Потепление до +16 градусов ожидается в Новосибирске

Новосибирский гидрометцентр уточнил прогноз погоды на ближайшие дни — в городе ожидается постепенное потепление. Самых высоких отметок на термометре ожидают в конце недели.

— Сейчас наблюдаются однородные воздушные массы, малоподвижный антициклон со слабым ветром и без осадков. Из неблагоприятных погодных условий ожидается загрязнение воздуха пылью. В некоторых районах города уже превышены показатели по ПДК, и погодные условия будут способствовать накоплению вредных веществ в атмосфере, — рассказали НГС специалисты Западно-Сибирского УГМС.

