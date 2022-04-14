«При таких работах пыли нет»: строители четвертого моста ответили на обвинения в загрязнении Новосибирска

Строящая четвертый мост группа «ВИС» ответила на слова мэра Новосибирска Анатолию Локтю о том, что они стали причиной появления пыли в городе. Строители напоминают, что проблема пыли появилась раньше.

В пресс-службе группы «ВИС» журналисту НГС рассказали, что все строительные площадки в Новосибирске оборудованы мойками колес автомобилей, что исключает возможность выноса грязи за пределы огороженных территорий:

— В настоящее время на площадке на площади Труда ведутся работы по устройству буронабивных свай. При таких работах образования пыли не происходит. На площадке на площади Будагова продолжается сооружение пилона моста — эти работы также не влекут образования пыли. По самой площадке отсыпаны технологические дороги, которые поддерживаются в надлежащем состоянии.