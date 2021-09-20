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Снимки с новосибирским мальчиком в бассейне попали в PhotoVogue

Фотографии вышли на сайте под заголовком «Параллельный мир»

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Фотограф решила поэкспериментировать — для нее это была первая подобная съемка

Фотограф решила поэкспериментировать — для нее это была первая подобная съемка

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Снимки купающегося мальчика, которые сделала новосибирский фотограф Ольга Бурмистрова, попали в PhotoVogue. Фотографии получились очень необычными и атмосферными.

— Это онлайн-площадка, фотографии отбирают редакторы. Мы отдыхали у сестры на даче, и племянник купался в бассейне. Он нырял — я фотографировала. Это был эксперимент, и он удался, — рассказала корреспонденту НГС Ольга Бурмистрова.

Мальчик отлично плавает, поэтому съемка прошла в спокойной атмосфере. Фотографии вышли на сайте под заголовком «Параллельный мир».

Мальчик не испытывал никакого дискомфорта во время съемок

Мальчик не испытывал никакого дискомфорта во время съемок

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В прошлом году итальянский журнал Vogue назвал работу новосибирского фотографа Марины Семёхиной лучшим снимком недели.

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