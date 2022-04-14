Перейти и выжить: как журналисты НГС шли из центра до «Ясного берега» — грязный фоторепортаж

На прошлой неделе в редакцию НГС пришло сообщение с жалобой на состояние тротуара в тоннеле, ведущем на Димитровский мост. Этот тоннель — единственный пешеходный путь из центра города в Лесоперевалку на другом берегу Оби. Кроме того, через него ходят посетители «Леруа Мерлен» и «Декатлона» на Фабричной и прилегающих магазинов.



Теоретически этот путь мог бы стать еще и туристическим: из отелей Domina и Azimuth гораздо проще и быстрее будет прогуляться до пока еще строящейся набережной в «Ясном береге», чем до Михайловской. Но сейчас представить себе топающего через пыль в грохоте грузовиков туриста совершенно невозможно.

