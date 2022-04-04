«Ощущение, что ждем больших контрактов»: губернатора возмутило отсутствие ямочного ремонта в Новосибирске

Губернатор НСО раскритиковал ямочный ремонт Новосибирска во время оперативного совещания, сегодня, 4 апреля.



— У меня создается впечатление, возможно, оно ошибочное, может не так езжу, не там смотрю, у меня есть такое подозрение, что ямочным ремонтом активно начинают заниматься только тогда губернатор об этом напоминает. Я привык, что дорожники как только наступает весна, как только дороги подсохли, а конец прошлой недели такие дни были — в пятницу и субботу, то дорожники используют любую возможность, чтобы заняться ямочным ремонтом. Здесь я этого не наблюдаю, — отметил губернатор. — Ощущение, что мы ждем больших контрактов, капитального ремонта, больших денег. Может дорожным организации в такие условия поставлены.

