Центральные улицы и тротуары в Новосибирске должны отремонтировать к 9 Мая

Ремонт дорог горячим асфальтобетоном в Новосибирске должны начать на этих выходных. Об этом сегодня сообщил Евгений Антонов, замначальника управления автомобильных дорог мэрии, во время оперативного совещания. При этом мэр потребовал отремонтировать центральные улицы районов и тротуары к 9 Мая.

— О поддерживающем ремонте горячими битумными смесями: первый завод готов к выдаче уже к этим выходным. Если дороги будут нормальные без воды, планируем к этим выходным горячим асфальтом пойти, — сообщил Евгений Антонов, замначальника управления автомобильных дорог мэрии.