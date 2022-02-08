Самый навороченный «китаец». Показываем кроссовер-купе «Гели-Тугелла» — за что просят 3 миллиона

Удивительно тугой руль у «Тугеллы», такой редко встретишь — даже в нормальном режиме тяжесть на баранке после 30 км/ч интригует, а в спорте вообще такое чувство, что руль заклинило и ты сейчас его не провернешь. Зато управлять машиной с такими настройками при активной езде вполне комфортно — мощное реактивное действие с возвратом на прямую, устойчивость на курсе на высоких скоростях. В спортрежиме я бы такие настройки оставил, а в нормальном — всё же облегчил бы руль.

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