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Лето По грибы, по ягоды Можно получить штраф: ярко-красный гриб с шипами нашли в Новосибирской области

Можно получить штраф: ярко-красный гриб с шипами нашли в Новосибирской области

Он внесен в Красную книгу

1 618
10 комментариев
Фото гриба опубликовали в пятницу, 9 августа

В Новосибирской области нашли редкий гриб, который называется лейкофолиота древесинная, или белочешуйчатка. Фотографию гриба выложили в беседе в телеграме «Грибы и грибные места Новосибирска и НСО». Как объяснила миколог Татьяна Бульонкова, латинское называние гриба Leucopholiota lignicola. Он занесен в Красную книгу.

Как указано на сайте «Грибы Сибири», лейкофолиолиты — съедобные грибы с тонким изысканным вкусом. Но их декоративная ценность превышает гастрономическую. Грибы ежегодно встречаются в Саянских пригорьях на юге Красноярского края. Вид внесён в Красные книги Российской Федерации, Красноярского и Забайкальского края, республик Алтай, Хакасия, Бурятия и Адыгея, Ненецкого автономного округа, Иркутской и Кемеровской областей. Так что собирать их нельзя — за это грозит штраф.

— Но я уточню — несмотря на штрафы за сбор краснокнижников, на практике краснокнижный статус у гриба означает, что его редко находят, и все находки нужно документировать. Возможно, грибу как таковому в целом ничего не угрожает, но растёт он, например, только в старых, ценных лесах, поэтому каждая зарегистрированная точка — это повод охранять территорию, где сделана такая находка, — отмечает Татьяна Бульонкова.

Лейкофолиоты в последнее время находили в Томской области и на юге Красноярского края. Чаще всего в таежных и подтаежных лесах. В Новосибирской области Татьяна Бульонкова его не встречала.

За сбор краснокнижных грибов есть штраф. По административной статье за добычу, хранение, перевозку, сбор, содержание, приобретение либо продажу редких и находящихся под угрозой исчезновения видов грибов гражданам грозит штраф до пяти тысяч рублей, должностным лицам — штраф до двадцати тысяч рублей, а юридическим лицам — до 1 миллиона рублей. За особо ценные грибы можно получить уголовную ответственность. НГС составил список грибов, которые не стоит собирать.

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Гриб Новосибирская область Красная книга Миколог
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Комментарии
10
Гость
12 августа 2024, 10:41
Идея понятна - кушать надо на месте.
Гость
12 августа 2024, 10:15
Сколько человек оштрафовали? А сколько человек разработали, обсудили, приняли этот закон, и сколько получили за это денег?
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