Плывем на работу: в Новосибирске запустили речной трамвай. Сколько плыть с окраины до метро — в тест-драйве НГС

Депутаты предложили развивать речной транспорт в Новосибирске
Неделю назад в Новосибирске запустили речной трамвай, на котором горожане теперь могут добираться с одного на другой берег без пробок. Билет чуть дороже, чем на маршрутку, зато дорога на работу или с работы — это уже не пробки, дороги и скопление народа, а настоящая водная прогулка-экскурсия. Минтранс и Речфлот утвердили расписание трамвайчиков: в будни три рейса, в выходные — два. Пока новый вид общественного транспорта на испытательном сроке. Если горожане будут активно пользоваться речным трамваем, в следующем году его запустят уже с мая. Корреспонденты НГС проехали на речном транспорте из Краснообска до Речного вокзала. Пока главный недостаток — отсутствие оборудованных платформ для посадки, но над этим работают. Подробности — в нашем репортаже.
Лес, песчаный пляж и табличка с расписанием рейсов. Так выглядит остановка речного транспорта в поселке Краснообск. С 1 августа областное Министерство транспорта совместно с Речфлотом запустило речной трамвай из Краснообска через Северо-Чемской до Речного вокзала. По маршруту СНТ «Тихие зори» — Северо-Чемской — Речной вокзал ходят двухпалубные пассажирские теплоходы, которые могут перевозить несколько десятков пассажиров за один рейс.
Утром 6 августа в Краснообске пассажиров практически не было. Возможно, дело в хмурой погоде. Вообще народ есть, но пока немного, говорят члены экипажа теплохода. Во-первых, люди еще не привыкли, во-вторых, не все знают про новый транспорт. Путь до пристани не очень удобный, так как нужно идти через СНТ «Смородинка» по каким-то тропинкам. Либо подъезжать на машине (у берега есть выезд).
Летнее утро, верхняя палуба, свежий воздух, красивый вид. Даже в дождь такой путь до Речного вокзала — гораздо приятнее, чем поездка по какому-нибудь шоссе на машине или в общественном транспорте. К тому же каждый раз это будет немного экскурсия.
— Пассажирам предстоит увидеть все красоты Оби, Бугринский мост, острова, — отметил накануне открытия заместитель министра транспорта Вячеслав Невежин.
Кстати, если прохладно, можно спуститься на нижнюю палубу. Здесь мягкие кресла и столики, так что есть возможность даже перекусить в дороге.
К Северо-Чемскому жилмассиву теплоход причалил ровно через 20 минут (даже на пару минут раньше времени, указанного в расписании). Здесь обычно больше пассажиров, говорит экипаж, людям удобнее. Пока все садятся с берега, но уже привезли дебаркадер (остановочный павильон для пассажиров речного транспорта).
— Еду второй раз, прикольно, — поделился впечатлениями пассажир Василий, который сел на Северо-Чемском. — Вчера оставил машину в центре, прогулялся до Речного вокзала, потом сел на теплоход. Навигатор в машине показывал время в пути 50 минут, я добрался до «Белых рос» за 1 час 10 минут. Чуть дольше, но приятнее. На Саввы Кожевникова сел, потому что там удобнее.
До конца сезона теплоход будет делать два рейса утром: отправление от Краснообска в 7:30 и в 8:40 и один рейс вечером — отправление в 20:00. Соответственно, от Речного вокзала также два рейса утром: в 7:55 и в 9:05 и один рейс вечером — в 20:50.
Сейчас в выходные речной трамвай — скорее не общественный транспорт, а экскурсионный. Но по сути какая разница? По выходным два рейса: из Краснообска в 10:00 и в 12:30, от Речного вокзала теплоход отправляется в 10:50 и в 13:20.
Как и на других видах транспорта, на речном трамвае действуют льготы на проезд (от 50 до 100% в зависимости от категории). Пенсионерам проезд обойдется в половину стоимости. Бесплатным билет будет для инвалидов, участников войны, детей-сирот.
Для остальных категорий полный билет от Краснообска до Речного вокзала стоит 90 рублей, детский (от 5 до 10 лет) — 45. От Северо-Чемского до Речного вокзала проезд стоит 50 рублей взрослый, 25 — детский.
Наверняка никто не поспорит с тем, что поездки в наземном транспорте отнимают силы. В отличие от него, передвижение по реке — как будто дает энергию. Видимо, дело в шуме реки и умиротворяющих пейзажах.
По словам членов экипажа, вечером от Речного вокзала народу гораздо больше — может быть до 70 человек. В основном это те, кто хочет просто покататься на теплоходе. Утром в будни пока людей не так много — максимум человек 10.
Если же пассажиры почувствуют прелесть речного трамвайчика, в следующем сезоне его обещают запустить уже в мае, говорят в Минтрансе.
Корреспонденты НГС приехали в Краснообск с водителем. Когда теплоход отчалил, водитель поехал тем же путем (через Бугринский мост) до Речного вокзала. На Речной вокзал он приехал примерно на 10 минут раньше, чем прибыл наш теплоход. Корреспонденты потратили на поездку чуть больше времени, но оно того стоило. Особенно когда нет больших сумок и есть возможность пройти пешком до пристани.
По информации областного Министерства транспорта, если транспорт будет востребован, увеличат количество мест причаливания. Остановку теплохода могут сделать в районе железнодорожного моста через Обь (парк «Городское начало»), у жилмассива «Ясный берег» и в районе железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный.
Недавно депутат Горсовета Светлана Каверзина предложила министру транспорта Анатолию Костылевскому запустить еще один речной трамвай.
— Считаю, что у речного транспорта в Новосибирске есть перспективы, так как Новосибирск достаточно вытянут вдоль береговой линии. В связи с этим прошу рассмотреть следующие предложения: организовать маршрут водного транспорта до микрорайонов Шлюз и ОбьГЭС; закупить пассажирские судна на подводных крыльях типа «Комета 120М», — говорится в обращении к Минтрансу Светланы Каверзиной.
В начале июля в Новосибирске запустили еще один вид альтернативного городского транспорта — электричку из Пригородного простора. В строительство новой платформы вложился застройщик. Платформа станет первым этапом в проекте «Городская железная дорога». От того, насколько она будет востребованной, зависит развитие всей сети пригородных электричек.