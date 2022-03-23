Новосибирцы собрали 50 тонн гуманитарной помощи беженцам — 10 фото с отправки первой партии

Сегодня, 23 марта, из Новосибирской области отправили 20 тонн гуманитарной помощи для беженцев с Украины, из ДНР и ЛНР.
Как рассказала корреспонденту НГС председатель новосибирского отделения Красного Креста Елена Кокорина, всего собрали 50 тонн гуманитарной помощи. Сегодня отправили ее первую часть.
— Тот груз, который мы отправляем — это огромная, совместная работа. Новосибирск — один из немногих городов, где люди хорошо откликнулись и принесли большие объемы гуманитарного груза. Не все машины поедут в Ростов — следующие партии гуманитарного груза могут быть направлены в Белгород или Москву — туда, где есть большое количество складов, которые позволяют принимать груз, — говорит Кокорина.
В городе организовано более 40 пунктов сбора.
— Все привозят к нам. Мои ребята всё сортируют, раскладывают по наименованиям в коробки. Подписывают, прикладывают опись. Чтобы в пункте сбора осталось только распаковать и выдавать продукцию. В день в штабе Красного Креста на Писарева, 4 работает 5–6 человек. Бывает, что домой уходят глубоко за полночь. Ведь всё надо пересчитать и внести в опись, затем отправить информацию в единый штаб. Для беженцев, которые находятся в Новосибирске, всё есть в достаточном количестве, — уточнила Елена Кокорина.
Пункт сбора от жителей организован в каждом районе НСО.
— В среднем человек приносит 2–4 кг помощи. В редком случае это 5–10 кг. Вот так собрали уже 50 тонн. Большой вклад мы получили от «Союза Женщин». Правительство тоже помогает. Они договариваются с областными центрами, организациями, пишут письма руководителям, приглашают СМИ. Помогли открыть пункты сбора в торговых центрах, — говорит Елена Кокорина.
— Волонтерский корпус — это ребята, без которых мы бы не смогли ничего сделать. Каждый день с области приезжают «Газели» по 1–2 тонны, и без этих мальчишек мои девочки не смогли бы всё это разгрузить самостоятельно. Завтра тоже будут помогать с погрузкой. Так же они собирают помощь в торговых центрах. С их стороны очень большая работа, — признается председатель новосибирского отделения Красного Креста.
«Мы вместе» — это всероссийский проект помощи. Он объединяет всю работу по помощи беженцам в целом. Волонтеры занимаются встречей беженцев в Ростове, распределением по местам пребывания, организацией детских комнат, устройством взрослых людей на работу, а детей — в школу. Также в задачи «Мы вместе» входит выдача продуктовой помощи, оказание психологической и юридической помощи. В рамках проекта «Мы вместе» собирается и гуманитарная помощь. За это направление отвечает Красный Крест. Новосибирский Красный Крест является единым координатором гуманитарного груза по всей России.
Ранее Правительство РФ утвердило порядок распределения беженцев по регионам. В документе сказано, что Новосибирская область готова принять 1,2 тысячи беженцев с Украины, из ДНР и ЛНР.