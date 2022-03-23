Новосибирцы собрали 50 тонн гуманитарной помощи беженцам — 10 фото с отправки первой партии

В городе организовано более 40 пунктов сбора.

— Все привозят к нам. Мои ребята всё сортируют, раскладывают по наименованиям в коробки. Подписывают, прикладывают опись. Чтобы в пункте сбора осталось только распаковать и выдавать продукцию. В день в штабе Красного Креста на Писарева, 4 работает 5–6 человек. Бывает, что домой уходят глубоко за полночь. Ведь всё надо пересчитать и внести в опись, затем отправить информацию в единый штаб. Для беженцев, которые находятся в Новосибирске, всё есть в достаточном количестве, — уточнила Елена Кокорина.