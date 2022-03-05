14 беженцев из ДНР и ЛНР прибыли в Новосибирскую область: всех разместили друзья и родственники

К 5 марта в Новосибирскую область прибыли 14 беженцев из Луганской и Донецкой Народных Республик.



— Частным образом в регион прибыли 14 человек, которые разместились у родственников и знакомых. На сегодняшний день официальных обращений в Министерство труда и социального развития Новосибирской области по вопросам размещения не поступало, — указано в ответе министерства на запрос НГС.



Ранее в Новосибирске определили три учреждения, готовых принять беженцев из ДНР и ЛНР. Один из них — Центр социальной помощи семье и детям «Заря» в Ленинском районе. Мы побывали там и посмотрели, в каких условиях разместят людей, эвакуированных из Донбасса. Пока центры пустуют в ожидании беженцев.

