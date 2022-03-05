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14 беженцев из ДНР и ЛНР прибыли в Новосибирскую область: всех разместили друзья и родственники

Ни один из них не обратился к чиновникам для предоставления временного места жительства

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Беженцы могут претендовать на единовременную выплату в <nobr class="_">10 000</nobr> рублей. Для получения ряда льгот и иных выплат необходимо российское гражданство

Беженцы могут претендовать на единовременную выплату в 10 000 рублей. Для получения ряда льгот и иных выплат необходимо российское гражданство

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К 5 марта в Новосибирскую область прибыли 14 беженцев из Луганской и Донецкой Народных Республик.

— Частным образом в регион прибыли 14 человек, которые разместились у родственников и знакомых. На сегодняшний день официальных обращений в Министерство труда и социального развития Новосибирской области по вопросам размещения не поступало, — указано в ответе министерства на запрос НГС.

Ранее в Новосибирске определили три учреждения, готовых принять беженцев из ДНР и ЛНР. Один из них — Центр социальной помощи семье и детям «Заря» в Ленинском районе. Мы побывали там и посмотрели, в каких условиях разместят людей, эвакуированных из Донбасса. Пока центры пустуют в ожидании беженцев.

Как отметили в Министерстве труда и социального развития Новосибирской области, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации граждане могут получить единовременную денежную выплату в 10 000 рублей, обратившись в центры социальной поддержки населения по месту пребывания. После получения заявлений регион направляет список граждан в Ростовскую область для перечисления федеральной меры поддержки адресатам.

Для получения выплат и пособий, действующих на территории Российской Федерации, необходимо наличие российского гражданства и регистрации по месту пребывания. Меры поддержки выплачиваются как из федерального, так и из регионального бюджетов, в зависимости от выплаты.

СЮЖЕТ

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По вопросам организации приема и пребывания граждан из ДНР и ЛНР на территории Новосибирской области, выплаты им пособий, медицинской помощи и другим можно проконсультироваться по телефону горячей линии Министерства труда и социального развития региона: 8 800 100-00-82, а также по телефонам городской справочной службы Новосибирска: 375-87-87, 8 800 222-00-50.

Ранее НГС опубликовал материал о том, как помочь беженцам из ЛНР и ДНР. Принести можно любые вещи — от детской одежды и питания до теплой одежды для взрослых.

Дорогие читатели, мы вынуждены закрыть комментарии в материалах, касающихся темы спецоперации на Украине и ее последствий. Это мера вынужденная, но надеемся, что временная. Спасибо за понимание!

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