фотографа НГС попал в список лучших в России.
По теме (4)
16 октября 2021, 13:25Новосибирец снял красную туманность Калифорния в небе Алтая — показываем фото
16 октября 2021, 11:20Новосибирцы вышли в парки и скверы на субботник — 10 осенних фото
15 октября 2021, 23:20Снимок фотографа НГС попал в список лучших в России
13 октября 2021, 15:15Манулы в Новосибирском зоопарке превратились в меховые шары — 15 фотодоказательств
Автор
оцените материал
Поделиться
Поделиться