В Новосибирске резко ухудшилось качество воздуха. Жителям рекомендуют не выходить на улицу и закрыть окна

Многие новосибирцы не согласны, что дымка, которую наблюдают с утра в городе, является туманом.

— На улице жуткий смог! Простите, какой туман? У нас дома два очистителя воздуха (в нашей спальне и у детей), так показывает пыли свыше 35 при закрытых окнах, и это при норме в 25. Утром было 83! Окно было открыто на ночь, к сожалению. Как только ветер стихает — всё, туши свет! В горле першит, голова к утру болит. Какое здоровье будет у людей при такой экологии? В мэрии одни отписки, в Минприроды также. Это какой-то кошмар! Ребенок пришел из секции, от верхней одежды несет, как от рабочего кочегарки! Сказал, что на улице смог и невозможно дышать. И никто ничего не делает! — жалуются читатели НГС.