По области до +24 градусов: какой прогноз составили новосибирские синоптики на ближайшие дни
Сейчас погоду определяет обширный антициклон
Синоптики Новосибирского гидрометцентра составили прогноз на ближайшие дни. Ожидается, что на этой неделе столбик термометра в Новосибирске может подняться до +21 градуса, а в области — до +24 градусов.
— Сейчас погоду определяет обширный антициклон, поэтому в ближайшее время нас ждет безоблачная погода, без осадков и со слабым ветром, который в ближайшие дни будет меняться с восточного и юго-восточного на южный и юго-западный, — сообщил НГС в Новосибирском гидрометцентре. — В районе ОбьГЭС будет холоднее, чем в других районах города, из-за того, что на водоемах всё еще идет таяние снега и льда. Температура воздуха в этом районе будет варьироваться от +13 до +16 градусов. По области температура воздуха прогнозируется от +16 до +24 градусов.
14 апреля, в четверг, в Новосибирске ожидается юго-восточный ветер, ночью 3–8 м/с, а днем до 16 м/с. Температура ночью будет варьироваться от -1 до +1 градуса, а днем ожидается от +13 до +15 градусов.
В пятницу, 15 апреля, в городе ветер сменится на южный, юго-западный, ночью 2–7 м/с, а днем порывы достигнут 12–16 м/с. Ночная температура будет от 0 до +2 градусов, дневная — до
В субботу, 16 апреля, ветер будет такой же, как и накануне: юго-западный с порывами днем до 16 м/с. Ночная температура составит
Напомним, что Госавтоинспекция рекомендует менять шины, когда установится плюсовая температура ночью.