«При таких работах пыли нет»: строители четвертого моста ответили на обвинения в загрязнении Новосибирска
Сегодня Анатолий Локоть заявил, что пыль в городе поднимается из-за стройки на двух берегах
Строящая четвертый мост группа «ВИС» ответила на слова мэра Новосибирска Анатолию Локтю о том, что они стали причиной появления пыли в городе. Строители напоминают, что проблема пыли появилась раньше.
В пресс-службе группы «ВИС» журналисту НГС рассказали, что все строительные площадки в Новосибирске оборудованы мойками колес автомобилей, что исключает возможность выноса грязи за пределы огороженных территорий:
— В настоящее время на площадке на площади Труда ведутся работы по устройству буронабивных свай. При таких работах образования пыли не происходит. На площадке на площади Будагова продолжается сооружение пилона моста — эти работы также не влекут образования пыли. По самой площадке отсыпаны технологические дороги, которые поддерживаются в надлежащем состоянии.
В компании добавили, в том, что на их площадках нет никакой грязи и пыли, не раз могли убедиться и сами журналисты во время пресс-туров и публичных мероприятий.
— Также хотелось бы отметить, что проблема «пыльных бурь» появилась в Новосибирске не с началом строительства моста через Обь. О том, что состояние обочин и самого дорожного покрытия на многих городских автомагистралях оставляет желать лучшего, не секрет для большинства горожан и гостей столицы Сибири, — акцентировали внимание в пресс-службе.
Группа «ВИС» — концессионер строительства в Новосибирске четвертого моста, двух мусороперерабатывающих заводов, семи поликлиник и складов для Минобороны ориентировочной стоимостью 30 миллиардов рублей. Выручка АО «Группа "ВИС"» по итогам 2020 года — 499,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 436,4 миллиона.
Ранее мы рассказывали, что в Ленинском районе Новосибирска в два раза превышен уровень загрязняющего вещества в воздухе.