Центральные улицы и тротуары в Новосибирске должны отремонтировать к 9 Мая

Ремонт дорог горячим асфальтобетоном в Новосибирске должны начать на этих выходных. Об этом сегодня сообщил Евгений Антонов, замначальника управления автомобильных дорог мэрии, во время оперативного совещания. При этом мэр потребовал отремонтировать центральные улицы районов и тротуары к
— О поддерживающем ремонте горячими битумными смесями: первый завод готов к выдаче уже к этим выходным. Если дороги будут нормальные без воды, планируем к этим выходным горячим асфальтом пойти, — сообщил Евгений Антонов, замначальника управления автомобильных дорог мэрии.
Мэр поставил задачу отремонтировать все центральные улицы районов и тротуары к
— Ставлю задачу по приведению в порядок магистралей до майских праздников. Та информация, которая прозвучала ранее, — к середине июня неудовлетворительный совершенно ответ. У нас
Также он попросил оценить ситуацию с техникой:
— Прошу стратегически, какая техника нужна для более раннего начала поддерживающего ремонта в больших объемах. Одна установка на город Новосибирск, которая один квадратный метр разогревает, — это не подготовка. Поэтому сформулируйте предложения.
Вчера губернатор НСО раскритиковал ямочный ремонт Новосибирска во время оперативного совещания. Андрей Травников уверен, что автомобилисты могут исками закидать мэрию, а ГИБДД может направить в администрацию города предписания и штрафы за такое качество дорог.