Прошлась по участку и покупалась в озере: в Новосибирске на видео сняли лосиху

В Новосибирске прогулялась лосиха и покупалась в озере. Животное вышло в город в районе проезда Энергетиков. Его сняли в частном сектора на 1-й Шоссейной улице.
Видео с лосихой опубликовали в телеграм-канале «ACT-54 Black». Лосиха зашла к кому-то на участок, а потом переплыла озеро.
Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу Министерства природных ресурсов с просьбой прокомментировать инцидент.
В Новосибирской области нашли необычного паука цвета осы. Фотографию с дачного участка в городе Карасук в редакцию прислал Валерий Деренок.