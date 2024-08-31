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Животные Прошлась по участку и покупалась в озере: в Новосибирске на видео сняли лосиху

Прошлась по участку и покупалась в озере: в Новосибирске на видео сняли лосиху

Дикое животное заметили возле проезда Энергетиков

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Животное оказалось далеко от леса

В Новосибирске прогулялась лосиха и покупалась в озере. Животное вышло в город в районе проезда Энергетиков. Его сняли в частном сектора на 1-й Шоссейной улице.

Видео с лосихой опубликовали в телеграм-канале «ACT-54 Black». Лосиха зашла к кому-то на участок, а потом переплыла озеро.

Видео выложили сегодня, 31 августа

Лосиха не встретила людей

Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу Министерства природных ресурсов с просьбой прокомментировать инцидент.

В Новосибирской области нашли необычного паука цвета осы. Фотографию с дачного участка в городе Карасук в редакцию прислал Валерий Деренок.

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