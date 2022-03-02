В Новосибирске определили три центра для приема беженцев из ЛНР и ДНР — раньше там были ковидные обсерваторы

В Новосибирске к приему беженцев из Донецкой и Луганской народных республик подготовили три учреждения.
Как сообщила начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Низамаева, речь идет о центре помощи семьи и детям «Заря», где недавно был проведен ремонт, санатории «Обские зори» и социальной оздоровительном центре граждан пожилого возраста и инвалидов «Лунный камень». Ранее эти центры использовались как обсерваторы.
— Там и персонал, и вся инфраструктура подготовлены для приема людей. Наш персонал за время эпидемии и предыдущей работы с беженцами повысил соответствующую психологическую подготовку, поскольку люди, которые к нам прибывают, фрустрированы. Они из очага серьезных действий, они требуют особого подхода, толерантности и особых человеческих и профессиональных качеств от персонала для того, чтобы всю эту нагрузку выдерживать, — отметила она.
В общей сложности все три учреждения ориентированы на 350 мест. В обычное время, по словам Ольги Низамаевой, центры принимают меньшее количество человек.
— Сами учреждения стандартно готовы в два раза меньше человек принимать, но для размещения беженцев количество мест может быть увеличено. Я хочу напомнить, что у нас также существует резерв департамента промышленности и предпринимательства — это гостиницы, которые уже работали в период приема беженцев из Донбасса, и круглогодичные учреждения дополнительного образования, которые традиционно готовы к приему беженцев. В частности, ребятишек. Это круглогодичные лагеря, например, «Тимуровец», — добавила она.
Для детей беженцев также определено учебное заведение — они пойдут в школу №191 (Западный микрорайон, ул. Невельского).
Недавно мы публиковали адреса пунктов сбора благотворительной помощи для беженцев из ЛНР и ДНР. Помочь им можно как деньгами, так и одеждой, канцелярией и едой.