«Ощущение, что ждем больших контрактов»: губернатора возмутило отсутствие ямочного ремонта в Новосибирске

Губернатор НСО раскритиковал ямочный ремонт Новосибирска во время оперативного совещания, сегодня, 4 апреля.
— У меня создается впечатление, возможно, оно ошибочное, может не так езжу, не там смотрю, у меня есть такое подозрение, что ямочным ремонтом активно начинают заниматься только тогда губернатор об этом напоминает. Я привык, что дорожники как только наступает весна, как только дороги подсохли, а конец прошлой недели такие дни были — в пятницу и субботу, то дорожники используют любую возможность, чтобы заняться ямочным ремонтом. Здесь я этого не наблюдаю, — отметил губернатор. — Ощущение, что мы ждем больших контрактов, капитального ремонта, больших денег. Может дорожным организации в такие условия поставлены.
Андрей Травников уверен, что автомобилисты могут исками закидать мэрию, а ГИБДД могут направить в администрацию города предписаниями и штрафами за такое качество дорог. Также он обратился к мэру Новосибирска Анатолию Локтю, чтобы он провел проверки.
— Проведите серию выездов и разберитесь в ситуации, почему ямочный ремонт — 900 квадратных метров за неделю. Это участок 30 на 30 метров — это ни о чем, — выразил недовольство Андрей Травников.
На прошлой неделе МУП «Гормост» объявил аукцион на капремонт Октябрьского моста в Новосибирске. Максимальная стоимость работ составляет 998,1 миллиона рублей. Средства выделят из бюджета Новосибирска на 2022 и 2023 годы.