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Новосибирск продолжает утопать в смоге. Где самый чистый и грязный воздух?

Специалисты объяснили, почему в городе сложно дышать

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Самый загрязненный воздух сейчас на Первомайке и ОбьГЭСе

Самый загрязненный воздух сейчас на Первомайке и ОбьГЭСе

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Эксперты рассказали, почему в Новосибирске ухудшилось качество воздуха

В Новосибирске по-прежнему фиксируется высокий уровень загрязнения воздуха. Сервис CityAir оценивает его качество на 7 баллов из 10, такую же оценку сервис давал вечером, 17 октября.

— Самые высокие значения концентраций в городе регистрируются станциями в Первомайском районе и в микрорайоне ОбьГЭС. Эти станции установлены в низинах: на левом берегу Ини и у берега водохранилища. Высокие показатели зафиксированы также на станции мониторинга, которая стоит на улице Немировича-Данченко. Самый чистый воздух — в Академгородке: станция, установленная Климатическим центром НГУ, показывала индекс качества воздуха, не превышающий 3-х по 10-балльной шкале даже в самые неблагоприятные дни, когда в других районах фиксировались 7 баллов, — сообщил корреспонденту НГС руководитель группы моделирования CityAir Дмитрий Чубаров.

Качество воздуха в Новосибирске (за исключением Академгородка) можно сравнить с обстановкой в Искитиме — те же 7 баллов

Качество воздуха в Новосибирске (за исключением Академгородка) можно сравнить с обстановкой в Искитиме — те же 7 баллов

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Несмотря на теплую погоду, время для прогулок сейчас не лучшее

Несмотря на теплую погоду, время для прогулок сейчас не лучшее

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И даже выглянувшее солнце не спасает

И даже выглянувшее солнце не спасает

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На момент публикации материала качество воздуха в Академгородке ухудшилось: станции на улицах Николаева и Ляпунова показывают индекс в 4 балла, станция на Инженерной — 5 баллов.

— Сегодня потеплело и, казалось бы, должно было стать чище, но чище не стало, так как атмосферные процессы, которые приводят к образованию тумана и которые наблюдаются в текущие дни, также приводят к накоплению взвешенных загрязняющих веществ в атмосфере. Концентрации загрязняющих веществ повышаются вечером, а снижаются только к полудню, — добавил Дмитрий Чубаров.

Бугринский мост теряется в привычной сизой дымке...

Бугринский мост теряется в привычной сизой дымке...

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...как и будущая ледовая арена

...как и будущая ледовая арена

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Как пояснил заведующий кафедрой инженерных проблем экологии НГТУ НЭТИ Владимир Ларичкин, речь может идти о сезонной тенденции:

— Идет охлаждение почвы и воздуха, поэтому мы можем наблюдать такую изморозь. Весной это встречается чаще — то, что мы называем туманом. Если речь не идет о пожарах, то я не удивлюсь, что дело может быть в частном секторе, который стал топить печи дома. Дым, который там есть, я имею в виду смог, может быть и от этого. Но вообще степень охлаждения реки Обь и почвы — разные, поэтому могут частички зависать в воздухе. Наиболее точная информация по конкретным загрязнениям есть у службы мониторинга загрязнения окружающей среды.

Смог над городом можно заметить и без подсказок сервисов

Смог над городом можно заметить и без подсказок сервисов

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В ближайшие дни изменения вряд ли предвидятся — в Новосибирске тепло и почти безветренно

В ближайшие дни изменения вряд ли предвидятся — в Новосибирске тепло и почти безветренно

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Дозвониться до службы мониторинга корреспонденту НГС не удалось. По данным сайта службы, в ближайшие три дня скорость ветра не изменится — 2–7 м/с. Сегодня синоптики фиксируют юго-западное направление, завтра и в последующий день в городе будет дуть южный ветер.

А здесь можно взглянуть на почти мистические кадры, которые сделал наш фотограф Александр Ощепков в эти выходные — в Новосибирске всё так же туманно и пыльно.

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воздухзагрязнение атмосферного воздуха
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