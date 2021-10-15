Снимок фотографа НГС попал в список лучших в России

Снимок фотографа из Новосибирска выиграл престижный конкурс
Группа компаний «Синара» совместно с ТАСС провели конкурс «Когда идеи воплощаются в дела» в Новосибирске, Екатеринбурге, Калуге и Архызе. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков стал победителем в номинации «История в одном кадре».
— Несколько профессиональных фотографов из СМИ соответствующего города поехали на предприятие фирмы «Синара», и там дали поснимать. У нас это был Новосибирский электровозоремонтный завод. По правилам фотографии сбрасывали без обработки. И неожиданно моя фотография победила, — рассказал Александр Ощепков.
Подведение итогов состоялось сегодня. Также в номинации «История в одном кадре» в Екатеринбурге победил наш коллега из E1.RU Артем Устюжанин.
В конце сентября снимки с новосибирским мальчиком в бассейне попали в PhotoVogue.