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Стоит ли новосибирцам уже менять зимнюю резину на летнюю? Отвечает ГИБДД

Госавтоинспекция рекомендует менять шины, когда установиться плюсовая температура ночью

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Этой весной стоимость услуг шиномонтажа выросла

Этой весной стоимость услуг шиномонтажа выросла

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Новосибирским автомобилистам пока еще рано менять резину с зимней на летнюю, стоит дождаться плюсовых температур ночью. Об этом рассказал инспектор группы пропаганды ГИБДД Новосибирска старший лейтенант полиции Владислав Савченков.

— Переобувать на летние шины нужно когда в ночное время установиться плюсовая температура. На данный момент еще наблюдается минусовая температура ночью, поэтому менять шины рановато, — рассказал Савченков.

В то же время этой весной цены на на услуги шиномонтажа повысились. Как рассказывал заместитель директора шинной компании «Колесити» Николай Пшеничников, стоимость стационарного сервиса выросла на 20–25%, выездного — ещё больше.

При этом согласно прогнозу погоды Западно-Сибирского гидрометцентра, ночью 13 и 14 апреля ожидаются минусовые температуры. Сервис Gismeteo обещает потепление к 14 апреля — согласно прогнозу сайта, ночью температура поднимется до +1 градуса. Следующей ночью, 15 апреля, уже будет +5. Прогноз на ближайшие дни мы публиковали тут.

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