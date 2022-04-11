Мать-и-мачеха зацвела в Новосибирске — яркие весенние фото

В Новосибирске появились цветы мать-и-мачехи. Яркие желтые цветочки сняла в Заельцовском районе недалеко от площади Калинина местная жительница и читательница НГС Саша.



— Я увлекаюсь ботаникой. Одуванчикам еще рано, а похожих больше никого. Как и все первоцветы, она цветет еще до того, как появляются ее листья. Они очень большие, поэтому из-за них цвести она будет позже, цветок было бы не видно, — объяснила Саша.