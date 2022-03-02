Приехали: как санкции подняли цены на машины и запчасти в Новосибирске и что будет дальше

Что творится в автомобильной сфере прямо сейчас, можно понять, оценив три ее основополагающих сектора — топливо, запчасти и сами машины. Автомобилисты боятся роста цен и дефицита товара, дилеры боятся разрывов отношений с автопроизводителями и краха бизнеса — подробнее о ситуации в Новосибирске в материале авторедактора НГС Дмитрия Косенко.
Топливо
Сначала о самом насущном — ценах на топливо. Пока они стоят на месте, к примеру, 95-й бензин на АЗС «Лукойл» уже много дней застыл на отметке 49,35 рубля, хотя раньше продавался и за 49,95 рубля, при этом не переступая психологическую планку в 50 рублей. Самая большая сеть АЗС «Газпромнефть» продает 95-й по 49,10–49,35 рубля.
По данным агентства «Прайм», биржевая стоимость литра бензина АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже 28 февраля снизилась на 5,8%, литра АИ-95 — на 6,47%.
Автомобили
Теперь о том, куда этот бензин заливать. Многие дилеры в Новосибирске приостановили продажи новых автомобилей в ожидании ясности с курсом рубля, стабилизации, поступления новых прайсов от производителей. В этом убедился авторедактор НГС Дмитрий Косенко, объехав салоны в качестве потенциального покупателя.
Так, в салоне KIA на Богдана Хмельницкого тишина — клиентов нет, хотя полный шоурум новых машин. Купить ничего нельзя, менеджеры уточнили, что продажи отложены на неопределенный срок.
Много автомобилей и в дилерском центре Hyundai, но продажи остановлены до 3 марта — тогда ожидают получить от дистрибьютора новые прайсы. При этом сама компания Hyundai объявила, что останавливает свой завод под Санкт-Петербургом до 5 марта из-за проблем с комплектующими.
В салоне Chevrolet и Cadillac ничего нельзя купить как минимум до 4 марта. В центре Nissan («Сибирские моторы») сообщили, что «продажа новых Nissan временно приостановлена». Денис Перегудов, руководитель отдела продаж дилерского центра «Луна Авто» (китайские и французские марки), сказал НГС, что «пока остановили продажи до понимания ситуации».
Впрочем, некоторые салоны продолжают работу, в частности, Mercedes-Benz и Jeep. Как отметил представляющий эти марки гендиректор дилерского центра «СТС-Автомобили» Павел Костенко, «машины постоянно в дороге с заводов, это непрерывный процесс». Не прекращала продажи группа «Фастар», у которой несколько японских и европейских брендов.
В России есть два крупных игрока массового автомобильного сегмента из Европы — Renault и Volkswagen со своими заводами на нашей территории. Если они прервут или сократят производство и продажи своих бестселлеров, то на рынке возникнет огромная дыра, которую надо чем-то заполнять. В этой ситуации неплохо могут почувствовать себя китайские бренды, которые уже завоевали себе значительную долю рынка, причем естественным конкурентным путем: относительно доступные цены, выросшее качество, возросшая лояльность людей к китайскому происхождению автомобиля. Логично, что они нарастят свою долю.
— Конечно, на месте Китая нужно захватывать рынок, тем более что у них ниже ценовая категория, они как раз попадают в спрос. Да, наверняка азиатские производители смогут сейчас увеличивать свою долю, — считает директор федеральной сети автосервисов Fit Service Данил Соловьев.
— Китайцы явно сейчас начнут мощную экспансию на наш рынок, они уже ее начали за счет «много автомобиля за примерно небольшие деньги». Но при этом всё равно китайские автомобили тоже подорожают, может быть, не так сильно, как западные, — отмечает руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.
По его мнению, китайская промышленность справится с выросшим запросом российского рынка, так как он по сравнению с масштабами китайского невелик.
Проблемы с ростом цен, дефицитом, накрутками допов и резким ростом стоимости кредитов спутали карты многим из тех, кто хотел купить автомобиль. К примеру, пообщавшийся с НГС автовладелец, который намеревался приобрести Toyota RAV4 и добить стоимость кредитом, признался, что уже отказался от своих планов: «Не жили хорошо — не хрен и начинать».
Неопределенность с курсом и будущие цены могут вызвать и неразбериху на вторичном рынке. Если сейчас продавать, то за сколько, объяснил НГС руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.
— Если люди 2 недели назад выставляли свой автомобиль за 1 миллион рублей, то сейчас они должны выставлять его как минимум за 1,5 миллиона. Понятно, что никто не побежит, не купит. Разумные люди просто снимут свои автомобили с продаж и будут ждать, что все устаканится, потому что автомобиль — это та самая синица в руках. Тем, кто хочет купить, если он нашел машину, которая действительно нравится, советую покупать, если в цене вас всё устраивает. Потому что явно отката назад не будет, — рассуждает эксперт.
Запчасти
Ладно новые авто, действительно роскошь, но вырастет и стоимость обслуживания подержанных автомобилей, а это уже касается абсолютно всех водителей. Участники рынка уже говорят о среднем 30-процентном росте цен на запчасти и расходные материалы.
— Большая часть товара привязана к курсам валют, курс спровоцировал рост стоимости запчастей, это логично. В среднем подорожание на 30%, если сравнивать с условно 20 февраля. На стоимости сказывается не только курс валют, есть еще подорожание логистики/транспорта и подорожание денег. Ключевая ставка повлекла за собой рост кредитов, которые используются при закупке товаров. Ожидается дефицит, потому что со вчерашнего дня ряд европейских производителей начали закрывать отгрузки на срок от 7 до 10 дней пока. Они не знают, почем сейчас отгружать, потому что курс рубля непрогнозируемый абсолютно. Логистика не просто подорожала, она стала проблемной, не хватает оборачиваемости грузового автотранспорта, он стоит на таможнях в Латвии, Литве, — говорит Данил Соловьев.
С поставками китайских запчастей, как отмечает эксперт, тоже не всё так просто. Понятно, что значительная часть физического производства расположена в Китае, но многие бренды являются европейскими.
Авторедактор НГС Дмитрий Косенко на личном примере демонстрирует изменение стоимости автотоваров. К примеру, моторное масло IDEMITSU 5W30 Fully Synthetic (1 литр на розлив) стоило 500 рублей, сейчас — 590 (+18%). Скоба тормозного суппорта NTY (польская марка) подорожала с 1441 до 2548 рублей (+76%).
Понятно, что рост цены на ту или иную запчасть зависит от того, чей этот бренд, откуда везется товар и есть ли проблемы с отгрузкой. Так, оригинальные те же самые скобы производства Mitsubishi прибавили в цене не так сильно, хотя сами по себе они качественней и дороже. Так что еще есть возможность выбора наиболее выгодного поставщика.
— Пока, к счастью, оптовые склады российских дистрибьюторов имеют запас, для того чтобы спокойно работать до месяца. Но будет проблема с дефицитом технических жидкостей, масел прежде всего, это высокооборачиваемый товар, обычно он очень оперативно пополнялся. Второе из положительного — есть Азия, которая грузит пока без проблем, — отмечает Данил Соловьев.
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