Перейти и выжить: как журналисты НГС шли из центра до «Ясного берега» — грязный фоторепортаж

Будем честны: ни один из новосибирских мостов через Обь не располагает к прогулкам над рекой. Даже без учета столбов пыли, которые погружают мосты в дымку, они просто не предназначены для пешеходов. Последним, кажется, создают максимально некомфортные условия для передвижения. В апреле читатели НГС пожаловались еще и на то, что тротуары в тоннеле между Димитровским мостом и проспектом Димитрова не убирают — пройти там в период таяния снега невозможно. Журналисты НГС решили сами прогуляться от редакции до Лесоперевалки, микрорайона, где живут тысячи новосибирцев: формально — в пешей доступности от центра города, фактически — на окраине.
На прошлой неделе в редакцию НГС пришло сообщение с жалобой на состояние тротуара в тоннеле, ведущем на Димитровский мост. Этот тоннель — единственный пешеходный путь из центра города в Лесоперевалку на другом берегу Оби. Кроме того, через него ходят посетители «Леруа Мерлен» и «Декатлона» на Фабричной и прилегающих магазинов.
Теоретически этот путь мог бы стать еще и туристическим: из отелей Domina и Azimuth гораздо проще и быстрее будет прогуляться до пока еще строящейся набережной в «Ясном береге», чем до Михайловской. Но сейчас представить себе топающего через пыль в грохоте грузовиков туриста совершенно невозможно.
Опять же, один из туристических маршрутов — с площади Ленина по улице Ленина — упирается в проспект Димитрова, а там — либо направо, обратно в центр, из которого ты только что пришел, либо налево, к реке. К реке туристу идти логично, тем более что это не просто какая-то там река, а Обь: почти как Волга, только Обь. И вот с аккуратной брусчатки Ленина турист поворачивает налево и выходит на покрытый сантиметровым слоем пыли и мелкого щебня широкий тротуар проспекта Димитрова.
Гулять здесь странно: ни зелени, ни каких-то мест притяжения, справа несутся автомобили. Из-за ландшафта эти задворки бизнес-центра Сбера, расположенного где-то наверху жилого дома и гаража выглядят не очень уютно. Мужчина за гаражом чистит декоративную, по его словам, лестницу: всю зиму на нее с тротуара сгребали снег с песком и щебнем, так что к весне она превратилась в горку.
За гаражом в справочнике 2ГИС отмечен пешеходный переход. С тротуара даже оборудован съезд для маломобильных граждан, такой же — на другой стороне дороги. Но формально перехода здесь нет уже давно — ни знака, ни зебры. И если к тоннелю перейти дорогу можно относительно безопасно, потому что видно, какая машина собирается повернуть, а какая — проехать дальше по проспекту, то по пути из тоннеля это уже опасно: поворот оказывается частично за спиной. Машины на повороте скорость практически не сбрасывают.
Пара мужчин, выйдя из тоннеля, дорогу переходить не решились и повернули в сторону улицы Максима Горького: официальный переход расположен примерно в 150 метрах от проспекта Димитрова. Хотя, конечно, не исключено, что они изначально туда и шли.
В самом тоннеле сыро и очень пыльно — всегда лежащая в кармане маска оказалась очень кстати. По стенам здесь сочится вода и смешивается со слоями принесенной автомобилями пыли и щебня с дорог, образуя на тротуаре пятна вязкой грязи даже в сухую погоду. Можно представить, во что превращается тротуар во время дождей.
На противоположной стороне рабочие как раз мыли ограждения: судя по лужицам на тротуаре под ним, по нашей они уже прошли. Со стороны пешеходов на ограждении — толстый слой грязи. Поскольку тротуар довольно узкий, разойтись с человеком, который идёт тебе навстречу, и остаться при этом в чистом пальто практически невозможно.
На выходе из тоннеля с двух сторон от моста еще в советское время были построены подземные переходы — по ним можно было пройти под мостом, между ними был пешеходный переход со знаком и зеброй. В 2018 году все переходы засыпали, как тогда объяснили в мэрии, для безопасности горожан. Затем пропал и наземный переход в сторону реки. К счастью, машины здесь всё еще притормаживают в очереди на въезд в тоннель и, может, по старой памяти.
Пройти по прямой по мосту через реку невозможно. Прямо напротив «Леруа Мерлен», в 150 метрах от остановки «Фабричная», тротуар внезапно обрывается. Дальше либо на свой страх и риск бежать через дорогу с непрерывным движением и лезть через ограждение, либо разворачиваться и делать круг. Что удивительно: судя по следам на тротуаре, зимой чистят его до самого конца. После зимы еще не чистили, и сухая грязь на тротуаре лежит волнами.
Чтобы снова попасть на тротуар моста, нужно спуститься по полуразрушенной лестнице в направлении «Декатлона», перейти дорогу по светофору в сторону «Леруа Мерлен» и, повернув направо, подняться на мост. Зимой лестница чаще всего превращается в неудобную и даже опасную ледяную горку, а весной и во время дождей прорывы в асфальте тротуара заполняются грязью. Представлять, что думает о Новосибирске в этот момент отчаянный турист, идущий посмотреть на великую сибирскую реку Обь, даже не хочется.
Впрочем, даже новосибирцы на этом пути кажутся безрассудными. При этом таких немало: журналисты НГС во время прогулки встретили немало и пешеходов, и велосипедистов, несущихся через пыльную дымку. Пыли столько, что несколько раз она налетала небольшими вихрями. При этом очевидно, что тротуар моста не убирали ни разу как минимум с начала года, так что маска всё еще кстати.
Набережная на левом берегу, конечно, пока в зачаточном состоянии, но на ней уже видно неспешно прогуливающихся людей — скорее всего, жителей ЖК «Венеция». Его, как и ближайшую к мосту часть набережной, строит группа «СДС»: уже установили лестницу с территории домов к набережной и завезли материалы для строительства променада. Мимо нее «козья тропа», выложенная деревянными досками, ведет к базе отдыха на воде.
Спуска с моста непосредственно на набережную нет, и не похоже, чтобы его планировали. Чуть дальше построили лестницу, по которой можно спуститься с остановки «Мост» к жилым домам, на улицу Ясный Берег. Дальше же тротуар ведет в сторону проезда Энергетиков и площади Труда и к такой же точно развязке со съездами, как в районе «Декатлона».
Будь
Такая же ситуация в районе надземного перехода. Вообще, очевидно, что пешеходов во всех этих дорожных схемах не учитывали, поэтому люди ходят там, где ходили всегда, а на официальном переходе — слои грязи. Он здесь один, его, очевидно, обозначили в то же время, когда поставили остановку «Лесоперевалка». Но ни он, ни сама остановка популярностью не пользуются: люди не хотят делать петли по неубранным тротуарам и идут напрямую. Тем более что когда-то этот путь был вполне официальным — об этом предательски свидетельствуют всё те же съезды с тротуаров.
За остановкой «Лесоперевалка» жилья нет — там уже раскинулась промзона, и пешеходов значительно меньше. При этом стоить отметить, что каким бы некомфортным ни был пешеходный путь через мост, когда он в часы пик стоит колом, перейти его можно гораздо быстрее, чем проехать. У неспешно прогуливающихся и то и дело останавливающихся то тут, то там журналистов НГС маршрут занял около 40 минут.