В Новосибирске определили три центра для приема беженцев из ЛНР и ДНР — раньше там были ковидные обсерваторы

В Новосибирске к приему беженцев из Донецкой и Луганской народных республик подготовили три учреждения.

Как сообщила начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Низамаева, речь идет о центре помощи семьи и детям «Заря», где недавно был проведен ремонт, санатории «Обские зори» и социальной оздоровительном центре граждан пожилого возраста и инвалидов «Лунный камень». Ранее эти центры использовались как обсерваторы.



— Там и персонал, и вся инфраструктура подготовлены для приема людей. Наш персонал за время эпидемии и предыдущей работы с беженцами повысил соответствующую психологическую подготовку, поскольку люди, которые к нам прибывают, фрустрированы. Они из очага серьезных действий, они требуют особого подхода, толерантности и особых человеческих и профессиональных качеств от персонала для того, чтобы всю эту нагрузку выдерживать, — отметила она.

