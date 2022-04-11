Потепление до +16 градусов ожидается в Новосибирске

Новосибирский гидрометцентр уточнил прогноз погоды на ближайшие дни — в городе ожидается постепенное потепление. Самых высоких отметок на термометре ожидают в конце недели.
— Сейчас наблюдаются однородные воздушные массы, малоподвижный антициклон со слабым ветром и без осадков. Из неблагоприятных погодных условий ожидается загрязнение воздуха пылью. В некоторых районах города уже превышены показатели по ПДК, и погодные условия будут способствовать накоплению вредных веществ в атмосфере, — рассказали НГС специалисты Западно-Сибирского УГМС.
Во вторник, 12 апреля, температура днем достигнет отметки +9 до +11 градусов по Цельсию, однако ночью столбик термометра может опуститься до -4 градусов.
Всю неделю в городе будет преобладать юго-восточный ветер
Днем, 13 апреля, будет теплее, чем накануне, температура поднимется до +14 градусов. А ночью прогнозируется от -2 до -6 градусов. В четверг днем прогнозируется от +14 до +16 градусов, а ночью — от 0 до -2 градусов.
С приходом теплой погоды в Новосибирске появились цветы мать-и-мачехи. Яркие желтые цветочки сняла в Заельцовском районе недалеко от площади Калинина местная жительница и читательница НГС Саша.