Самый навороченный «китаец». Показываем кроссовер-купе «Гели-Тугелла» — за что просят 3 миллиона

Китайцы не только стремительно отвоевывают себе долю массового автомобильного рынка, но и пытаются уже зайти в «как бы премиум». Кроссовер-купе Geely Tugella — один из таких автомобилей, приближенных к премиальным авто и по качеству салона, и по позиционированию, и по цене. 3 миллиона за «китайца» — это уже не фантастика! Давайте вместе посмотрим, за что просят такие деньги, в обзоре авторедактора НГС Дмитрия Косенко.
Geely Tugella (автомобиль предоставлен дилером «Грейт Парк») — среднеразмерный кроссовер длиной 4605 мм, шириной 1878 мм, массой 1,8 тонны. В жизни, кстати, автомобиль воспринимается не слишком крупным, что-то вроде «Рено-Арканы». Машина сделана на вольвовской платформе CMA (компания Geely является владельцем Volvo и заимствует у этой марки технологии).
На нашем рынке у «Тугеллы» единственный бензиновый турбомотор 2.0 мощностью 238 сил, выдающий 350 Н*м крутящего момента (тоже заимствованный). Коробка передач — 8-ступенчатый автомат Aisin. Привод полный, с муфтой подключения задней оси.
Комплектаций две. Младшая называется Luxury, что уже подчеркивает, насколько «лакшери» этот автомобиль. Старшая, Flagship, отличается полностью кожаным салоном, вентиляцией сидений, активными системами безопасности.
Внешний вид
Автомобиль воспринимается цельным, гармоничным. Здесь нет сомнительных дизайнерских экспериментов, которые сейчас частенько встречаются, дабы привлечь внимание к авто. В этом плане мордочку «Тугеллы» можно назвать совсем уж скромной, недостаточно хищной для кросс-купе. Но по совокупности впечатлений автомобиль достаточно интересен и приятен.
Динамика, управляемость
Наш турбированный 2.0 разгоняет кроссовер до сотни за 6,9 секунды — это неплохо, но есть нюансы управления тягой. В нормальном режиме педаль газа нелинейна, есть задержка отклика при легком нажатии, а если пережать акселератор, то мотор излишне стрельнет (но тоже с задержкой). В спортивном режиме ситуация выправляется, отклики становятся поживее. Связка «мотор/автомат» настроена так, что автомобиль больше стремится уйти на повышенные передачи, даже в режиме спорт долго не держит высокие обороты, переключается. При сильном газе на заднюю ось перекидывается значительная часть момента: стартуем с двух педалей — и корму начинает заносить.
Удивительно тугой руль у «Тугеллы», такой редко встретишь — даже в нормальном режиме тяжесть на баранке после 30 км/ч интригует, а в спорте вообще такое чувство, что руль заклинило и ты сейчас его не провернешь. Зато управлять машиной с такими настройками при активной езде вполне комфортно — мощное реактивное действие с возвратом на прямую, устойчивость на курсе на высоких скоростях. В спортрежиме я бы такие настройки оставил, а в нормальном — всё же облегчил бы руль.
Интерьер
Строго говоря, на премиальный уровень салон «Тугеллы» не тянет, но в целом неплохо. Приятные материалы, интересное решение с объединенными экранами приборки и мультимедийки под одним козырьком, высокий центральный тоннель с ручкой для пассажира. Симпатичный рычаг коробки передач с кнопкой парковки на торце — как только производители ни изощряются с этими селекторами АКП. Хорошие удобные кожаные кресла с замшевыми вставками и электроприводом, есть даже спортивная красная прострочка.
Оснащенность
В «бедной» версии «Тугеллы» вообще не бывает. Как мы говорили, тут только две богатые комплектации. Панорамная крыша, большой экран мультимедиа, диски 19–20 размеров, бесключевой доступ, электропривод крышки багажника, светодиодная оптика, обогрев руля и лобового стекла, система кругового обзора (с неплохим качеством картинки). В топе — еще и адаптивный круиз, контроль мертвых зон и полосы движения, система распознавания дорожных знаков, система предотвращения столкновения.
Проблемы с практичностью
Тут всё упирается в особенности кузова кросс-купе: скат крыши делает пространство на задних сиденьях ограниченным, запас места над головой минимален, хотя с местом для коленей и ступней всё вроде нормально.
Невелик и багажник — всего 446 литров. Значительная часть тут занята большой запаской и большими органайзерами, которые, впрочем, можно убрать. Со сложенным вторым рядом сидений тоже не ахти — всего 1077 литров грузового пространства.
Проблемы с эргономикой
Это мелочи, но они могут досаждать. Внутренняя дверная ручка отпирает дверь только со второго раза (с первого отпирается лишь центральный замок). Нет физической крутилки громкости. Вообще почти нет физических кнопок для быстрого доступа, например, к подогревам сидений и руля, к другим функциям. Недостаточно высоко расположен центральный подлокотник, и он не регулируется.
Мультимедиа, звук
Экран хоть и большой, графика хоть и неплоха, но система меню организована неудобно. Часть функций — в виде плиток, часть запрятана во всплывающие экраны (нужно смахивать вверх-вниз). Звучание штатной акустики весьма посредственное — слабое, глухое, невыразительное. Регулировка эквалайзера вообще никак не влияет на звук — зачем он тогда тут нужен?
Жесткая подвеска
Приготовьтесь к ощутимой жесткости подвески — по крайней мере, на шинах Continental 245/45/20 я хорошо почувствовал и рельсы, и поперечные трещины асфальта, и мелкий рельеф. Нельзя сказать, что подвеска дискомфортна, но хотелось быть чуть большего округления неровностей дорожного покрытия. Невелик и запас хода на отбой — на волнах проселка на раскачке пару раз ощущались хорошие такие удары.
Ну вот что такое Geely Tugella, за которую просят 2 769 990 или 2 869 990 рублей. Да-да, 3 миллиона за «китайца» — это уже реалии жизни, практически автомобильная роскошь.
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