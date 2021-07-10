Теплоход-мечта. Как новосибирец сделал из старой посудины базу отдыха на воде — там отдыхали Карелин и Лена Ленина

Новосибирец продает за
Инженер Геннадий Фёдорович почти всю жизнь занимался лифтовым оборудованием — о воде, по его словам, даже не грезил. Но на безумное предложение своего товарища всё-таки откликнулся — купил старый, списанный теплоход, чтобы затем превратить его в уникальную плавучую базу отдыха. На это ему понадобилось 30 лет. Сейчас в ней и не узнать когда-то брошенную ржавую посудину: тут есть баня, камин, штурвал из дуба, а частыми гостями на борту уникального судна были звёзды шоу-бизнеса, чиновники, министры, артисты Оперного театра. К сожалению, именно «были», так как создатель проекта решил его продать. Корреспондент НГС Ксения Лысенко побывала на необычном судне, которое вот-вот найдет нового хозяина и, возможно, покинет Новосибирск, и узнала у создателя плавучей базы отдыха историю ее создания.
Корабль, который пришлось тащить на себе
Теплоход с синей надписью «Юлкас» пришвартован в районе Димитровского моста. Рядом строящийся микрорайон «Ясный берег» и песчаный дикий пляж, хотя Геннадий Фёдорович помнит место другим — с лесом, понтонами и пирсом, на котором когда-то встречал своих гостей. Он эмоционально рассказывает, как переживал из-за начавшейся стройки и как вынужден был по нескольку раз на дню ездить на лодке до берега, чтобы купить всё необходимое для гостей. Лодка и сейчас единственный способ добраться до уникального судна, а уникального потому, что это и теплоход, и баржа, и база отдыха одновременно.
— Мой друг Анатолий Медведев в 1989 году был начальником Верхне-Обского бассейнового водного управления по рыбоохране. Величина такая была. И ему в голову пришла мысль: я вот списываю теплоход, а ты его покупай. 900 что ли рублей по тем временам или тысячу он стоил. А я ему говорю: «Толя, да зачем он мне нужен?» Это ж не сумку купить. Ну, короче, убедил он меня, я начал искать компаньона. Спрашивал: «Давай вместе сложимся и купим?». Один — нет, второй — нет, третий — на фиг надо. Потом одного кое-как уговорил, сказал, что вложусь сам, а ты мне помогать будешь. Договорились. Мы молодые были, порыв был, — рассказывает Геннадий Фёдорович.
С партнером он поработал совсем немного, потом они разбежались, а теплоход лег всецело на плечи Геннадия Фёдоровича. Узнавать о судне, учиться обслуживанию и ремонту пришлось ему одному. Но самой непростой задачей, как признаётся владелец, стала транспортировка списанного теплохода 1957 года выпуска. Геннадий Фёдорович с компаньоном не придумали ничего лучше, чем отбуксировать его вручную — и это зимой!
— Если рассказать — цирк полный, — объясняет он. — Мы его с городского пляжа, с «Наутилуса», цугом с помощью специальных саней потащили. Представляете? По асфальту, по легкому снежку дотащили до Ботанического сада. Габариты огромные, мы по городу его тащим, а он за провода цепляется, где троллейбусы ходят. И вот я залазил на теплоход, палкой приподнимал и говорил: «Давай, поехали!». А потом наши сани — это такие швеллера мощные, сваренные — развалились в районе улицы Жуковского. Асфальт ведь как наждак, он стер эти сани. Теплоход на боку валяется, помню, снизу едет машина ГАИ. Товарищ убежал буксир искать, а я наверху там. Гаишник спрашивает: «Это что такое?», а ему: «Ну что, не видишь? Это теплоход!» Помню, как он по рации начальству докладывал: «По центру дороги стоит корабль», а ему в ответ: «Какой корабль? Вы чего?» Ну молодые мы были, рисковали страшно.
Дотащить до ремонтной мастерской тот самый теплоход в итоге помог местный житель с трактором, а дальше у Геннадия Фёдоровича началась кропотливая работа по замене старого двигателя, редуктора и реставрации ржавого судна.
Теплоход пришлось распилить пополам — рубка отдельно и сама лодка с днищем отдельно. После ремонта эти части затем так и транспортировались к Димитровскому мосту.
— Машина моя — вечная, — говорит создатель, имея в виду теплоход. — Железо там российское. В случае чего купил лист железа, поднял теплоход на стапеля и поменял. Всё! Потом краской подводную часть покрасил, ничего сверхъестественного делать не надо. А остальное тоже делается очень-очень просто. Это вот мне, когда я начинал, приходилось выкручиваться, потому что никаких материалов не было, их так просто было не купить. Но я всё-таки искал и находил.
Так было, например, с якорем 1955 года изготовления, который Геннадий Фёдорович нашел в речпорту. Чтобы купить его, пришлось изрядно поторговаться, но у него получилось — и 280 килограмм железа, а именно столько весил старинный якорь, отправились на «Юлкас».
Через 10 лет у теплохода появилась баржа. Именно на ней сейчас стоит небольшой домик из дерева на четыре комнаты — два спальных места, гостиная с камином и баня-сауна. Всё функционирует, причем во время движения теплохода, и, как говорит мужчина, сделано с большой любовью. Он подвел сюда газ для приготовления пищи и сделал запасы питьевой воды, а также установил электростанцию на дизельном топливе.
— На этой барже возили КРС — крупный рогатый скот. Она вся погнутая была, ограждения повреждены, всё было загажено тут. На берегу валялась вот так, кверху ногами. Но мы ее техническое состояние посмотрели, поняли, что тут надо немножко подшаманить. Лишний металл срезали, а кое-где расширили и нарастили по краям по всему периметру. В итоге ширина теперь — восемь метров. А аппарели (площадки для подъема и спуска грузов. — Прим. ред.) оставили — их можно поднимать и опускать с помощью электропривода, — объясняет он.
В покупке и реставрации баржи поучаствовал уже другой партнер Геннадия Фёдоровича. Именно им двоим и принадлежит сейчас уникальное судно. После всех работ на барже стало так много места, что теперь там можно парковать машины.
— Хоть «Ленд-Крузер» ставь! — показывает он.
Об именитых гостях на судне
В новом белоснежном «Юлкасе» не осталось почти ничего от старого
В книге отзывов с громким названием «Книга почета» встречаются и другие известные имена, а сам Геннадий Фёдорович охотно вспоминает, как еще 10 лет назад каждые выходные на его базе отдыха гремела музыка и выступали известные артисты, в том числе приглашенные из Оперного театра. Откуда о его необычном судне узнали именитые чиновники, ректоры вузов и доктора наук, Геннадий Фёдорович не рассказывает, а только загадочно говорит: «Сарафанное радио». С ними он отправлялся в путешествия вниз по Оби, говорит, что удавалось уплыть за тысячу километров.
— А что? Здесь есть всё нужное: камин, баня, спальные места. Но главное — вода! Свобода, свежий воздух. Такого ни за какие деньги не купишь. Люди приезжали к нам в Новосибирск на совещания, а думали всё, как бы сюда попасть, как бы на рыбалку сходить, да живую музыку послушать. Мы вот у берега какого-нибудь встанем, там такой концерт — все местные смотрят. Всё это было, — ностальгирует он.
Не только высокопоставленные чиновники бывали на этой базе — Геннадию Фёдоровичу регулярно поступали предложения от сибиряков, желавших прокатиться по Оби. Он вспоминает, как в начале нулевых к нему обратились двое молодых мужчин спортивного вида и крепкого телосложения с просьбой устроить им отдых с ночевкой на «Юлкасе». Таким отказать — себе дороже. Но отдых их так впечатлил, что за проведенную с компанией ночь на воде они заплатили огромные по тем временам деньги — 200 тысяч рублей.
— Всё-таки нет краше для человека картинки, чем встретить рассвет на воде, посмотреть, как поднимается над рекой туман. На корабле как в иллюминатор смотришь, ну что ты там увидишь? А здесь, ветерок, красота! И потом есть баня, оттуда в прохладную Обь — бултых! — улыбается он.
Но со своим проектом Геннадий Фёдорович готов расстаться. Он уже выставил его на продажу и начал устраивать показы, но очень трепетно относится к выбору будущего владельца «Юлкаса». Ему важно, чтобы новый хозяин был аккуратным и так же любил воду, как и он. За свою базу отдыха он просит около 10 миллионов рублей, хотя, по его признанию, эта сумма не окупит всех вложений. Ценник, как он говорит, установил такой, чтобы совсем не прогореть и уйти в ноль. Судно он продает вместе с запасами топлива в 5 тонн — они находятся в трюмах баржи.
Точную причину продажу он не называет, но объясняет, что силы у него уже не те, да и с компаньоном, с которым он когда-то купил баржу, разошлись пути.
— Невеликое это сооружение, но в него много души вложено. Сейчас продам, конечно, скучать буду. Я недалеко здесь живу, бывает, приеду сюда на теплоход, накупаюсь, отдохну, полежу — ну очень хорошо.
Геннадий Фёдорович подчеркивает, что реставрировал судно без каких-то мыслей о коммерческой выгоде, поэтому пожимает плечами в ответ на вопрос о том, удалось ли «Юлкасом» воплотить свою мечту:
— Мечта не мечта, но свои знания по инженерной части я применил. А потом люди же с благодарностью вспоминают наш корабль. Мы там такие мероприятия проводили! Набивались по 30–40 человек, такое количество человек, конечно, нежелательно запускать. Но ведь это восторг! Это вода, праздник, настроение! Ну что поделать, если народ у нас такой? Да, одни риски. Но без рисков же ничего великого не делается. Хотя я не считаю, что сделал что-то великое, это я так, больше для души.
Это не первая баржа, которая продается в Новосибирске, — семь лет назад мы рассказывали о жилой барже в районе Бугринского моста. Тогда за водный объект просили 7,5 миллиона рублей.