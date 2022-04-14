Погода способствует накоплению вредных примесей: в каких районах Новосибирска превышен уровень загрязнений
Синоптики предупредили, что в городе будет накапливаться пыль
В Новосибирске в Ленинском районе 14 апреля в два раза превышен уровень загрязняющего вещества в воздухе. Об этом синоптики сообщили на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра. В Заельцовском районе уровень повышен на
Как сообщили на сайте метеоцентра, в городе сегодня погода способствует накоплению вредных примесей в воздухе.
— Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается пониженный, в отдельных районах ожидается повышенное содержание взвешенных веществ (пыль), — уточнили в метеоцентре.
В городе 14 апреля в первой половине дня сохранится погода без осадков. Ветер юго-восточный,
Синоптики Новосибирского гидрометцентра составили прогноз на ближайшие дни. Ожидается, что на этой неделе столбик термометра в Новосибирске может подняться
Журналисты НГС решили прогуляться от редакции до Лесоперевалки, микрорайона, где живут тысячи новосибирцев: формально — в пешей доступности от центра города, фактически — на окраине.