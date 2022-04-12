Стоит ли новосибирцам уже менять зимнюю резину на летнюю? Отвечает ГИБДД
Госавтоинспекция рекомендует менять шины, когда установиться плюсовая температура ночью
Новосибирским автомобилистам пока еще рано менять резину с зимней на летнюю, стоит дождаться плюсовых температур ночью. Об этом рассказал инспектор группы пропаганды ГИБДД Новосибирска старший лейтенант полиции Владислав Савченков.
— Переобувать на летние шины нужно когда в ночное время установиться плюсовая температура. На данный момент еще наблюдается минусовая температура ночью, поэтому менять шины рановато, — рассказал Савченков.
В то же время этой весной цены на на услуги шиномонтажа повысились. Как рассказывал заместитель директора шинной компании «Колесити» Николай Пшеничников, стоимость стационарного сервиса выросла на 20–25%, выездного — ещё больше.
При этом согласно прогнозу погоды Западно-Сибирского гидрометцентра, ночью 13 и 14 апреля ожидаются минусовые температуры. Сервис Gismeteo обещает потепление к 14 апреля — согласно прогнозу сайта, ночью температура поднимется до +1 градуса. Следующей ночью, 15 апреля, уже будет +5. Прогноз на ближайшие дни мы публиковали тут.