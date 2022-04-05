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Центральные улицы и тротуары в Новосибирске должны отремонтировать к 9 Мая

К работам с использованием горячего асфальтобетона должны приступить на этих выходных

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Дороги должны быть в нормальном состоянии к майским праздникам

Дороги должны быть в нормальном состоянии к майским праздникам

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Ремонт дорог горячим асфальтобетоном в Новосибирске должны начать на этих выходных. Об этом сегодня сообщил Евгений Антонов, замначальника управления автомобильных дорог мэрии, во время оперативного совещания. При этом мэр потребовал отремонтировать центральные улицы районов и тротуары к 9 Мая.

— О поддерживающем ремонте горячими битумными смесями: первый завод готов к выдаче уже к этим выходным. Если дороги будут нормальные без воды, планируем к этим выходным горячим асфальтом пойти, — сообщил Евгений Антонов, замначальника управления автомобильных дорог мэрии.

Мэр поставил задачу отремонтировать все центральные улицы районов и тротуары к 9 Мая.

— Ставлю задачу по приведению в порядок магистралей до майских праздников. Та информация, которая прозвучала ранее, — к середине июня неудовлетворительный совершенно ответ. У нас 9 Мая. Мы готовимся к полномасштабным мероприятиям, проходу техники. Люди выйдут на улицу. Поэтому тротуары и магистрали, по крайней мере центральных улиц в каждом районе, привести в порядок, — поставил задачу мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Также он попросил оценить ситуацию с техникой:

— Прошу стратегически, какая техника нужна для более раннего начала поддерживающего ремонта в больших объемах. Одна установка на город Новосибирск, которая один квадратный метр разогревает, — это не подготовка. Поэтому сформулируйте предложения.

Вчера губернатор НСО раскритиковал ямочный ремонт Новосибирска во время оперативного совещания. Андрей Травников уверен, что автомобилисты могут исками закидать мэрию, а ГИБДД может направить в администрацию города предписания и штрафы за такое качество дорог.

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