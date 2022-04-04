«Как после артналета!» Что осталось от дорог Новосибирска после зимы и когда начнется ремонт

Итак, начало апреля — традиционный сезон разрушения дорог в Новосибирске после зимы. Погода в этом году дает стабильного тепла, всё быстро тает, и мы уже можем наблюдать многочисленные дефекты на улицах. Давайте посмотрим, где разрушения наиболее велики и на что больше всего жалуются наши читатели — авторедактор НГС Дмитрий Косенко объехал проблемные объекты и спросил мэра Локтя о сроках ремонта.
Не будем сейчас юморить про «асфальт, тающий, как снег», я считаю эту шутку старым затасканным баяном, но как ты «хрен ни назови, он слаще не станет» (русская поговорка) — дороги действительно разрушаются. Давайте посмотрим, где и как. При этом мы даже не будем рассматривать какие-то локальные улочки и дороги, сделанные в прошлом году по программе БКД (по ним проведем отдельную инспекцию).
Огромное количество жалоб поступает на улицу Ипподромскую. Участок от «Ауры» до автовокзала там разрушен так, что скорость приходится сбрасывать до нуля. Весь спектр разрушений — от трещин до ям с грубыми краями. В прошлом году на Ипподромской начался ремонт, но были сделаны другие участки, до этого пока очередь не дошла. Этот отрезок улицы увязан с реконструкцией пл. Будагова и со строительством
Реально опасные ситуации возникают на улице Объединения, где одна сторона полностью разрушилась и машины выскакивают на встречку лоб в лоб, чтобы объехать препятствия.
— В прошлом году нам отремонтировали дорогу по ул. Объединения. Но наше счастье было недолгим, мы снова вынуждены ехать по встречной полосе движения, — пишет наша читательница Марина.
— Вся улица Учительская! Как после артналета! — а такие отзывы об этой улице. Интересно, когда здесь начнут трамваи сходить с рельсов — они же абсолютно разбитые.
— Улица Гурьевская, направление с улицы Кирова до Зыряновской, там вообще можно колесо потерять, ямы глубокие, первый ряд занят припаркованными машинами, остается по ямам с молитвами ехать. Особенно опасен участок после СибГУТИ до ул. Гурьевской, 35, — предупреждает читательница Светлана.
И правда, коварные острые ямы скрыты под водой — привет, шиномонтаж.
— Почти весь Дзержинский район убитый в хлам. Где-то хоть что-то, а там совсем беда, — пишет Алексей.
Ну вот в частности сам проспект Дзержинского от Волочаевской в сторону Каменки — старый, не ремонтированный годами, весь какой-то пожеванный. И это еще в 2022 году, как отмечают специалисты, погода щадящая, мало переходов через нулевую температуру, иначе было бы хуже.
— В этом году погода, наоборот, благоприятствует. Поскольку снежный покров, обводненность ниже, чем в другие года было, соответственно, количество переходов через ноль, колебаний тоже нет. У нас была стабильно отрицательная температура, а сейчас мы вышли в плюс. Говорить о том, что там особые негативные факторы, конечно, нельзя. В этом году погода для дорог более менее щадящая, — отмечает Александр Стефанов, координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области, дорожно-строительный эксперт.
Еще место, где машины выезжают на встречную полосу в попытке объехать дефекты — улица Тюленина, 9, детская и взрослая поликлиники. Тут череда мощных поперечных стыков и ям, машины скачут как по рельсам, виляют вправо/влево — и это на 6-полосной дороге с оживленным движением. Какая там безопасность.
Улица Бориса Богаткова, как ее называют в народе «столица колодцев». Тут действительно очень много люков теплосетей, видимо были особенности строительства теплотрасс. Соответственно вокруг люков образуются провалы, их заделывают, но потом эти заплатки вновь рассыпаются
На площадь Труда жалоб еще больше чем на Ипподромскую, там идет масштабная стройка развязок
— Богдана Хмельницкого от Учительской до Тайгинской, Тайгинская особенно перекресток с пьяной дорогой, — перечисляет читательница Ольга. Тут тоже весь ассортимент: и поперечные/продольные швы, и заполненные водой ямы — в целом весь участок тоже не ремонтировался много лет.
Ну что ж, это, естественно, далеко не полный список проблемных улиц, это просто примеры. А главный вопрос — когда начнется хоть какой-то экстренный ремонт? Я спросил об этом на недавней пресс-конференции у мэра Новосибирска Анатолия Локтя.
— Действительно, проведение ремонта горячими смесями связано прежде всего с погодными условиями. Чтобы проводить эти ремонты, нам необходимо, чтобы запустились асфальтовые заводы, мы планируем, что они заработают к 15 апреля — два асфальтовых завода. Это позволит приступить к ямочному поддерживающему ремонту примерно в эти же сроки. Некоторые же объекты, в частности улица Ипподромская — она находится в ремонте по программе БКД, и там капитальный ремонт, реконструкция этого объекта целиком на всей протяженности этой трассы будет продолжаться в этом году, — рассказал Анатолий Локоть.
Однако же, по мнению экспертов, экстренный ремонт можно начинать уже сейчас, использовать специальные горячие смеси, чтобы хотя бы просто снизить аварийность на дорогах.
— Конечно, можно и нужно. Мы сейчас говорим именно про аварийный ремонт, надо полагать, что сейчас дороги угрожают безопасности. Люди пробивают колеса, опасное маневрирование и прочее. Это уже не нужно ждать никаких заводов, поскольку технологии позволяют решать эти вопросы в любых, по сути, климатических и погодных условиях, есть соответствующие материалы, смеси. У нас, к сожалению, мэрия проявляет ненужный консерватизм — не ищет и не использует те возможности технологические, которые сейчас есть. Тем самым людей оставляют без выбора, и люди машины свои портят, — заключает Александр Стефанов.
Почитайте еще как любимая дорога мэра Локтя на Родники разрушилась за два года — нормальное движение блокировано.