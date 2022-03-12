Надо было вкладываться в «Камри». Показываем, сколько сейчас стоят подержанные машины — «было — стало»

Рост цен наблюдают и в компании «РДМ Импорт».

— Есть определенный подъем цен. На Дальнем Востоке, откуда часть праворульных машин приходит, в любом случае цены уже в гору едут. Нет ясности, что будет с дальнейшим импортом, там уже курс доллара будет играть роль при покупке с аукционов. Чем дальше, тем меньше остается привычных моделей на вторичном рынке в хорошем состоянии, посложнее найти. Найти хорошую машину дешево стало конкретно сложно, — объясняет Михаил Крылов, специалист компании «РДМ Импорт».

Чтобы сейчас понять, на сколько подорожали машины с пробегом, нужно знать, сколько стоила та или иная модель ранее. Давайте посмотрим примеры 3 автомобилей, цены на которые периодически контролировал лично я. Это совокупные данные сервисов «Авто.Ру», «Дром» и «Авито.Авто», мы будем ориентироваться на понятие «нормальная цена» — это когда сервис автоматически определяет, не завышена ли стоимость, исходя из текущего состояния рынка.

— Все классифайды — «Дром», «Авито», — они же показывают рынок, хорошая цена или нехорошая. Этот показатель зависит не от того, какая цена на самом деле, а от того, за какую стоимость выставлена основная масса машин. Если мы сейчас все Mazda CX-5 поставим за 10 миллионов, это будет безумно дорого, но если они будут все по такой цене стоять, то рынок будет писать «нормально». Собственно, простые люди ориентируются на это «нормально». Пока эти машины, скорее всего, не продаются, потому что людям надо привыкнуть к этому, — разъясняет Сергей Караваев.