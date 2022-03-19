Молись, чтоб не сломалась: посмотрите, как изменились цены на автозапчасти, масла и фильтры (было — стало)

Продолжаем мониторить автомобильные рынки, сегодня поговорим о новых установившихся на текущий момент ценах на запчасти, расходники, масла. Почти все они привязаны к валютным курсам и, конечно, прибавили в своей стоимости, некоторые позиции очень сильно. Авторедактор НГС Дмитрий Косенко приведет вам примеры цен в формате «было — стало» на основе своих данных и по информации автосервисов.
Что будет с запчастями?
Есть и хорошие новости: поставки запчастей и расходников не прекращались, дефицита в основном нет, логистические цепочки активно перестраиваются. По крайней мере, так говорят в крупнейших автосервисных сетях, массово закупающих запчасти.
— Запасы складские у основных дистрибьюторов есть, их хватает на 1,5 месяца. Часть производителей возобновили отгрузку, машины транспортных компаний потихоньку начали ехать. Прямо сейчас дефицита нет, будет ли он — сложно предсказать, никто не знает, какие ограничения появятся. Есть трудности с оригинальными запчастями, которые не имеют аналогов, — говорит Данил Соловьев, директор и сооснователь международной сети автосервисов FIT SERVICE.
По оценкам эксперта, среднее подорожание запчастей составило 70%, впрочем, называются цифры и поменьше.
— Процентов на 50 точно подорожало уже всё и как-то всё продолжается. Думаю, ставят заградительные цены, чтобы народ не сильно скупал, а где-то просто ставят на дурнинку, что народ всё равно купит, куда денется. Мы думаем, что через 3 месяца так, как было, уже, конечно, не будет, но маленько всё утрясется и поставки наладятся, видимо, через какие-то третьи страны что-то будет. Мы же всё равно будем как-то жить и дальше, всё будет хорошо, — успокаивает клиентов гендиректор автоцентра «7 ключей» Геннадий Евграшин.
Да, действительно, могут быть и заградительные цены в выжидании какой-то определенности, могут ставить и спекулятивные цены. Но эта продукция сильно зависит от валютного курса и ее стоимость примерно идет вслед за этой кривой.
— Не надо считать, что кто-то наваривается, бытует мнение: вы же покупали по старым ценам, почему продаете по новым? Дистрибьюторы рассчитываются в валюте, чтобы рассчитаться с поставщиками — нужно покупать валюту. Кроме того, большая часть производителей перевела на предоплату, раньше это была отсрочка. Мы рассчитываемся за товар, который был куплен давно, но он еще не пришел, потому что стоит на таможне, а новые партии мы только заказываем, но они тоже еще не пришли. То есть дистрибьютор не получил еще ни первую партию, ни вторую, а рассчитывается за обе и в валюте по новому курсу, — объясняет Данил Соловьев.
Как уже изменились цены?
Ну давайте посмотрим на отдельные запчасти и расходники. Вот, например, несколько позиций из базы данных федеральной сети FIT SERVICE — сколько стоило на 20 февраля, и сколько сейчас (было — стало).
Для Ford Focus II
Фильтр масляный, 504 рубля против 791 рубля, рост 57%.
Фильтр воздушный, 1001 против 1573, рост 57%.
Фильтр салонный, 583 против 916, рост 57%.
Свеча зажигания Denso, 335 против 667, рост 102%.
Для Hyundai Solaris
Фильтр масляный 534, против 839, рост 57%.
Фильтр воздушный 634, против 995, рост 57%.
Фильтр салонный 716, против 1124, рост 57%.
Свеча зажигания Denso, 444 против 896, рост 102%.
Моторное масло NGN 5W-30 PROFI SN/CF (синтетика) 4 литра — 3202 против 5030.
А это мои личные данные по отдельным запчастям и расходным материалам из обычных и интернет-магазинов. Оригинальный масляный фильтр MITSUBISHI, заказанный 9 марта, через неделю подорожал с 596 рублей до 691 рубля. Скоба тормозного суппорта польского бренда NTY теперь предлагается за 5151 рубль против 1315 в феврале и по цене этот аналог приближается к оригинальным скобам MITSUBISHI, которые подорожали не так сильно.
Масло IDEMITSU Fully-Synthetic 5W-30 (1 литр на розлив) стоило 500 рублей, теперь 744 рубля. Китайский салонный фильтр Miles был 320 рублей, стал 427. Гонконгский фильтр Bronco был 370 рублей, стал 759. Германский угольный фильтр Bosch был 722 рубля, стал 1248 минимум. Рассеиватель фонаря освещения салона MITSUBISHI был 479 рублей, стал 741.
Ну ладно там оригинальные железки, компоненты электроники, но масло-то с каких перепугов дорожает, оно же из нашей же нефти, подумает читатель.
— Мы берем нефть, продаем ее за границу, продукция с низкой добавленной стоимостью. Потом нам оттуда продают масло с высокой добавленной стоимостью, вот поэтому и дорожает. Что касается других товаров, Китай и «дубли» несильно дорожают, потому что, как правило, их происхождение либо местное, либо Азия, — объясняет гендиректор автоцентра «7 ключей» Геннадий Евграшин.
Между тем некоторые автосервисы и раньше делали замену запчастей и расходников бесплатно при условии покупки товара у них, сейчас это, вероятно, будет расширяться — возможно, таким образом получится сэкономить.
— Сейчас рост стоимости запчастей и услуг по большей части сдерживается автосервисным станциями, чтобы клиент не был шокирован таким резким скачком и имел возможность отремонтировать свой автомобиль, пока есть возможность, — заключает Данил Соловьев.
Почитайте еще, сколько сейчас стоят подержанные машины: «было — стало».