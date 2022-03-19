Молись, чтоб не сломалась: посмотрите, как изменились цены на автозапчасти, масла и фильтры (было — стало)

— Запасы складские у основных дистрибьюторов есть, их хватает на 1,5 месяца. Часть производителей возобновили отгрузку, машины транспортных компаний потихоньку начали ехать. Прямо сейчас дефицита нет, будет ли он — сложно предсказать, никто не знает, какие ограничения появятся. Есть трудности с оригинальными запчастями, которые не имеют аналогов, — говорит Данил Соловьев, директор и сооснователь международной сети автосервисов FIT SERVICE.

По оценкам эксперта, среднее подорожание запчастей составило 70%, впрочем, называются цифры и поменьше.

— Процентов на 50 точно подорожало уже всё и как-то всё продолжается. Думаю, ставят заградительные цены, чтобы народ не сильно скупал, а где-то просто ставят на дурнинку, что народ всё равно купит, куда денется. Мы думаем, что через 3 месяца так, как было, уже, конечно, не будет, но маленько всё утрясется и поставки наладятся, видимо, через какие-то третьи страны что-то будет. Мы же всё равно будем как-то жить и дальше, всё будет хорошо, — успокаивает клиентов гендиректор автоцентра «7 ключей» Геннадий Евграшин.