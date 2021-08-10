Плывем на работу: в Новосибирске запустили речной трамвай. Сколько плыть с окраины до метро — в тест-драйве НГС

Лес, песчаный пляж и табличка с расписанием рейсов. Так выглядит остановка речного транспорта в поселке Краснообск. С 1 августа областное Министерство транспорта совместно с Речфлотом запустило речной трамвай из Краснообска через Северо-Чемской до Речного вокзала. По маршруту СНТ «Тихие зори» — Северо-Чемской — Речной вокзал ходят двухпалубные пассажирские теплоходы, которые могут перевозить несколько десятков пассажиров за один рейс.



Утром 6 августа в Краснообске пассажиров практически не было. Возможно, дело в хмурой погоде. Вообще народ есть, но пока немного, говорят члены экипажа теплохода. Во-первых, люди еще не привыкли, во-вторых, не все знают про новый транспорт. Путь до пристани не очень удобный, так как нужно идти через СНТ «Смородинка» по каким-то тропинкам. Либо подъезжать на машине (у берега есть выезд).