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Тема дняПереезд в Красноярск. Плюсы и минусы
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Новосибирск накрыл сильный туман — воздух загрязнен, дышать трудно (смотрите мистические кадры)

В город пришли плотные осенние туманы — по утрам ничего не видно

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Коммунальный мост почти не виден

Коммунальный мост почти не виден

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Сегодня рано утром в Новосибирске наблюдался плотный туман — наш фотограф прогулялся по безлюдному городу и сделал несколько интересных кадров — смотрите.

Такое ощущение, будто это зимний смог

Такое ощущение, будто это зимний смог

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Из плотной стены тумана проступают огни высотки

Из плотной стены тумана проступают огни высотки

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Кто-то гуляет по набережной в такую рань

Кто-то гуляет по набережной в такую рань

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Помимо тумана в Новосибирске наблюдается и повышенный уровень загрязнения воздуха — ветра то совсем нет

Помимо тумана в Новосибирске наблюдается и повышенный уровень загрязнения воздуха — ветра то совсем нет

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Пользователи соцсетей сообщают о переносе посадки самолетов в Красноярск — а вот поездам туман не помеха

Пользователи соцсетей сообщают о переносе посадки самолетов в Красноярск — а вот поездам туман не помеха

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С восходом солнца туман развеялся — стало солнечно и ясно

С восходом солнца туман развеялся — стало солнечно и ясно

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Посмотрите еще какой снимок фотографа НГС попал в список лучших в России.

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