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Новосибирцы собрали 50 тонн гуманитарной помощи беженцам — 10 фото с отправки первой партии

В коробках продукты питания, бытовая химия, памперсы и детское питание

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Эта машина поехала в Ростов

Эта машина поехала в Ростов

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Сегодня, 23 марта, из Новосибирской области отправили 20 тонн гуманитарной помощи для беженцев с Украины, из ДНР и ЛНР.

Машина едет в Ростов — оттуда груз распределят по другим регионам России, в зависимости от необходимости

Машина едет в Ростов — оттуда груз распределят по другим регионам России, в зависимости от необходимости

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Как рассказала корреспонденту НГС председатель новосибирского отделения Красного Креста Елена Кокорина, всего собрали 50 тонн гуманитарной помощи. Сегодня отправили ее первую часть.

— Тот груз, который мы отправляем — это огромная, совместная работа. Новосибирск — один из немногих городов, где люди хорошо откликнулись и принесли большие объемы гуманитарного груза. Не все машины поедут в Ростов — следующие партии гуманитарного груза могут быть направлены в Белгород или Москву — туда, где есть большое количество складов, которые позволяют принимать груз, — говорит Кокорина.

В среднем человек приносит 2–4 кг помощи. В редком случае это 5–10 кг. Вот так собрали уже 50 тонн

В среднем человек приносит 2–4 кг помощи. В редком случае это 5–10 кг. Вот так собрали уже 50 тонн

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Продукты питания, бытовая химия, памперсы и детское питание будут распределены по нуждающимся

Продукты питания, бытовая химия, памперсы и детское питание будут распределены по нуждающимся

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Собранный груз упаковывают в штабе Красного Креста на улице Писарева, 4

Собранный груз упаковывают в штабе Красного Креста на улице Писарева, 4

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В городе организовано более 40 пунктов сбора.

— Все привозят к нам. Мои ребята всё сортируют, раскладывают по наименованиям в коробки. Подписывают, прикладывают опись. Чтобы в пункте сбора осталось только распаковать и выдавать продукцию. В день в штабе Красного Креста на Писарева, 4 работает 5–6 человек. Бывает, что домой уходят глубоко за полночь. Ведь всё надо пересчитать и внести в опись, затем отправить информацию в единый штаб. Для беженцев, которые находятся в Новосибирске, всё есть в достаточном количестве, — уточнила Елена Кокорина.

Заявки на гуманитарную помощь со всех городов, куда приехали беженцы, собирают в Ростове

Заявки на гуманитарную помощь со всех городов, куда приехали беженцы, собирают в Ростове

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Следующая машина с 20 тоннами собранного груза отправится из Новосибирска в понедельник, 28 марта

Следующая машина с 20 тоннами собранного груза отправится из Новосибирска в понедельник, 28 марта

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Пункт сбора от жителей организован в каждом районе НСО.

— В среднем человек приносит 2–4 кг помощи. В редком случае это 5–10 кг. Вот так собрали уже 50 тонн. Большой вклад мы получили от «Союза Женщин». Правительство тоже помогает. Они договариваются с областными центрами, организациями, пишут письма руководителям, приглашают СМИ. Помогли открыть пункты сбора в торговых центрах, — говорит Елена Кокорина.

Волонтеры берут на себя разные задачи

Волонтеры берут на себя разные задачи

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Спецоперация на УкраинеСпецоперация на Украине

— Волонтерский корпус — это ребята, без которых мы бы не смогли ничего сделать. Каждый день с области приезжают «Газели» по 1–2 тонны, и без этих мальчишек мои девочки не смогли бы всё это разгрузить самостоятельно. Завтра тоже будут помогать с погрузкой. Так же они собирают помощь в торговых центрах. С их стороны очень большая работа, — признается председатель новосибирского отделения Красного Креста.

Груз освятил отец Иаков

Груз освятил отец Иаков

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В погрузке участвует 20 волонтеров

В погрузке участвует 20 волонтеров

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«Мы вместе» — это всероссийский проект помощи. Он объединяет всю работу по помощи беженцам в целом. Волонтеры занимаются встречей беженцев в Ростове, распределением по местам пребывания, организацией детских комнат, устройством взрослых людей на работу, а детей — в школу. Также в задачи «Мы вместе» входит выдача продуктовой помощи, оказание психологической и юридической помощи. В рамках проекта «Мы вместе» собирается и гуманитарная помощь. За это направление отвечает Красный Крест. Новосибирский Красный Крест является единым координатором гуманитарного груза по всей России.

Ранее Правительство РФ утвердило порядок распределения беженцев по регионам. В документе сказано, что Новосибирская область готова принять 1,2 тысячи беженцев с Украины, из ДНР и ЛНР.

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гуманитарная помощь
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