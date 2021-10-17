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В Новосибирске резко ухудшилось качество воздуха. Жителям рекомендуют не выходить на улицу и закрыть окна

Показатели достигли критических значений около полудня и сохраняются до сих пор

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Утром город <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2021/10/17/70198661/" class="_" target="_blank">накрыл густой туман</a>

Утром город накрыл густой туман

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Жители Новосибирска задыхаются от смога с 17 октября

В Новосибирске резко ухудшилось качество воздуха. Согласно данным сервиса Airvoice, который отображает загрязнение атмосферы в режиме онлайн, сейчас уровень загрязнения оценивается в 7 баллов из 10 возможных. Причем показатели достигли этих значений еще около полудня.

Такая неутешительная картина зафиксирована на территории всего города

Такая неутешительная картина зафиксирована на территории всего города

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Многие новосибирцы не согласны, что дымка, которую наблюдают с утра в городе, является туманом.

— На улице жуткий смог! Простите, какой туман? У нас дома два очистителя воздуха (в нашей спальне и у детей), так показывает пыли свыше 35 при закрытых окнах, и это при норме в 25. Утром было 83! Окно было открыто на ночь, к сожалению. Как только ветер стихает — всё, туши свет! В горле першит, голова к утру болит. Какое здоровье будет у людей при такой экологии? В мэрии одни отписки, в Минприроды также. Это какой-то кошмар! Ребенок пришел из секции, от верхней одежды несет, как от рабочего кочегарки! Сказал, что на улице смог и невозможно дышать. И никто ничего не делает! — жалуются читатели НГС.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что крупных пожаров, которые могут повлиять на качество воздуха, в Новосибирске и НСО нет.

Между тем сегодня ночью смог в городе сохранится. Накоплению примесей в воздухе способствует слабый ветер. Синоптики «Западно-Сибирского УГМС» обещают ночью и утром местами туманы и изморозь.

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грязный воздухзагрязнение атмосферы
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