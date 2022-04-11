«Как будто еду на исправительные работы». Репортаж из пробки на площади Труда в час пик (угадайте, сколько мы ехали)

Для начала хочу сказать, что я никуда не опаздывала. Поэтому градус восприятия действительности был ниже, чем у тех, кто спешил, оттого больше нервничал, преодолевая препятствия в виде ям, скопления машин и нервных соседей по дороге.



Со стороны Владимировской я выехала в 08:40. Навигатор показывал разноцветную карту: красный, желтый, зеленый. Зеленым цветом раскрашен участок дороги с правого на левый берег — в будни утром это направление не так популярно, для него припасен вечер. А вот в сторону правого берега в час пик аншлаг. Самый большой затор навигатор показывал на площади Труда со стороны Станиславского, на пересечении Планировочной и Ватутина.



Итак, движемся в сторону точки Б. Настраиваюсь замечать все детали дороги, но пока кроме городской серости и тумана со стороны реки ничего сильно не впечатляет — на Владимировской относительно гладко, не зря два года назад на ремонт дороги потратили 160 миллионов.