Новосибирская область готова принять 1,2 тысячи беженцев с Украины, из ДНР и ЛНР

Правительство РФ утвердило распределение по регионам
Из документа следует, что Новосибирская область готова принять 1,2 тысячи беженцев.
Больше всего беженцев готовы принять Воронежская область (7000 человек), Краснодарский край (5330 человек), Крым (4788), Ростовская область (4725), Белгородская область (4547), Красноярский край (3920 человек). Москва и Санкт-Петербург вовсе не готовы принять беженцев.
Среди субъектов Сибирского федерального округа больше всего граждан с Украины, из Донецкой и Луганской Народных Республик готов принять уже упомянутый Красноярский край (3920 человек), Омская область (2369), Кемеровская область (1530 беженцев).
В документе уточняется, если численность прибывших превысит указанное в постановлении количество, людей направят в другие регионы.
Распределять прибывших будут по принципу приоритетности размещения лиц в тех субъектах, где «проживают их родственники (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки, братья, сестры) — граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие право на проживание в РФ».
Субъекты РФ должны до 5-го числа каждого месяца предоставлять в МЧС и МВД РФ сведения о готовности принять беженцев.
Ранее мы сообщали, что 14 беженцев из ДНР и ЛНР прибыли в Новосибирскую область. Ни один из них не обратился к чиновникам для предоставления временного места жительства. Всех разместили друзья и родственники.