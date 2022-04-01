«Дырку ты от бублика получишь, а не колесо». Показываем, как сильно подорожали летние шины (было — стало)

Продолжаем освещать ситуацию на автомобильных рынках — у нас тут апрель стучится в дверь, а это месяц массового перехода с зимних шин на летние. Цены на этот товар выросли (неужели, кто бы мог подумать), а вот как — давайте посмотрим на основе официальной статистики и данных торговых сетей в формате было — стало. Подробнее — в материале авторедактора НГС Дмитрия Косенко.
«Дырку ты от бублика получишь, а не Шарапова», — говорил Владимир Высоцкий в «Месте встречи...». Так вот, если прийти в магазин шин с теми же деньгами, что и год назад (и даже месяц назад), то вы получите ту самую дырку, а не колесо. Цены на шины начали расти еще в конце 2021 года из-за проблем в цепочках поставок шинных производств, что прекрасно отражает статистика «Росстата». Условная средняя шина подорожала с 3276 рублей до 4174 рублей в феврале 2022 года, и это еще у Росстата нет данных за март, когда произошел новый скачок. Зато данные есть у торговых сетей.
— На фоне украинских мероприятий цены еще подскочили, процентов 20–30 они прибавили. Какие-то бренды побольше. Но большая часть подорожания состоялась в течение еще того года. Комплект шин на «Солярис» размера 185/65/15 брендов среднего сегмента (Yokohama, Bridgestone) сейчас стоит порядка 25–
Я веду архив по ценам на различные автотовары, и сейчас мы можем увидеть, как подорожали некоторые зимние шины с конца 2021 года на настоящий момент. На картинке наблюдаем, что покрышки Nokian и Bridgestone прибавили по 1000–1500 рублей. А это до 30% удорожания.
Что же касается совсем недавнего скачка после известных событий, то вот вам статистка по ценам на 16 февраля 2022 года и на 30 марта. В табличке приведены отдельные летние шины различных брендов различных размеров, это самый ходовой и востребованный товар. Например, по марке Yokohama прибавка — до 4000 рублей, это чуть ли не половина стоимости.
— У нас заводы-то все сейчас местные, даже импортных брендов, японских, немецких, у них всех производство в России давно. На фоне скачков доллара они вынуждены были добавить к стоимости. Там применяется каучук, синтетический, натуральный, это всё импортные компоненты. Эти компоненты есть и в России, в частности завод «Кордиант», это корпорация «Сибур» большая, нефтяная в том числе. У них есть собственные компоненты каучука, но их не все импортные бренды покупают, кто-то берет, кто-то нет. Очень много технических углеродов, дополнительных специфических компонентов для резины поставляются из зарубежных стран, — объясняет причины изменения цен Николай Пшеничников.
Эксперты отмечают так называемый дефицит продукции, сложившийся на шинном рынке, но это более относится к внутренним процессам и не касается пока обычных покупателей — в принципе вы можете выбрать практически любую модель и получить ее со склада за 1–2 дня. Дефицит — он в запасах и недоотгрузке товара с заводов.
— Дефицит сформировался давно еще, он никуда не делся. Остатки ограничены, сейчас заводы практически не отгружают товар летнего ассортимента. Если раньше были договоры отсрочки какие-то, работали удобные для игроков рынка удобные финансовые схемы, то сейчас они все отменены, поставки — только в предоплату, а за предоплату по этой цене сейчас из игроков никто покупать не хочет, потому что непонятно, изменится ли цена в дальнейшем. Поэтому товара в целом в магазинах немного, он есть, но все перевели свои остатки в режим экономии, отменили все акции, — поясняет Пшеничников.
Я лично побывал в магазинах крупных сетей «Лента» и «МЕТРО», в прежние времена тут в начале апреля всё было завалено летними шинами в преддверии сезона, а сегодня — пустота. Недогрузили? В этих условиях, конечно, многие будут смотреть на подержанные шины, хотя часто говорят, что это «кот в мешке». Общие рекомендации сводятся к тому, что не так важен год выпуска, как фактическое состояние — отсутствие микротрещин, грыж, боковых порезов.
— Они все просроченные, тут всё ясно, по году выпуска бесполезно шины выбирать. Раньше же никто в России не смотрел на год выпуска, это нас буржуины научили. А раньше у нас такого не было — как это может быть просроченная резина? Понятно, что надо, чтобы борт был хороший, чтобы посадочный обруч был нормальный, не поврежденный. По идее 10 — лет возраст критический, но опять же, если она лежала на солнце, ей кирдык, она потрескается. А если она лежала в помещении с нормальной влажностью, да ничего ей не будет. Не потресканная, да и слава богу, — объясняет гендиректор автоцентра «7 ключей» Геннадий Евграшин.
На вторичке действительно цены не такие страшные. Вот к примеру новая летняя шина размера 230/60/18 только начинается от 5910 рублей за неизвестный китайский бренд (
Между тем, апрель, который постучал нам в дверь, обещает в Новосибирске практически полное отсутствие нулевых температур, даже ночью. А к примеру
Еще раз повторим данные по ценам шин размера 205/55/R16:
Nokian Hakkapeliitta 9, было 7490 рублей, стало 8775 рублей;
Nokian Nordman 5, было 5050 рублей, стало 6490 рублей;
Nokian Nordman 7, было 5600 рублей, стало 6400 рублей;
Bridgestone Ice Cruiser 7000, было 6040 рублей, стало 7705 рублей.
А это данные по самым ходовым летним шинам:
Nokian Nordman SX3 185/65R15 88H: 4200 — 5250 рублей;
Yokohama Blu Earth ES32 185/65R15 88H: 4610 — 5830 рублей;
Yokohama BluEarth-GT AE51 205/55R16 94V: 5820 — 8390 рублей;
Yokohama Blu Earth ES32 215/55R17 94V: 8470 —
Cordiant Road Runner 195/65R15 91H: 3950 — 4740 рублей;
Cordiant Sport 3 265/65R17 116V: 9450 —
Yokohama Geolandar G91AT 225/60R18 100H:
Посмотрите еще, как изменились цены на автозапчасти, масла и фильтры (было — стало).