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Погода способствует накоплению вредных примесей: в каких районах Новосибирска превышен уровень загрязнений

Синоптики предупредили, что в городе будет накапливаться пыль

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В четверг в городе по-прежнему будет накапливаться пыль

В четверг в городе по-прежнему будет накапливаться пыль

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В Новосибирске в Ленинском районе 14 апреля в два раза превышен уровень загрязняющего вещества в воздухе. Об этом синоптики сообщили на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра. В Заельцовском районе уровень повышен на 1,2 раза. Повышенный уровень загрязнения был обнаружен и в Дзержинском районе.

Как сообщили на сайте метеоцентра, в городе сегодня погода способствует накоплению вредных примесей в воздухе.

— Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается пониженный, в отдельных районах ожидается повышенное содержание взвешенных веществ (пыль), — уточнили в метеоцентре.

В городе 14 апреля в первой половине дня сохранится погода без осадков. Ветер юго-восточный, 3–8 м/с. Температура +6... +8 градусов.

Синоптики Новосибирского гидрометцентра составили прогноз на ближайшие дни. Ожидается, что на этой неделе столбик термометра в Новосибирске может подняться до +21 градуса, а в области — до +24 градусов.

Журналисты НГС решили прогуляться от редакции до Лесоперевалки, микрорайона, где живут тысячи новосибирцев: формально — в пешей доступности от центра города, фактически — на окраине.

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