Надо было вкладываться в «Камри». Показываем, сколько сейчас стоят подержанные машины — «было — стало»

Об изменении цен на новые автомобили мы уже сообщали, теперь поговорим о подержанных машинах. Сейчас на вторичке царит хаос еще похлеще, чем на первичке, где хотя бы есть новые зафиксированные прайсы. Люди выставляют свои машины на продажу кто во что горазд, цены берут с потолка, накидывают сотни тысяч заранее, на всякий случай. Авторедактор НГС Дмитрий Косенко поговорил с экспертами о том, что происходит и что делать покупателям и продавцам.
Итак, автомобили, по крайней мере новые, уже точно становятся роскошью, власти даже намерены увеличить планку стоимости авто, которые облагаются «налогом на роскошь», с 3 до 10 миллионов рублей. Creta за 3 миллиона и RAV4 за 5 миллионов уже никого не удивишь. Даже низ рынка, бюджетный В-класс, — это уже почти 2 миллиона. И, естественно, есть предел даже для «богатых» россиян — люди вынуждены будут обратиться ко вторичному рынку.
А что там? А там неразбериха — в салонах подержанных машин даже убирают ценники с лобовых стекол. «А смысл, — говорят менеджеры, — цена меняется каждые 5 минут, накидывается по 500 тысяч рублей». Зато на сервисах объявлений можно вживую насладиться свежими ценниками. Кто во что горазд: если машина посвежее, то и прибавка больше, если машине 10 лет, то меньше, но она всё равно есть.
— Начало всех движений на вторичном рынке берется из новых автомобилей. Сейчас из-за нестабильного курса рубля все импортеры поднимают стоимость, кто-то останавливает поставки, потому что пересчитывает прайс по актуальному курсу. Если это свежий автомобиль с пробегом, то цены ориентируются на новые машины. Свежий автомобиль — это пока актуальный кузов, то есть если кузов (поколение) нового авто и кузов бэушного совпадают, — говорит управляющий директор компании «Фастар» по автомобилям с пробегом Сергей Караваев. — По новым машинам сейчас удорожание вышло на 45–50%, логично, что вторичный рынок в любом случае не отстал. Процентов на 50–60 сейчас рынок бэушных авто стоит больше, чем в феврале. Ценники в разных регионах России колоссально могут отличаться в разных салонах в одном и том же городе, на один и тот же автомобиль.
Рост цен наблюдают и в компании «РДМ Импорт».
— Есть определенный подъем цен. На Дальнем Востоке, откуда часть праворульных машин приходит, в любом случае цены уже в гору едут. Нет ясности, что будет с дальнейшим импортом, там уже курс доллара будет играть роль при покупке с аукционов. Чем дальше, тем меньше остается привычных моделей на вторичном рынке в хорошем состоянии, посложнее найти. Найти хорошую машину дешево стало конкретно сложно, — объясняет Михаил Крылов, специалист компании «РДМ Импорт».
Чтобы сейчас понять, на сколько подорожали машины с пробегом, нужно знать, сколько стоила та или иная модель ранее. Давайте посмотрим примеры 3 автомобилей, цены на которые периодически контролировал лично я. Это совокупные данные сервисов «Авто.Ру», «Дром» и «Авито.Авто», мы будем ориентироваться на понятие «нормальная цена» — это когда сервис автоматически определяет, не завышена ли стоимость, исходя из текущего состояния рынка.
— Все классифайды — «Дром», «Авито», — они же показывают рынок, хорошая цена или нехорошая. Этот показатель зависит не от того, какая цена на самом деле, а от того, за какую стоимость выставлена основная масса машин. Если мы сейчас все Mazda CX-5 поставим за 10 миллионов, это будет безумно дорого, но если они будут все по такой цене стоять, то рынок будет писать «нормально». Собственно, простые люди ориентируются на это «нормально». Пока эти машины, скорее всего, не продаются, потому что людям надо привыкнуть к этому, — разъясняет Сергей Караваев.
Ну вот Mitsubishi Outlander 2-го поколения, рестайл, 2009–2012 годы, средняя комплектация, полный привод, мотор 2.4. Сейчас уровень цен на этот автомобиль от 1,15 до 1,25 миллиона, а есть предложения и за 1,5 миллиона рублей. До известных событий пик не превышал 1,3 миллиона, а средний уровень составлял
Но самая «валюта» в автомобильном мире — это, конечно, «Тойота». В 2020 году Toyota Corolla
С Toyota Camry всё еще веселее. В 2020 году Camry
И чего теперь делать? Тем, кто хотел обновить авто, кто хотел просто продать, кто копил на машинку и не знает, куда теперь девать эти свои копеечки. Специалисты говорят, что единого совета сейчас нет, всё зависит от конкретных обстоятельств конкретного человека, но в любом случае сейчас автомобиль — это «синица в руках».
— Это лотерея, рулетка, всё будет напрямую зависеть от курса валюты. Если он будет расти, значит, надо бежать и покупать. Если он через месяц упадет, то нужно подождать. Наверное, сейчас есть еще неплохие предложения у частных лиц, даже у салонов, где есть варианты по цене достаточно выгодной, — отмечает Сергей Караваев.
— Если есть горячее желание автомобиль обновить — тогда только не тянуть, потому что каждый день есть шанс, что вот сегодня человек машину продаст, а завтра он уже то, что хочет, не возьмет. Каждая ситуация индивидуальна, и в зависимости от уровня необходимости надо взвешивать риски. Кто-то хочет машину поменять, потому что надо побольше, но не спешит продавать — ну пусть катается. Другое дело, если человеку срочно нужно деньги высвободить на стройку, на бизнес, здесь всё зависит от конкретной ситуации, тут нет универсальной рекомендации, — заключает Михаил Крылов.
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