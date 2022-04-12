Менять резину или оставить? На сколько подорожал шиномонтаж в Новосибирске — смотрим «было — стало»

Апрель разменял свою первую декаду, остался буквально один день с ночной минусовой температурой, и уж дальше, судя по прогнозу погоды, шины точно можно будет менять. Уже сейчас ряд автомобилистов посетили шиномонтажки и перешли на «лето», хотя еще 1 апреля в нашем голосовании 12% опрошенных готовы были поменять колеса тогда же, а 49% собирались подождать пару недель. Рассказывает авторедактор НГС Дмитрий Косенко.
Я поменял колеса 8 апреля — ну а что, за городом и по ночным заморозкам не езжу, льда не вижу. В нашем мегаполисе асфальт уже сухой — ну какой смысл цокать шипами? К тому же тормозить и стартовать на них хуже.
Другие автомобилисты такого же мнения — в шиномонтажках появляются автомобили с характерными цветными пакетами: так перевозят сезонные комплекты покрышек. В некоторых местах наблюдаются даже очереди, но в целом пока обстановка спокойная, завсегда можно найти свободный шиномонтаж.
— Всё, начался сезон, начали все звонить активно, первый день спроса. Начали обращаться, а записываться на конец недели, люди выбирают пока эти даты. И на прошлой неделе замены шли, но активность появилась на этой, — констатирует заместитель директора шинной компании «Колесити» Николай Пшеничников.
Пренеприятнейшее известие
Цены на услуги шиномонтажа повысились. Там что, тоже большая импортная составляющая? Цены на саму резину тоже не собираются сдавать назад, несмотря ни на какие курсы валют.
— На шиномонтаж изменились, конечно, не так мощно, как на шины, но тоже поднялись. Процентов на 20–25 на стационарный сервис, на выездной сервис — там побольше. По резине, увы, таких тенденций пока не наблюдается, хоть экономическая конъюнктура, казалось бы, немножко изменилась, более-менее позитивные события происходят. Но назад цены не откатывают, нинасколечко, — отмечает Николай Пшеничников.
Давайте посмотрим по крупным автосервисам, как ценники изменились с осеннего сезона. Сравниваем на примере шиномонтажа под ключ для резины популярного
В «Колесити» еще осенью услуга стоила 1600 рублей, сейчас — 1900 рублей. В FIT SERVICE было 1960 рублей, стало 2560 рублей. На станции «7 ключей» было 1800 рублей, стало 2300 рублей. Да уж, куда катится мир, простите, колесо.
Как бы там ни было, а менять колеса придется — только самые отчаянные (или бедные) продолжают ездить на шипах по сухим дорогам, гробя саму резину, асфальт и повышая уровень аварийности на дорогах. Уже сейчас можно посмотреть на прогнозы погоды и выбрать себе оптимальную дату, записаться заранее. По данным «Гисметео», сегодня ночью еще ожидается нулевая температура, затем со среды по воскресенье пободреет до +18, ночью будет +7. Лето пришло!
Посмотрите еще, как изменились цены на автозапчасти, масла и фильтры (было — стало).