14 беженцев из ДНР и ЛНР прибыли в Новосибирскую область: всех разместили друзья и родственники

К 5 марта в Новосибирскую область прибыли 14 беженцев из Луганской и Донецкой Народных Республик.
— Частным образом в регион прибыли 14 человек, которые разместились у родственников и знакомых. На сегодняшний день официальных обращений в Министерство труда и социального развития Новосибирской области по вопросам размещения не поступало, — указано в ответе министерства на запрос НГС.
Ранее в Новосибирске определили три учреждения, готовых принять беженцев из ДНР и ЛНР. Один из них — Центр социальной помощи семье и детям «Заря» в Ленинском районе. Мы побывали там и посмотрели, в каких условиях разместят людей, эвакуированных из Донбасса. Пока центры пустуют в ожидании беженцев.
Как отметили в Министерстве труда и социального развития Новосибирской области, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации граждане могут получить единовременную денежную выплату в
Для получения выплат и пособий, действующих на территории Российской Федерации, необходимо наличие российского гражданства и регистрации по месту пребывания. Меры поддержки выплачиваются как из федерального, так и из регионального бюджетов, в зависимости от выплаты.
По вопросам организации приема и пребывания граждан из ДНР и ЛНР на территории Новосибирской области, выплаты им пособий, медицинской помощи и другим можно проконсультироваться по телефону горячей линии Министерства труда и социального развития региона:
Ранее НГС опубликовал материал о том, как помочь беженцам из ЛНР и ДНР. Принести можно любые вещи — от детской одежды и питания до теплой одежды для взрослых.