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Мать-и-мачеха зацвела в Новосибирске — яркие весенние фото

Цветы обнаружили недалеко от площади Калинина

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Цветы очень яркие

Цветы очень яркие

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В Новосибирске появились цветы мать-и-мачехи. Яркие желтые цветочки сняла в Заельцовском районе недалеко от площади Калинина местная жительница и читательница НГС Саша.

— Я увлекаюсь ботаникой. Одуванчикам еще рано, а похожих больше никого. Как и все первоцветы, она цветет еще до того, как появляются ее листья. Они очень большие, поэтому из-за них цвести она будет позже, цветок было бы не видно, — объяснила Саша.

Мать-и-мачеха — раннее весеннее лекарственное растение

Мать-и-мачеха — раннее весеннее лекарственное растение

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Цветы сейчас видно хорошо

Цветы сейчас видно хорошо

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Мать-и-мачеха — раннее весеннее лекарственное растение.

— Лист у растения с одной стороны гладкий, с другой стороны — ворсистый, — объяснила корреспонденту НГС цветовод Кристина Хрустова.

Сейчас новосибирские дачники готовятся к сезону и сеют цветы — самое время заняться бархатцами.

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