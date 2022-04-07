«Недоразумение какое-то вышло»: как свежий асфальт на Станиславского (не) пережил зиму — проверка НГС

НГС уже опубликовал материал о самых серьезных разрушениях на дорогах Новосибирска с большим трафиком после зимы — из этого списка мы специально исключили улицы, капитально сделанные осенью прошлого года. Теперь настал их черед — как они перенесли зиму, в каком состоянии находятся после 5 месяцев эксплуатации и нужен ли им ремонт. Сегодня у нас левый берег — две ключевых магистрали, образующие главные оси центра Левобережья — улицы Станиславского и Титова. Подробнее — в материале авторедактора НГС Дмитрия Косенко.
Проверку мы будем проводить максимально объективно — без всех этих истерик про «всё пропало», а с конкретными плюсами и минусами наших дорог. Итак, улица Станиславского после площади Труда, абсолютно разбомбленной ядерной ракетой, кажется вполне себе нормальной дорогой. Но дефекты есть — прежде всего, это локально «вышарканные» верхние слои асфальта на глубину до 1 сантиметра.
Сразу же нас встречает выделенная полоса с соответствующими знаками — водители окончательно плюнули и продолжают парковаться на выделенке в массовом порядке.
По мере продвижения дальше количество «вышарканных» участков уменьшается, но они есть. Кроме того, наблюдается некоторое изменение рельефа полотна относительно идеально ровной плоскости, но не критично.
В некоторых местах разметка сохранилась неплохо — и сплошные линии, и буквы «А». За это плюсик.
Вторая проблема — обилие некоей крошки, мелкой фракции на асфальте. Вот ее хорошо видно на той же букве «А».
Много крошки прибило к бордюрам — это так называемое выкрашивание полотна.
— На Левом берегу мы видим, что идет такое усиленное выкрашивание, это, безусловно, свидетельствует о качестве самого материала либо о нарушениях технологий при его укладке. Это однозначно относится к гарантийному случаю, и сейчас будем смотреть, какую гарантийную работу будет вести мэрия. Выезды будут комиссионные, — заявил НГС Александр Стефанов, координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области.
Работы на объекте по контракту стоимостью 135 миллионов рублей выполняла компания ООО «Новосибдорстрой», директором и учредителем которой является предприниматель Намиг Джаббар Оглы Магамедов. У компании 64 госконтракта на сумму 1,4 миллиарда рублей, в 2020 году выручка — 228,3 миллиона, чистая прибыль — 8,9 миллиона.
Руководитель компании-подрядчика объяснил НГС, в чем причина дефекта.
— Это выкрашивание асфальта идет, верхнего слоя, тонкослоя. 3-сантиметровый асфальт, тонкослой называется, вот у него выкрашивание идет. Некачественный асфальт купили у поставщика. Ну, буду переделывать, это в моих гарантиях. Недоразумение какое-то вышло, лучше бы обычную старую марку асфальта укладывали. Первый раз в жизни на такие грабли наступил. Я сейчас буду бесплатно работать — кто бы хотел, да разумный человек никто бы не хотел, — признался Намиг Джаббар Оглы Магамедов.
Такая же проблема есть и на соседней улице Титова, но тут крошки поменьше. Зато автомобилей на выделенной полосе полно, хотя и здесь сохранились линии разметки и буквы «А».
В целом улица Титова выглядит получше, локальных «вышарканных» участков тут немного, хоть и встречаются.
Крупных дефектов в виде ям, трещин, острых краев асфальта на обеих улицах мне не повстречалось.
НГС оправил письмо в мэрию с вопросами о том, когда будет проведено обследование недавно отремонтированных улиц, каковы причины дефектов и в какие сроки пройдет ремонт.
А в ближайшее время мы продолжим инспекцию других улиц Новосибирска, отремонтированных по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Не переключайтесь.
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