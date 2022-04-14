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Репортаж

Перейти и выжить: как журналисты НГС шли из центра до «Ясного берега» — грязный фоторепортаж

Здесь нет пешеходных переходов, а тротуары упираются в поток машин

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Димитровский мост — один из самых некомфортных маршрутов в центр Новосибирска для пешеходов

Димитровский мост — один из самых некомфортных маршрутов в центр Новосибирска для пешеходов

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Будем честны: ни один из новосибирских мостов через Обь не располагает к прогулкам над рекой. Даже без учета столбов пыли, которые погружают мосты в дымку, они просто не предназначены для пешеходов. Последним, кажется, создают максимально некомфортные условия для передвижения. В апреле читатели НГС пожаловались еще и на то, что тротуары в тоннеле между Димитровским мостом и проспектом Димитрова не убирают — пройти там в период таяния снега невозможно. Журналисты НГС решили сами прогуляться от редакции до Лесоперевалки, микрорайона, где живут тысячи новосибирцев: формально — в пешей доступности от центра города, фактически — на окраине.

На прошлой неделе в редакцию НГС пришло сообщение с жалобой на состояние тротуара в тоннеле, ведущем на Димитровский мост. Этот тоннель — единственный пешеходный путь из центра города в Лесоперевалку на другом берегу Оби. Кроме того, через него ходят посетители «Леруа Мерлен» и «Декатлона» на Фабричной и прилегающих магазинов.

Теоретически этот путь мог бы стать еще и туристическим: из отелей Domina и Azimuth гораздо проще и быстрее будет прогуляться до пока еще строящейся набережной в «Ясном береге», чем до Михайловской. Но сейчас представить себе топающего через пыль в грохоте грузовиков туриста совершенно невозможно.

Наш пешеходный маршрут начинается с улицы Ленина, и тротуар возле театра «Красный факел», например, вполне располагает к прогулкам

Наш пешеходный маршрут начинается с улицы Ленина, и тротуар возле театра «Красный факел», например, вполне располагает к прогулкам

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Опять же, один из туристических маршрутов — с площади Ленина по улице Ленина — упирается в проспект Димитрова, а там — либо направо, обратно в центр, из которого ты только что пришел, либо налево, к реке. К реке туристу идти логично, тем более что это не просто какая-то там река, а Обь: почти как Волга, только Обь. И вот с аккуратной брусчатки Ленина турист поворачивает налево и выходит на покрытый сантиметровым слоем пыли и мелкого щебня широкий тротуар проспекта Димитрова.

Вдоль проспекта Димитрова тротуар уже не такой дружелюбный, хотя, надо признать, хотя бы ровный

Вдоль проспекта Димитрова тротуар уже не такой дружелюбный, хотя, надо признать, хотя бы ровный

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Гулять здесь странно: ни зелени, ни каких-то мест притяжения, справа несутся автомобили. Из-за ландшафта эти задворки бизнес-центра Сбера, расположенного где-то наверху жилого дома и гаража выглядят не очень уютно. Мужчина за гаражом чистит декоративную, по его словам, лестницу: всю зиму на нее с тротуара сгребали снег с песком и щебнем, так что к весне она превратилась в горку.

— Сегодня — День космонавтики, надо немножко прибраться, — объяснил мужчина

— Сегодня — День космонавтики, надо немножко прибраться, — объяснил мужчина

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За гаражом в справочнике 2ГИС отмечен пешеходный переход. С тротуара даже оборудован съезд для маломобильных граждан, такой же — на другой стороне дороги. Но формально перехода здесь нет уже давно — ни знака, ни зебры. И если к тоннелю перейти дорогу можно относительно безопасно, потому что видно, какая машина собирается повернуть, а какая — проехать дальше по проспекту, то по пути из тоннеля это уже опасно: поворот оказывается частично за спиной. Машины на повороте скорость практически не сбрасывают.

По организованным с тротуара съездам понятно, что когда-то этот переход был вполне официальным, сегодня он опасен

По организованным с тротуара съездам понятно, что когда-то этот переход был вполне официальным, сегодня он опасен

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Пара мужчин, выйдя из тоннеля, дорогу переходить не решились и повернули в сторону улицы Максима Горького: официальный переход расположен примерно в 150 метрах от проспекта Димитрова. Хотя, конечно, не исключено, что они изначально туда и шли.

Тротуар в тоннеле узкий и очень грязный, даже в сухую погоду

Тротуар в тоннеле узкий и очень грязный, даже в сухую погоду

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В самом тоннеле сыро и очень пыльно — всегда лежащая в кармане маска оказалась очень кстати. По стенам здесь сочится вода и смешивается со слоями принесенной автомобилями пыли и щебня с дорог, образуя на тротуаре пятна вязкой грязи даже в сухую погоду. Можно представить, во что превращается тротуар во время дождей.

Ограждения тротуара моют только снаружи, а с обратной стороны на нём копится грязь

Ограждения тротуара моют только снаружи, а с обратной стороны на нём копится грязь

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На противоположной стороне рабочие как раз мыли ограждения: судя по лужицам на тротуаре под ним, по нашей они уже прошли. Со стороны пешеходов на ограждении — толстый слой грязи. Поскольку тротуар довольно узкий, разойтись с человеком, который идёт тебе навстречу, и остаться при этом в чистом пальто практически невозможно.

Переходы засыпали как невостребованные — для безопасности горожан

Переходы засыпали как невостребованные — для безопасности горожан

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Горожане такой заботы, кажется, не поняли. Журналисты НГС, если честно, тоже

Горожане такой заботы, кажется, не поняли. Журналисты НГС, если честно, тоже

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На выходе из тоннеля с двух сторон от моста еще в советское время были построены подземные переходы — по ним можно было пройти под мостом, между ними был пешеходный переход со знаком и зеброй. В 2018 году все переходы засыпали, как тогда объяснили в мэрии, для безопасности горожан. Затем пропал и наземный переход в сторону реки. К счастью, машины здесь всё еще притормаживают в очереди на въезд в тоннель и, может, по старой памяти.

Ровный, красивый и даже чистый зимой тротуар упирается в нескончаемый поток автомобилей

Ровный, красивый и даже чистый зимой тротуар упирается в нескончаемый поток автомобилей

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Пройти по прямой по мосту через реку невозможно. Прямо напротив «Леруа Мерлен», в 150 метрах от остановки «Фабричная», тротуар внезапно обрывается. Дальше либо на свой страх и риск бежать через дорогу с непрерывным движением и лезть через ограждение, либо разворачиваться и делать круг. Что удивительно: судя по следам на тротуаре, зимой чистят его до самого конца. После зимы еще не чистили, и сухая грязь на тротуаре лежит волнами.

Чтобы продолжить путь по мосту, нужно сделать немаленькую петлю: спуститься, а потом подняться

Чтобы продолжить путь по мосту, нужно сделать немаленькую петлю: спуститься, а потом подняться

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Лестница эта довольно популярна, но ее ремонтом озаботиться, кажется, некому, поэтому нужно быть предельно аккуратным, чтобы не оступиться на разрушенных ступенях и не свернуть себе шею

Лестница эта довольно популярна, но ее ремонтом озаботиться, кажется, некому, поэтому нужно быть предельно аккуратным, чтобы не оступиться на разрушенных ступенях и не свернуть себе шею

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Чтобы снова попасть на тротуар моста, нужно спуститься по полуразрушенной лестнице в направлении «Декатлона», перейти дорогу по светофору в сторону «Леруа Мерлен» и, повернув направо, подняться на мост. Зимой лестница чаще всего превращается в неудобную и даже опасную ледяную горку, а весной и во время дождей прорывы в асфальте тротуара заполняются грязью. Представлять, что думает о Новосибирске в этот момент отчаянный турист, идущий посмотреть на великую сибирскую реку Обь, даже не хочется.

На подъеме асфальт то есть, то отсутствует. Вместо него — привычная для сибиряков грязь

На подъеме асфальт то есть, то отсутствует. Вместо него — привычная для сибиряков грязь

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Кто-то наверняка назовет пешеходный путь по мосту непопулярным, но это не так: на нём почти всегда можно встретить людей

Кто-то наверняка назовет пешеходный путь по мосту непопулярным, но это не так: на нём почти всегда можно встретить людей

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На мосту ржавчина проступает через слои серой, в цвет окружающей обстановки, краски. О том, что мосту нужен капитальный ремонт, <a href="https://ngs.ru/text/transport/2014/01/21/1617868/" class="_" target="_blank">говорили еще в 2014 году</a>

На мосту ржавчина проступает через слои серой, в цвет окружающей обстановки, краски. О том, что мосту нужен капитальный ремонт, говорили еще в 2014 году

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Впрочем, даже новосибирцы на этом пути кажутся безрассудными. При этом таких немало: журналисты НГС во время прогулки встретили немало и пешеходов, и велосипедистов, несущихся через пыльную дымку. Пыли столько, что несколько раз она налетала небольшими вихрями. При этом очевидно, что тротуар моста не убирали ни разу как минимум с начала года, так что маска всё еще кстати.

На левом берегу начали строить набережную, и скоро число пешеходов на мосту может увеличиться

На левом берегу начали строить набережную, и скоро число пешеходов на мосту может увеличиться

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Набережная на левом берегу, конечно, пока в зачаточном состоянии, но на ней уже видно неспешно прогуливающихся людей — скорее всего, жителей ЖК «Венеция». Его, как и ближайшую к мосту часть набережной, строит группа «СДС»: уже установили лестницу с территории домов к набережной и завезли материалы для строительства променада. Мимо нее «козья тропа», выложенная деревянными досками, ведет к базе отдыха на воде.

Жилой микрорайон за последние годы тоже основательно разросся, и<i class="_"> </i>пешеходный путь в центр по мосту наверняка востребован местными жителями

Жилой микрорайон за последние годы тоже основательно разросся, и пешеходный путь в центр по мосту наверняка востребован местными жителями

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Спуска с моста непосредственно на набережную нет, и не похоже, чтобы его планировали. Чуть дальше построили лестницу, по которой можно спуститься с остановки «Мост» к жилым домам, на улицу Ясный Берег. Дальше же тротуар ведет в сторону проезда Энергетиков и площади Труда и к такой же точно развязке со съездами, как в районе «Декатлона».

В традиционной апрельской пыли пешеходов на мосту даже не разглядеть

В традиционной апрельской пыли пешеходов на мосту даже не разглядеть

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Здесь тротуар опять обрывается: левее когда-то был переход, его можно узнать по съездам с тротуара, но ни знаков, ни зебры, как и возле тоннеля, нет

Здесь тротуар опять обрывается: левее когда-то был переход, его можно узнать по съездам с тротуара, но ни знаков, ни зебры, как и возле тоннеля, нет

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Будь 1-я Чулымская такой же нагруженной улицей, как Фабричная, развязки были бы идентичны. Но пока это не так, тротуар не прерывается ограждением, и можно почти безопасно перейти дорогу. Здесь снова в тротуаре устроены съезды для маломобильных граждан, но ни знаков пешеходного перехода, ни зебр нет. Хотя с противоположной стороны проезда Энергетиков видны соответствующие знаки — пешеходам той части частного сектора повезло больше.

Официальный переход находится в ста метрах от места, где обычно ходят люди, и популярностью не пользуется

Официальный переход находится в ста метрах от места, где обычно ходят люди, и популярностью не пользуется

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Остановочный павильон, к которому переход ведет, тоже не жалуют — люди предпочитают ждать автобусов возле пешеходного моста

Остановочный павильон, к которому переход ведет, тоже не жалуют — люди предпочитают ждать автобусов возле пешеходного моста

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Такая же ситуация в районе надземного перехода. Вообще, очевидно, что пешеходов во всех этих дорожных схемах не учитывали, поэтому люди ходят там, где ходили всегда, а на официальном переходе — слои грязи. Он здесь один, его, очевидно, обозначили в то же время, когда поставили остановку «Лесоперевалка». Но ни он, ни сама остановка популярностью не пользуются: люди не хотят делать петли по неубранным тротуарам и идут напрямую. Тем более что когда-то этот путь был вполне официальным — об этом предательски свидетельствуют всё те же съезды с тротуаров.

К скверу, где гуляют мамы с колясками и через который идут школьники, переходов тоже нет

К скверу, где гуляют мамы с колясками и через который идут школьники, переходов тоже нет

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Впрочем, стоит признать: Новосибирск в принципе не рассчитан на пешеходов

Впрочем, стоит признать: Новосибирск в принципе не рассчитан на пешеходов

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За остановкой «Лесоперевалка» жилья нет — там уже раскинулась промзона, и пешеходов значительно меньше. При этом стоить отметить, что каким бы некомфортным ни был пешеходный путь через мост, когда он в часы пик стоит колом, перейти его можно гораздо быстрее, чем проехать. У неспешно прогуливающихся и то и дело останавливающихся то тут, то там журналистов НГС маршрут занял около 40 минут.

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«Венеция»Димитровский мостпешеходный переходЖК «Ясный берег»пешеходные маршруты
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