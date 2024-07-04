Лучше не трогайте: 16 грибов, которые нельзя собирать

Перед тем, как срезать гриб, лучше еще раз посмотреть в Красную книгу Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Уже с середины лета многие грибники начинают свои вылазки в лес. Однако вряд ли кто-то собирает грибы с мыслью о том, что за свое хобби придется расплатиться крупным штрафом, а то и лишением свободы. Чтобы ваши лесные похождения не закончились на скамье подсудимых, напоминаем, какие грибы собирать незаконно.

Как накажут за «неправильные» грибы

12 октября прошлого года в силу вступили сразу два закона, ограничивающие грибников. Теперь граждане могут понести наказание за сбор или уничтожение растений и грибов, внесенных в Красную книгу или охраняемых международными договорами.

Уголовная ответственность наступает за незаконную добычу, сбор и оборот особо ценных растений и грибов. Максимальное наказание по этой статье — штраф до 3 миллионов рублей и лишение свободы до девяти лет.



Но не нужно паниковать: согласно закону, под особо ценные грибы попадают лишь те, которые внесены в специальный перечень. На сегодняшний день в нем находится лишь один гриб — рядовка мацутакэ . На этот гриб можно наткнуться на Южном Урале, в Приуралье, на Дальнем Востоке и Приморье, а также в лесах Восточной и Южной Сибири.

Запомните, как выглядит рядовка мацутакэ — и обходите ее стороной Источник: Wikigrib.ru











Наказание по административной статье намного мягче — за добычу, хранение, перевозку, сбор, содержание, приобретение либо продажу редких и находящихся под угрозой исчезновения видов грибов гражданам грозит штраф до пяти тысяч рублей, должностным лицам — штраф до двадцати тысяч рублей, а юридическим лицам — до 1 миллиона рублей.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











И под этот закон уже попадают все краснокнижные грибы. Так что сверьтесь со списком на случай, если отправитесь по грибы.

Вешенка семгово-соломенная

Источник: Wikigrib.ru











Чаще всего вешенку семгово-соломенную можно найти с мая по октябрь в Приморском и Хабаровском краях, а также в Сахалинской области. От обычной вешенки, которую регулярно продают в супермаркетах, краснокнижная отличается ярким коралловым цветом.



Чаще всего вешенка растет на поврежденной или гнилой древесине. Встречается гриб редко и малыми группами. Несмотря на манящий цвет, лучше гриб всё-таки не срывать, чтобы не попасть под статью.



Порфировик ложноберезовиковый

Источник: Wikigrib.ru











Порфировик ложноберезовиковый можно найти по всей России, но чаще всего он попадается грибникам в Краснодарском и Приморском краях. По внешнему виду он сильно напоминает подберезовик — отличить краснокнижный гриб можно по серо-коричневому цвету шляпки и ножки.



Перечный гриб рубиновый

Этот гриб чаще всего встречается в Амурской и Пензенской областях, а также в Западной и Восточной Европе, Прибалтике и Закавказье. Гриб отличается яркой розовой ножкой и шляпкой в желто-бурых тонах. Растет перечный гриб обычно у дуба, наткнуться на него можно в конце июля — начале августа.

Болет красно-желтый

Источник: Wikigrib.ru











Болет красно-желтый растет в Краснодарском и Приморском краях, а также в Тульской и Пензенской областях. Встретить его можно ближе к концу августа — началу сентября в лиственных и хвойных лесах. Если вы наткнулись на один гриб, значит, рядом точно есть еще несколько.



Красно-желтый болет можно легко спутать с боровиком. Отличить краснокнижный гриб можно по бархатной желтоватой или коричнево-серой шляпке с красноватыми пятнами. А еще на срезе он быстро синеет, но с такими законами лучше ножом гриб не проверять.



Трюфель летний

Источник: Wikigrib.ru











Про этот деликатес слышали многие, а вот пробовали далеко не все. Но даже если вы на него случайно наткнетесь, знайте — собирать летний трюфель незаконно.

Растет этот гриб преимущественно в Краснодарском крае, а также на Кавказе и в Северо-Западном Закавказье. Чаще всего трюфель встречается в широколиственных лесах. Опознать его можно по темному клубневидному телу и бугорчатой поверхности с бородавками пирамидальной формы.

Рядовка-исполин

Источник: Wikigrib.ru











Этот гриб-гигант точно привлечет ваше внимание, если вы наткнетесь на него в лесу. Рядовка-исполин встречается в лесах Кировской и Ленинградской областей, а также в Красноярском крае.



Рядовку не зря прозвали исполином — ее шляпка может достигать 20 сантиметров в диаметре. Помимо огромных размеров, гриб можно отличить по краям шляпки, которые немного приподнимаются и образуют небольшие волны, а также по пластинкам кремовых или розоватых оттенков с обратной стороны.



Грифола курчавая

Источник: Wikigrib.ru











Грифола курчавая, она же «гриб-баран», встречается довольно редко. Ее можно найти на пнях широколиственных деревьев, чаще всего дубов, кленов и лип. Еще реже грифола кучерявая встречается у оснований живых деревьев. Растет «гриб-баран» с середины августа и до середины сентября.



Лейкопаксиллус лепистовидный

Источник: Wikigrib.ru











Чтобы каждый раз не ломать язык, грибники называют лейкопаксиллус белосвинухой или еще проще — жировиком. Встречается этот гриб в Пензенской области, а также в Ставропольском и Красноярском краях.



Отличить жировик довольно просто — его выдает очень крупная и мясистая шляпка диаметром 15–30 сантиметров. Цвет у белосвинухи лепистовидной — беловатый или светло-серый, иногда с голубоватыми пятнами.



Сыроежка золотистая

Источник: Wikigrib.ru











Сыроежка золотистая чаще всего встречается на Дальнем Востоке, в Прибайкалье, а также в южной части Красноярского края. Отличить ее можно по темно-оранжевой или светло-золотистой шляпке, а также по белой, слегка желтоватой ножке.



Раньше грибники рисковали нарваться на несъедобных «близнецов» золотистой сыроежки — например, на сыроежку красивую или сыроежку кроваво-красную. Теперь одной проблемой меньше — ведь и съедобную сыроежку собирать по закону не следует.



Шишкогриб хлопьеножковый

Источник: Wikigrib.ru











Этот гриб и правда напоминает своим видом сосновую шишку. Шишкогриб встречается летом и осенью почти во всех хвойных и лиственных лесах России.



Отличить шишкогриб можно по характерной шляпке серо-коричневого цвета диаметром 5–12 сантиметров. Сверху весь гриб покрыт множеством чешуек, из-за которых он и напоминает шишку.



Решеточник красный

Источник: Wikigrib.ru











Вряд ли, глядя на красный решеточник, вы решитесь его попробовать — скорее, показать семье необычного пришельца. Но делать этого не стоит, иначе можно нарваться на неприятный штраф.



Встретить необычный гриб можно в Ленинградской, Ярославской, Московской и Калужской областях, а также в Краснодарском крае, в Адыгее и Северной Осетии.



Звездовик сводчатый

Источник: Wikigrib.ru











Еще один гриб-инопланетянин — звездовик сводчатый. Обитает он в Тверской, Ленинградской и Тамбовской областях. Также наткнуться на него можно на территории Приволжской возвышенности и в Центральном Черноземье.



Лепиота древесинная

Источник: Wikigrib.ru











Этот гриб, напоминающий шипастую булаву, можно увидеть в Архангельской и Иркутской областях, а также в республике Бурятия и в Алтайском и Хабаровском краях.



Сетконоска сдвоенная

Источник: Wikigrib.ru











Сетконоска сдвоенная растет в лиственных лесах. Завораживающий своим видом гриб можно встретить на почве, богатой перегноем, а также на разложившихся остатках дерева.



Гиднеллум Пека

Источник: Wikigrib.ru











Гиднеллум Пека, пожалуй, самый жуткий гриб в нашем списке. Его еще называют «Кровоточащим зубом». Раньше считалось, что он встречается только в Северной Америке, однако пару лет назад жуткие грибы стали находить и в Ленинградской области.