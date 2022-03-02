Приехали: как санкции подняли цены на машины и запчасти в Новосибирске и что будет дальше

Автомобили

Теперь о том, куда этот бензин заливать. Многие дилеры в Новосибирске приостановили продажи новых автомобилей в ожидании ясности с курсом рубля, стабилизации, поступления новых прайсов от производителей. В этом убедился авторедактор НГС Дмитрий Косенко, объехав салоны в качестве потенциального покупателя.

Так, в салоне KIA на Богдана Хмельницкого тишина — клиентов нет, хотя полный шоурум новых машин. Купить ничего нельзя, менеджеры уточнили, что продажи отложены на неопределенный срок.