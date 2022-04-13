По области до +24 градусов: какой прогноз составили новосибирские синоптики на ближайшие дни

Синоптики Новосибирского гидрометцентра составили прогноз на ближайшие дни. Ожидается, что на этой неделе столбик термометра в Новосибирске может подняться до +21 градуса, а в области — до +24 градусов.

— Сейчас погоду определяет обширный антициклон, поэтому в ближайшее время нас ждет безоблачная погода, без осадков и со слабым ветром, который в ближайшие дни будет меняться с восточного и юго-восточного на южный и юго-западный, — сообщил НГС в Новосибирском гидрометцентре. — В районе ОбьГЭС будет холоднее, чем в других районах города, из-за того, что на водоемах всё еще идет таяние снега и льда. Температура воздуха в этом районе будет варьироваться от +13 до +16 градусов. По области температура воздуха прогнозируется от +16 до +24 градусов.

