На левом берегу построят километр новой набережной — первую часть откроют в 2024 году

Компания «АКВА СИТИ», застройщик жилого комплекса «Ясный берег», показала концепцию новой очереди строительства, которая выходит к реке. Вместе с домами компания начнет благоустройство новой набережной, которая будет доступна для всех горожан.



Первоначально в комплексе должны были построить несколько домов-волн на берегу, но сегодня застройщик от этой концепции отказался.



— Мы поддержим максимально эту архитектуру, сохраним ее эстетическую ценность, но дом-волна останется один, — рассказал гендиректор «АКВА СИТИ» Владислав Бурмистров. — Одно из требований к архитектуре — создание среды, которая не напоминает типовую комплексную застройку. Объекты отличаются геометрией, цветом, фактурой, материалами — мы сделали всё, чтобы не допустить скучного однообразия.

