«Без дома осталось более 300 человек»: для погорельцев НСО собирают гумпомощь — куда можно принести вещи и продукты
Красный Крест передаст ее в районы
В Новосибирской области объявлен сбор гуманитарной помощи для 300 погорельцев, сообщили в новосибирском отделении Российского Красного Креста.
— В результате пожаров пострадало более 100 домов. Без дома осталось более 300 человек, — сообщили в Красном Кресте.
Пожары уничтожили дома в Венгеровском, Черепановском, Барабинском, Доволенском, Коченевском районах.
Вы можете принести помощь на улицу Писарева, 4 в будние дни с 16:00 до 20:00.
— Представители районной соцзащиты будут приезжать за натуральной помощью в среду,
Погорельцам необходимы:
• продукты питания;
• бытовая химия;
• постельные принадлежности;
• канцелярия для школьников;
• детское питание и памперсы для малышей.
Ранее из Новосибирской области отправили 20 тонн гуманитарной помощи для беженцев с Украины, из ДНР и ЛНР.