На левом берегу построят километр новой набережной — первую часть откроют в 2024 году

Компания «АКВА СИТИ», застройщик жилого комплекса «Ясный берег», показала концепцию новой очереди строительства, которая выходит к реке. Вместе с домами компания начнет благоустройство новой набережной, которая будет доступна для всех горожан.
Первоначально в комплексе должны были построить несколько домов-волн на берегу, но сегодня застройщик от этой концепции отказался.
— Мы поддержим максимально эту архитектуру, сохраним ее эстетическую ценность, но дом-волна останется один, — рассказал гендиректор «АКВА СИТИ» Владислав Бурмистров. — Одно из требований к архитектуре — создание среды, которая не напоминает типовую комплексную застройку. Объекты отличаются геометрией, цветом, фактурой, материалами — мы сделали всё, чтобы не допустить скучного однообразия.
Частью нового этапа строительства комплекса станет общедоступный пешеходный бульвар, который свяжет жилые кварталы между собой и с набережной. По словам Владислава Бурмистрова, общая протяженность новой набережной составит около километра, строить ее будут поэтапно.
Первые 150 метров променада со смотровой площадкой сдадут вместе со строящимся домом на улице Ясный берег, 18 стр. в 2024 году, полностью ее закончат вместе с последними запланированными домами примерно к 2032 году. На территорию сегодня оформляют публичный сервитут, который не позволит закрыть доступ к бульвару и воде. Объем инвестиций в благоустройство застройщик оценивает в 35 миллионов рублей на 100 метров.
В компании заверили, что набережную свяжут с частью берегоукрепления, которое построили вдоль территории соседнего жилого комплекса «Венеция».
— Хотелось бы, чтобы это был единый променад: стилистика будет разная, но мы постараемся максимально увязать так, чтобы это было гармонично и экологично, — сказал Владислав Бурмистров. — Будет несколько уровней, много дорожек и зон отдыха. Мы осознаём, что в перспективе надо территорию связывать с аквапарком и делать большую прогулочную зону.
Кроме того, застройщик совместно с региональным минтрансом рассматривает возможность разместить на берегу остановку речного трамвая.
Ранее участок набережной благоустроили в комплексе «Европейский берег» — в перспективе, по планам властей, она должна соединиться с участком возле ЖК «Марсель», Apart River и с Михайловской набережной.
Еще одна набережная в будущем должна появиться за Димитровским мостом — там сегодня тоже строят новое жилье на берегу. А в конце января представили концепцию благоустройства набережной Новосибирского водохранилища на ОбьГЭС.