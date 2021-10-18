Новосибирск продолжает утопать в смоге. Где самый чистый и грязный воздух?

Дозвониться до службы мониторинга корреспонденту НГС не удалось. По данным сайта службы, в ближайшие три дня скорость ветра не изменится — 2–7 м/с. Сегодня синоптики фиксируют юго-западное направление, завтра и в последующий день в городе будет дуть южный ветер.



А здесь можно взглянуть на почти мистические кадры, которые сделал наш фотограф Александр Ощепков в эти выходные — в Новосибирске всё так же туманно и пыльно.