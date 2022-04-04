«Как после артналета!» Что осталось от дорог Новосибирска после зимы и когда начнется ремонт

Итак, начало апреля — традиционный сезон разрушения дорог в Новосибирске после зимы. Погода в этом году дает стабильного тепла, всё быстро тает, и мы уже можем наблюдать многочисленные дефекты на улицах. Давайте посмотрим, где разрушения наиболее велики и на что больше всего жалуются наши читатели — авторедактор НГС Дмитрий Косенко объехал проблемные объекты и спросил мэра Локтя о сроках ремонта.

Не будем сейчас юморить про «асфальт, тающий, как снег», я считаю эту шутку старым затасканным баяном, но как ты «хрен ни назови, он слаще не станет» (русская поговорка) — дороги действительно разрушаются. Давайте посмотрим, где и как. При этом мы даже не будем рассматривать какие-то локальные улочки и дороги, сделанные в прошлом году по программе БКД (по ним проведем отдельную инспекцию).