«Недоразумение какое-то вышло»: как свежий асфальт на Станиславского (не) пережил зиму — проверка НГС

Работы на объекте по контракту стоимостью 135 миллионов рублей выполняла компания ООО «Новосибдорстрой», директором и учредителем которой является предприниматель Намиг Джаббар Оглы Магамедов. У компании 64 госконтракта на сумму 1,4 миллиарда рублей, в 2020 году выручка — 228,3 миллиона, чистая прибыль — 8,9 миллиона.

Руководитель компании-подрядчика объяснил НГС, в чем причина дефекта.



— Это выкрашивание асфальта идет, верхнего слоя, тонкослоя. 3-сантиметровый асфальт, тонкослой называется, вот у него выкрашивание идет. Некачественный асфальт купили у поставщика. Ну, буду переделывать, это в моих гарантиях. Недоразумение какое-то вышло, лучше бы обычную старую марку асфальта укладывали. Первый раз в жизни на такие грабли наступил. Я сейчас буду бесплатно работать — кто бы хотел, да разумный человек никто бы не хотел, — признался Намиг Джаббар Оглы Магамедов.