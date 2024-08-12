Сразу две фобии: паука цвета осы нашли в Новосибирской области — опасен ли он

Новосибирец сфотографировал паука в пятницу, 9 августа Источник: читатель НГС, Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области нашли необычного паука цвета осы. Фотографию с дачного участка в городе Карасук в редакцию прислал Валерий Деренок.



Как рассказала НГС пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова, на фото попала аргиопа брюнниха или паук-оса. Он относится к паукам-кругопрядам.

Как сообщают на сайте Центрально-Черноземного заповедника, паука назвали в честь осы из-за желто-черного полосатого рисунка. Взрослая самка достигает длины в три сантиметра, а вот самец гораздо меньше.

— Сети аргиоп размещаются в среднем травяном ярусе в степи и на опушках леса. Паук сидит вниз головой в центре сети и ждет свою добычу. Если его потревожить, то он начинает раскачивать сеть с такой силой и частотой, что, несмотря на свои большие размеры, становится невидимым. Сеть у него очень прочная, в нее попадают крупные кузнечики, кобылки и даже стрекоза большое коромысло. Паук оплетает жертву толстой лентой паутины, а потом впрыскивает яд и пищеварительные ферменты, — рассказали специалисты заповедника.

Паук-оса становится взрослым к концу лета. Через месяц после оплодотворения самка откладывает яйца, оплетает их прочным коконом и подвешивает в нижнем ярусе травы. Осенью самка погибает. Паук не ядовит, но может укусить. Также на его укус может быть индивидуальная аллергия.

В Новосибирской области нашли редкий гриб, который называется лейкофолиота древесинная, или белочешуйчатка. Он занесен в Красную книгу.