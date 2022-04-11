«Как будто еду на исправительные работы». Репортаж из пробки на площади Труда в час пик (угадайте, сколько мы ехали)

Площадь Труда в Новосибирске — место знаковое. Здесь строится южная часть транспортной развязки четвертого моста. Стройка идет в районе площади Труда, улиц Широкой, Троллейной и Ватутина. Кроме моста обещают построить 15 съездов разной протяженности. Но это будущее, а в настоящем — сужение полос, ямы, пробки и нервные водители, которые вынуждены преодолевать это препятствие. Журналист НГС Анна Богданова проехала через площадь Труда в утренний час пик. Подробности — в субъективном репортаже автомобилиста из правобережья.
Для начала хочу сказать, что я никуда не опаздывала. Поэтому градус восприятия действительности был ниже, чем у тех, кто спешил, оттого больше нервничал, преодолевая препятствия в виде ям, скопления машин и нервных соседей по дороге.
Со стороны Владимировской я выехала в 08:40. Навигатор показывал разноцветную карту: красный, желтый, зеленый. Зеленым цветом раскрашен участок дороги с правого на левый берег — в будни утром это направление не так популярно, для него припасен вечер. А вот в сторону правого берега в час пик аншлаг. Самый большой затор навигатор показывал на площади Труда со стороны Станиславского, на пересечении Планировочной и Ватутина.
Итак, движемся в сторону точки Б. Настраиваюсь замечать все детали дороги, но пока кроме городской серости и тумана со стороны реки ничего сильно не впечатляет — на Владимировской относительно гладко, не зря два года назад на ремонт дороги потратили 160 миллионов.
В очередной раз на Владимировской привлек внимание симпатичный домик, из которого валит дым (знающие люди говорят, что он до сих пор отапливается углем). Проезжаю мимо горы черного снега — там точно снег, не земля. Прийти в себя и вернуться к насущному помогают ямы, как будто машине дали подзатыльник. А водителю напоминание, что нужно быть внимательным и готовым к очередной дорожной задаче.
Подрезает резвый седан, я успеваю прочитать на заднем стекле машины слово «УНИЧТОЖЕНИЕ». Остальные слова написаны мелким шрифтом — полагаю, речь шла про каких-то вредителей. Потом резко тормозит — ямки весной сгодятся на роль лежачего полицейского, который остановит даже самого смелого лихача.
Светофор. Успеваю прочитать рекламу на баннерах: «Берег. Особенно легко дышится», «На берегу совсем другая жизнь» или «Осторожно. Прекрасные закаты». Баннер «VK.Музыка: слушайте друг друга» меняется на всплывающую букву «Z». Весна чувствуется не по солнцу и набухшим почкам (пока эта роскошь нам недоступна), а по самокатам, которые как-то робко стоят в ожидании клиентов.
На подъезде к мосту движение становится более плотным, но к проезду Энергетиков мы летим как на крыльях, хотя чувствуем завистливые «взгляды» фар машин, выстроившихся на мосту в противоположную сторону.
Проезд Энергетиков. Серые краски, грязные машины, ЛЭП, трубы, разношерстные баннеры с рекламой СТО, дребезжащие на ветру остановки. Улица недлинная, можно и потерпеть. Терпение пригодится — вишенка впереди.
«Мы делаем цветы доступнее», «Эстетика. Гарантия качества» — подбадривает реклама. Кстати, ее довольном много в этом направлении — надо же как-то развлекать возвращенцев из правобережья.
Ощущение от подъезда к площади Энергетиков волнительные. Как будто еду на исправительные работы, и уже известно, что там заставят делать. В голове «Крематорий»: «Мусорный ветер, дым из трубы, плач природы, смех сатаны. А всё от того, что мы любили ловить ветра и разбрасывать камни... Дым на небе, дым на земле, вместо людей — машины…»
На припеве я доезжаю до площади Энергетиков. Пешеходный мост, закрытый листами из поликарбоната двух цветов — серого и желтого. Все бы ничего, но грязный, как проползшая по песку змея.
Очередной «подзатыльник». На сей раз не круглая симпатичная ямка, а прямоугольный участок, где срезали старый слой асфальта. С проезда Энергетиков мы заезжаем на площадь Энергетиков — по возможности энергично.
Площадь Энергетиков как будто всем видом напоминает нам высказывание Конфуция: «Не дай вам бог жить в эпоху перемен». Неудобно, некрасиво — потерпите, чтобы потом проснуться в другой реальности. Другая реальность в нашем случае — современные развязки с гладкой дорогой, свежей разметкой и возможностью попасть на новый, четвертый мост, который пытаются построить в Новосибирске уже несколько лет.
Полосы сужаются. Синий пыльный забор, увешанный симпатичными, но такими же пыльными лампочками, которые помогают не запутаться в темное время. Бетонные блоки на кольце похожи на частички конструктора «Лего». Кругом свисают плохо натянутые рыжие сетки, стоит техника.
Миновали площадь Энергетиков, едем к площади Труда. Возникает легкое чувство неловкости перед теми, кто ждет на Станционной, когда мы уже проедем.
В декабре прошлого года губернатор Новосибирской области Андрей Травников говорил, что строительство четвертого моста не связано с пробками на левом берегу.
— Если посмотреть сегодня, стройка четвертого моста никоим образом не ограничила пропускную способность кольца на Станиславского и на площади Труда. Водители видят, что какое количество полос было до стройки, такое и осталось. Может быть, выезд с улицы Станционной стал более сложный, заужен. Сами площади — они остались в конфигурации, как это было до начала стройки, — объяснил губернатор области.
Ну что ж, значит, и привыкать ни к чему не нужно. Как было, так и осталось: готовимся ужаться и ждать. Кстати, губернатор предположил, что улучшить пропускную способность можно, если отремонтировать покрытия на площадях, и тогда увеличится скорость движения. С этим точно вряд ли поспоришь.
Вокруг двух колец много дежурных автоинспекторов. Наша задача
Пробираюсь к площади Труда по колдобинам. Машины едут медленно, осторожно. В глаза бросается баннер «Оберег. Знаем, что защищаем» (показалось, что это какие-то масла для машины, но может, и нет). Кругом указатели со стрелками, дорожные знаки, сообщающие о том, что идут строительные работы.
Площадь Труда — кульминация путешествия. Помимо транспортных потоков с Широкой, Ватутина и Станиславского, через кольцо проходит трамвай. Машины должны пропускать транспорт, но для кого-то это становится сюрпризом.
— Какой главный косяк площади Труда? — спросила я накануне у знакомого.
— Ну вообще — это просто сплошной косяк, — ответил он.
На пересечении со Станиславского водители кричат друг на друга клаксонами. Кто-то машет руками, при перестроении аварийку никто не включает — тут не до благодарностей. Нужно как можно интеллигентнее занять свое место в потоке, чтобы стать частичкой этого урбанистического пазла.
Итак, курс на правый берег. Пока стою и думаю, как будет выглядеть новый мост, вспоминаю, сколько он стоит. Машины, свернувшие на Станиславского, как будто предали. Вроде нормально же вместе ехали, а он раз — и слился, а мне тут с Труда пытаться выехать.
Юркий грузовичок подпрыгнул, и стало тревожно за содержимое его будки. Я посмотрела на время: путь от ДК Кирова до площади Труда занял около 15 минут.
Впереди очередная яма. Если, не дай бог, вы не определились, куда ехать или решили изменить маршрут, в этом случае готовьтесь к минутке ненависти. Кто-то попытался повернуть из левого ряда — водитель «Тойоты» включил поворотник, но через пару секунд выключил, чтобы не злить комьюнити раньше времени.
Передо мной ограждение с табличкой — мол, тут ямка, будьте осторожнее. Спасибо, что предупредили, надо включить поворот и ждать порции доброты от проезжающих мимо.
Передо мной дребезжит белый замызганный бетоновоз, а в голове одна мысль: «Выеду на мостик, и всё закончится». Уровень адреналина вырос. Площадь Труда пройдена, движемся к площади Энергетиков. Энергия так и прет. Тут же экскаватор, рядом троллейбус. На мосту баннер рекламы суши с надписью что-то типа «Рыбный килограммчик за 1650». Здесь бы хорошо зашла реклама успокоительных.
Ямы на площади Энергетиков уже не раздражают — цель почти достигнута. Осталось обогнать экскаватор и занять нужный ряд, а уже потом посмотреть на домик с колоннами и красивым балконом — здание давно бы уже отреставрировать и фотографировать на открытки. Но концепция этих мест не предполагает таких маневров. Просто смотрим на эти разрушенные здания и представляем, как это могло бы выглядеть.
На проезде Энергетиков уже поднялись клубы пыли. Летом будем ехать на ощупь. Но пока весна, утро пятницы. Ты молодец, с легкостью и достоинством проехал площадь Труда. Можно включить музыку и больше не нервничать. «Прием макулатуры. Уничтожение архивов» — от этого баннера немножко не по себе, но давайте лучше посмотрим речку. На мосту пробка, но не глухая. Едем медленно, но верно. В 09:20 я уже на Урицкого. Сегодня досталось место на самой удобной парковке. Награда.
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