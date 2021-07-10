Теплоход-мечта. Как новосибирец сделал из старой посудины базу отдыха на воде — там отдыхали Карелин и Лена Ленина

Теплоход пришлось распилить пополам — рубка отдельно и сама лодка с днищем отдельно. После ремонта эти части затем так и транспортировались к Димитровскому мосту.



— Машина моя — вечная, — говорит создатель, имея в виду теплоход. — Железо там российское. В случае чего купил лист железа, поднял теплоход на стапеля и поменял. Всё! Потом краской подводную часть покрасил, ничего сверхъестественного делать не надо. А остальное тоже делается очень-очень просто. Это вот мне, когда я начинал, приходилось выкручиваться, потому что никаких материалов не было, их так просто было не купить. Но я всё-таки искал и находил.



Так было, например, с якорем 1955 года изготовления, который Геннадий Фёдорович нашел в речпорту. Чтобы купить его, пришлось изрядно поторговаться, но у него получилось — и 280 килограмм железа, а именно столько весил старинный якорь, отправились на «Юлкас».

