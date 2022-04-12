Менять резину или оставить? На сколько подорожал шиномонтаж в Новосибирске — смотрим «было — стало»

Апрель разменял свою первую декаду, остался буквально один день с ночной минусовой температурой, и уж дальше, судя по прогнозу погоды, шины точно можно будет менять. Уже сейчас ряд автомобилистов посетили шиномонтажки и перешли на «лето», хотя еще 1 апреля в нашем голосовании 12% опрошенных готовы были поменять колеса тогда же, а 49% собирались подождать пару недель. Рассказывает авторедактор НГС Дмитрий Косенко.

Я поменял колеса 8 апреля — ну а что, за городом и по ночным заморозкам не езжу, льда не вижу. В нашем мегаполисе асфальт уже сухой — ну какой смысл цокать шипами? К тому же тормозить и стартовать на них хуже.