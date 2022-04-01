«Дырку ты от бублика получишь, а не колесо». Показываем, как сильно подорожали летние шины (было — стало)

Продолжаем освещать ситуацию на автомобильных рынках — у нас тут апрель стучится в дверь, а это месяц массового перехода с зимних шин на летние. Цены на этот товар выросли (неужели, кто бы мог подумать), а вот как — давайте посмотрим на основе официальной статистики и данных торговых сетей в формате было — стало. Подробнее — в материале авторедактора НГС Дмитрия Косенко.

«Дырку ты от бублика получишь, а не Шарапова», — говорил Владимир Высоцкий в «Месте встречи...». Так вот, если прийти в магазин шин с теми же деньгами, что и год назад (и даже месяц назад), то вы получите ту самую дырку, а не колесо. Цены на шины начали расти еще в конце 2021 года из-за проблем в цепочках поставок шинных производств, что прекрасно отражает статистика «Росстата». Условная средняя шина подорожала с 3276 рублей до 4174 рублей в феврале 2022 года, и это еще у Росстата нет данных за март, когда произошел новый скачок. Зато данные есть у торговых сетей.