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Тема дняРепортаж из пробки на площади Труда
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«Как будто еду на исправительные работы». Репортаж из пробки на площади Труда в час пик (угадайте, сколько мы ехали)

Сколько ям и нервных водителей мы встретили и где попали в клубы пыли

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В утренний час пик пробка на мосту на правый берег, вечером можно застрять по пути на левый берег

В утренний час пик пробка на мосту на правый берег, вечером можно застрять по пути на левый берег

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Площадь Труда в Новосибирске — место знаковое. Здесь строится южная часть транспортной развязки четвертого моста. Стройка идет в районе площади Труда, улиц Широкой, Троллейной и Ватутина. Кроме моста обещают построить 15 съездов разной протяженности. Но это будущее, а в настоящем — сужение полос, ямы, пробки и нервные водители, которые вынуждены преодолевать это препятствие. Журналист НГС Анна Богданова проехала через площадь Труда в утренний час пик. Подробности — в субъективном репортаже автомобилиста из правобережья.

Утром на Площади Труда пробки достигают 10 баллов

Утром на Площади Труда пробки достигают 10 баллов

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Для начала хочу сказать, что я никуда не опаздывала. Поэтому градус восприятия действительности был ниже, чем у тех, кто спешил, оттого больше нервничал, преодолевая препятствия в виде ям, скопления машин и нервных соседей по дороге.

Со стороны Владимировской я выехала в 08:40. Навигатор показывал разноцветную карту: красный, желтый, зеленый. Зеленым цветом раскрашен участок дороги с правого на левый берег — в будни утром это направление не так популярно, для него припасен вечер. А вот в сторону правого берега в час пик аншлаг. Самый большой затор навигатор показывал на площади Труда со стороны Станиславского, на пересечении Планировочной и Ватутина.

Итак, движемся в сторону точки Б. Настраиваюсь замечать все детали дороги, но пока кроме городской серости и тумана со стороны реки ничего сильно не впечатляет — на Владимировской относительно гладко, не зря два года назад на ремонт дороги потратили 160 миллионов.

Концессионное соглашение о строительстве моста <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2017/12/06/51663691/" class="_" target="_blank">подписали еще в 2017 году</a>

Концессионное соглашение о строительстве моста подписали еще в 2017 году

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В очередной раз на Владимировской привлек внимание симпатичный домик, из которого валит дым (знающие люди говорят, что он до сих пор отапливается углем). Проезжаю мимо горы черного снега — там точно снег, не земля. Прийти в себя и вернуться к насущному помогают ямы, как будто машине дали подзатыльник. А водителю напоминание, что нужно быть внимательным и готовым к очередной дорожной задаче.

Подрезает резвый седан, я успеваю прочитать на заднем стекле машины слово «УНИЧТОЖЕНИЕ». Остальные слова написаны мелким шрифтом — полагаю, речь шла про каких-то вредителей. Потом резко тормозит — ямки весной сгодятся на роль лежачего полицейского, который остановит даже самого смелого лихача.

Светофор. Успеваю прочитать рекламу на баннерах: «Берег. Особенно легко дышится», «На берегу совсем другая жизнь» или «Осторожно. Прекрасные закаты». Баннер «VK.Музыка: слушайте друг друга» меняется на всплывающую букву «Z». Весна чувствуется не по солнцу и набухшим почкам (пока эта роскошь нам недоступна), а по самокатам, которые как-то робко стоят в ожидании клиентов.

В марте Минстрой Новосибирской области заявил, что график строительства и стоимость крупных объектов в Новосибирске менять не планируется

В марте Минстрой Новосибирской области заявил, что график строительства и стоимость крупных объектов в Новосибирске менять не планируется

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На подъезде к мосту движение становится более плотным, но к проезду Энергетиков мы летим как на крыльях, хотя чувствуем завистливые «взгляды» фар машин, выстроившихся на мосту в противоположную сторону.

Проезд Энергетиков. Серые краски, грязные машины, ЛЭП, трубы, разношерстные баннеры с рекламой СТО, дребезжащие на ветру остановки. Улица недлинная, можно и потерпеть. Терпение пригодится — вишенка впереди.

«Мы делаем цветы доступнее», «Эстетика. Гарантия качества» — подбадривает реклама. Кстати, ее довольном много в этом направлении — надо же как-то развлекать возвращенцев из правобережья.

В начале апреля губернатор НСО <a href="https://ngs.ru/text/transport/2022/04/04/70738226/" class="_" target="_blank">раскритиковал</a> ямочный ремонт Новосибирска

В начале апреля губернатор НСО раскритиковал ямочный ремонт Новосибирска

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Ощущение от подъезда к площади Энергетиков волнительные. Как будто еду на исправительные работы, и уже известно, что там заставят делать. В голове «Крематорий»: «Мусорный ветер, дым из трубы, плач природы, смех сатаны. А всё от того, что мы любили ловить ветра и разбрасывать камни... Дым на небе, дым на земле, вместо людей — машины…»

На припеве я доезжаю до площади Энергетиков. Пешеходный мост, закрытый листами из поликарбоната двух цветов — серого и желтого. Все бы ничего, но грязный, как проползшая по песку змея.

Очередной «подзатыльник». На сей раз не круглая симпатичная ямка, а прямоугольный участок, где срезали старый слой асфальта. С проезда Энергетиков мы заезжаем на площадь Энергетиков — по возможности энергично.

Летом на площади Труда в пробке можно простоять

Летом на площади Труда в пробке можно простоять

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Площадь Энергетиков как будто всем видом напоминает нам высказывание Конфуция: «Не дай вам бог жить в эпоху перемен». Неудобно, некрасиво — потерпите, чтобы потом проснуться в другой реальности. Другая реальность в нашем случае — современные развязки с гладкой дорогой, свежей разметкой и возможностью попасть на новый, четвертый мост, который пытаются построить в Новосибирске уже несколько лет.

Полосы сужаются. Синий пыльный забор, увешанный симпатичными, но такими же пыльными лампочками, которые помогают не запутаться в темное время. Бетонные блоки на кольце похожи на частички конструктора «Лего». Кругом свисают плохо натянутые рыжие сетки, стоит техника.

Миновали площадь Энергетиков, едем к площади Труда. Возникает легкое чувство неловкости перед теми, кто ждет на Станционной, когда мы уже проедем.

На развязке обещают обустроить 15 съездов длиной от 14 до 784 метров

На развязке обещают обустроить 15 съездов длиной от 14 до 784 метров

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В декабре прошлого года губернатор Новосибирской области Андрей Травников говорил, что строительство четвертого моста не связано с пробками на левом берегу.

— Если посмотреть сегодня, стройка четвертого моста никоим образом не ограничила пропускную способность кольца на Станиславского и на площади Труда. Водители видят, что какое количество полос было до стройки, такое и осталось. Может быть, выезд с улицы Станционной стал более сложный, заужен. Сами площади — они остались в конфигурации, как это было до начала стройки, — объяснил губернатор области.

Ну что ж, значит, и привыкать ни к чему не нужно. Как было, так и осталось: готовимся ужаться и ждать. Кстати, губернатор предположил, что улучшить пропускную способность можно, если отремонтировать покрытия на площадях, и тогда увеличится скорость движения. С этим точно вряд ли поспоришь.

Вокруг двух колец много дежурных автоинспекторов. Наша задача № 1 — быть в потоке, чувствовать момент, сильно не прижиматься, соблюдаться дистанцию. Ведь даже если всё идет по плану, один «подзатыльник» — и придется звать на помощь стоящего наготове инспектора. Представляете, что такое авария на площади Труда в час пик? Мало не покажется, особенно летом.

Четвертый мост обещают построить в 2023 году

Четвертый мост обещают построить в 2023 году

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Пробираюсь к площади Труда по колдобинам. Машины едут медленно, осторожно. В глаза бросается баннер «Оберег. Знаем, что защищаем» (показалось, что это какие-то масла для машины, но может, и нет). Кругом указатели со стрелками, дорожные знаки, сообщающие о том, что идут строительные работы.

Площадь Труда — кульминация путешествия. Помимо транспортных потоков с Широкой, Ватутина и Станиславского, через кольцо проходит трамвай. Машины должны пропускать транспорт, но для кого-то это становится сюрпризом.

— Какой главный косяк площади Труда? — спросила я накануне у знакомого.

— Ну вообще — это просто сплошной косяк, — ответил он.

Губернатор говорил, что количество полос в районе площади Труда не изменилось — НГС проверил, <a href="https://ngs.ru/text/auto/2021/12/25/70333331/" class="_" target="_blank">так ли это</a>

Губернатор говорил, что количество полос в районе площади Труда не изменилось — НГС проверил, так ли это

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На пересечении со Станиславского водители кричат друг на друга клаксонами. Кто-то машет руками, при перестроении аварийку никто не включает — тут не до благодарностей. Нужно как можно интеллигентнее занять свое место в потоке, чтобы стать частичкой этого урбанистического пазла.

Итак, курс на правый берег. Пока стою и думаю, как будет выглядеть новый мост, вспоминаю, сколько он стоит. Машины, свернувшие на Станиславского, как будто предали. Вроде нормально же вместе ехали, а он раз — и слился, а мне тут с Труда пытаться выехать.

Юркий грузовичок подпрыгнул, и стало тревожно за содержимое его будки. Я посмотрела на время: путь от ДК Кирова до площади Труда занял около 15 минут.

В марте в Новосибирске закончили надвижку пролета четвертого моста через Обь

В марте в Новосибирске закончили надвижку пролета четвертого моста через Обь

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Впереди очередная яма. Если, не дай бог, вы не определились, куда ехать или решили изменить маршрут, в этом случае готовьтесь к минутке ненависти. Кто-то попытался повернуть из левого ряда — водитель «Тойоты» включил поворотник, но через пару секунд выключил, чтобы не злить комьюнити раньше времени.

Передо мной ограждение с табличкой — мол, тут ямка, будьте осторожнее. Спасибо, что предупредили, надо включить поворот и ждать порции доброты от проезжающих мимо.

Передо мной дребезжит белый замызганный бетоновоз, а в голове одна мысль: «Выеду на мостик, и всё закончится». Уровень адреналина вырос. Площадь Труда пройдена, движемся к площади Энергетиков. Энергия так и прет. Тут же экскаватор, рядом троллейбус. На мосту баннер рекламы суши с надписью что-то типа «Рыбный килограммчик за 1650». Здесь бы хорошо зашла реклама успокоительных.

Мэрия пообещала <a href="https://ngs.ru/text/transport/2022/04/05/70743845/" class="_" target="_blank">начать</a> ремонт дорог горячим асфальтобетоном уже в эти выходные

Мэрия пообещала начать ремонт дорог горячим асфальтобетоном уже в эти выходные

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Ямы на площади Энергетиков уже не раздражают — цель почти достигнута. Осталось обогнать экскаватор и занять нужный ряд, а уже потом посмотреть на домик с колоннами и красивым балконом — здание давно бы уже отреставрировать и фотографировать на открытки. Но концепция этих мест не предполагает таких маневров. Просто смотрим на эти разрушенные здания и представляем, как это могло бы выглядеть.

На проезде Энергетиков уже поднялись клубы пыли. Летом будем ехать на ощупь. Но пока весна, утро пятницы. Ты молодец, с легкостью и достоинством проехал площадь Труда. Можно включить музыку и больше не нервничать. «Прием макулатуры. Уничтожение архивов» — от этого баннера немножко не по себе, но давайте лучше посмотрим речку. На мосту пробка, но не глухая. Едем медленно, но верно. В 09:20 я уже на Урицкого. Сегодня досталось место на самой удобной парковке. Награда.

Что еще почитать про дороги в Новосибирске

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