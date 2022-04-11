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Потепление до +16 градусов ожидается в Новосибирске

Ветер в городе будет слабый, в воздухе будет собираться пыль

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Всю неделю в городе будет преобладать юго-восточный ветер <nobr class="_">2–6 м/с</nobr>

Всю неделю в городе будет преобладать юго-восточный ветер 2–6 м/с

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Новосибирский гидрометцентр уточнил прогноз погоды на ближайшие дни — в городе ожидается постепенное потепление. Самых высоких отметок на термометре ожидают в конце недели.

— Сейчас наблюдаются однородные воздушные массы, малоподвижный антициклон со слабым ветром и без осадков. Из неблагоприятных погодных условий ожидается загрязнение воздуха пылью. В некоторых районах города уже превышены показатели по ПДК, и погодные условия будут способствовать накоплению вредных веществ в атмосфере, — рассказали НГС специалисты Западно-Сибирского УГМС.

Во вторник, 12 апреля, температура днем достигнет отметки +9 до +11 градусов по Цельсию, однако ночью столбик термометра может опуститься до -4 градусов.

Всю неделю в городе будет преобладать юго-восточный ветер 2–8 м/с. По словам синоптиков, в Новосибирске прогрев воздуха будет постепенный.

Днем, 13 апреля, будет теплее, чем накануне, температура поднимется до +14 градусов. А ночью прогнозируется от -2 до -6 градусов. В четверг днем прогнозируется от +14 до +16 градусов, а ночью — от 0 до -2 градусов.

С приходом теплой погоды в Новосибирске появились цветы мать-и-мачехи. Яркие желтые цветочки сняла в Заельцовском районе недалеко от площади Калинина местная жительница и читательница НГС Саша.

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