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«Без дома осталось более 300 человек»: для погорельцев НСО собирают гумпомощь — куда можно принести вещи и продукты

Красный Крест передаст ее в районы 18 мая

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Помощь собирает Красный Крест в Новосибирске

Помощь собирает Красный Крест в Новосибирске

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В Новосибирской области объявлен сбор гуманитарной помощи для 300 погорельцев, сообщили в новосибирском отделении Российского Красного Креста.

— В результате пожаров пострадало более 100 домов. Без дома осталось более 300 человек, — сообщили в Красном Кресте.

Пожары уничтожили дома в Венгеровском, Черепановском, Барабинском, Доволенском, Коченевском районах.

Вы можете принести помощь на улицу Писарева, 4 в будние дни с 16:00 до 20:00.

— Представители районной соцзащиты будут приезжать за натуральной помощью в среду, 18 мая, в головном пункте новосибирского отделения Российского Красного Креста.

Погорельцам необходимы:

• продукты питания;
• бытовая химия;
• постельные принадлежности;
• канцелярия для школьников;
• детское питание и памперсы для малышей.

Ранее из Новосибирской области отправили 20 тонн гуманитарной помощи для беженцев с Украины, из ДНР и ЛНР.

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