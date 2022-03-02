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Где и как помочь беженцам из ЛНР и ДНР — подборка организаций и мест Новосибирска для гуманитарной помощи

Принести можно любые вещи от детской одежды и питания до теплой взрослой одежды

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Сбором помощи для беженцев занялись разные организации

Сбором помощи для беженцев занялись разные организации

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В Новосибирске открыли пункты сбора благотворительной помощи для беженцев из ЛНР и ДНР. Помочь можно как деньгами, так и одеждой, канцелярией и едой.

Как рассказала представительница Красного Креста Елена Кокорина, акцент сбора делается на детском питании, канцелярии, игрушках и теплой детской одежде.

Красный Крест поделился с НГС списком мест, куда можно принести гуманитарную помощь

Красный Крест поделился с НГС списком мест, куда можно принести гуманитарную помощь

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— Сейчас работой с беженцами занимается организация «Мы вместе» с российским Красным Крестом. За расселение отвечают «Мы вместе», а за сбор гуманитарной помощи отвечает Красный Крест. У Красного Креста — единая система, мы записываем, кто и что приносит, отчет у нас каждую неделю. В головном штабе собирают всю информацию из тех городов, где беженцы уже есть. Исходя из заявок, в какой-то город отправляется помощь, — рассказала Елена Кокорина.

Красный Крест выпустил памятку, что можно приносить в пункты приема

Красный Крест выпустил памятку, что можно приносить в пункты приема

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Совет общественной палаты Новосибирской области создал оперативный штаб по сбору денег у себя на сайте. Члены совета также занимаются координацией работы с беженцами из Луганской и Донецкой народных республик по адресу Новосибирск, улица Державина, 7.

— Общественная палата Новосибирской области организовала открытие счета для благотворительных пожертвований. Поступившие финансовые средства будут направлены на нужды беженцев из Луганской и Донецкой республик. Любой житель Новосибирска или Новосибирской области, общественная или коммерческая организация может перечислить денежные средства по реквизитам, — рассказали на сайте Общественной палаты.

К общественной приемной также присоединился совет отцов. Он объявил об этом в своих социальных сетях.

— В связи с непростой гуманитарной обстановкой на территории Донецкой и Луганской народных республик Областной совет отцов НСО начинает сбор гуманитарной помощи, — сообщили в Совете отцов Новосибирской области.

В список, что можно принести от Совета отцов, попали бумажные полотенца, маски для лица, кровати, одежда и канцелярия. Полный список можете посмотреть по ссылке.

К сбору помощи присоединились политические партии. «Единая Россия» сообщает, что, помимо сбора денежной помощи, принимает гуманитарную на базе волонтерского центра партии.

В Новосибирской области организовала сбор гуманитарной помощи ЛДПР. Помимо пункта сбора в Искитиме и Татарском районе, организован сбор в Новосибирске.

Несколько организаций, помимо Красного Креста, занимаются помощью беженцам Донбасса

Несколько организаций, помимо Красного Креста, занимаются помощью беженцам Донбасса

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В епархии Новосибирска рассказали корреспонденту НГС, что они собирают помощь для беженцев. Чтобы принести вещи в хорошем состоянии для помощи, можно прийти в любой храм города.

— По благословению митрополита Новосибирского и Бердского Никодима с 26 февраля во всех храмах Новосибирской епархии организован сбор средств для помощи беженцам из Луганской и Донецкой народных республик. Помощь принимается в церковных лавках храмов, — рассказали в пресс-службе епархии.

На прошлой неделе в правительстве заявили, что Новосибирская область готова принять 1200 беженцев. Для этого подготовили восемь пунктов временного размещения.

За происходящими на Украине событиями вы можете следить в нашей онлайн-трансляции.

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