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На левом берегу построят километр новой набережной — первую часть откроют в 2024 году

Набережная протянется вдоль жилых комплексов Vesna и «Ясный берег»

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Дома-волны заменили новыми проектами, более современными и разнообразными

Дома-волны заменили новыми проектами, более современными и разнообразными

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Компания «АКВА СИТИ», застройщик жилого комплекса «Ясный берег», показала концепцию новой очереди строительства, которая выходит к реке. Вместе с домами компания начнет благоустройство новой набережной, которая будет доступна для всех горожан.

Первоначально в комплексе должны были построить несколько домов-волн на берегу, но сегодня застройщик от этой концепции отказался.

— Мы поддержим максимально эту архитектуру, сохраним ее эстетическую ценность, но дом-волна останется один, — рассказал гендиректор «АКВА СИТИ» Владислав Бурмистров. — Одно из требований к архитектуре — создание среды, которая не напоминает типовую комплексную застройку. Объекты отличаются геометрией, цветом, фактурой, материалами — мы сделали всё, чтобы не допустить скучного однообразия.

Частью нового этапа строительства комплекса станет общедоступный пешеходный бульвар, который свяжет жилые кварталы между собой и с набережной. По словам Владислава Бурмистрова, общая протяженность новой набережной составит около километра, строить ее будут поэтапно.

В доме на Ясном берегу, 18 одно из помещений на первом этаже запланировали для кафе — из него можно выйти на пешеходный бульвар и спуститься к реке

В доме на Ясном берегу, 18 одно из помещений на первом этаже запланировали для кафе — из него можно выйти на пешеходный бульвар и спуститься к реке

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К воде построят лестницу-амфитеатр, кроме того, набережную обещают оставить зеленой — с большим числом кустарников и деревьев

К воде построят лестницу-амфитеатр, кроме того, набережную обещают оставить зеленой — с большим числом кустарников и деревьев

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Первые 150 метров променада со смотровой площадкой сдадут вместе со строящимся домом на улице Ясный берег, 18 стр. в 2024 году, полностью ее закончат вместе с последними запланированными домами примерно к 2032 году. На территорию сегодня оформляют публичный сервитут, который не позволит закрыть доступ к бульвару и воде. Объем инвестиций в благоустройство застройщик оценивает в 35 миллионов рублей на 100 метров.

В компании заверили, что набережную свяжут с частью берегоукрепления, которое построили вдоль территории соседнего жилого комплекса «Венеция».

— Хотелось бы, чтобы это был единый променад: стилистика будет разная, но мы постараемся максимально увязать так, чтобы это было гармонично и экологично, — сказал Владислав Бурмистров. — Будет несколько уровней, много дорожек и зон отдыха. Мы осознаём, что в перспективе надо территорию связывать с аквапарком и делать большую прогулочную зону.

Дом-волна в комплексе останется один — повторять их в компании не намерены

Дом-волна в комплексе останется один — повторять их в компании не намерены

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Кроме того, застройщик совместно с региональным минтрансом рассматривает возможность разместить на берегу остановку речного трамвая.

Ранее участок набережной благоустроили в комплексе «Европейский берег» — в перспективе, по планам властей, она должна соединиться с участком возле ЖК «Марсель», Apart River и с Михайловской набережной.

Еще одна набережная в будущем должна появиться за Димитровским мостом — там сегодня тоже строят новое жилье на берегу. А в конце января представили концепцию благоустройства набережной Новосибирского водохранилища на ОбьГЭС.

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