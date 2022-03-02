Где и как помочь беженцам из ЛНР и ДНР — подборка организаций и мест Новосибирска для гуманитарной помощи

Совет общественной палаты Новосибирской области создал оперативный штаб по сбору денег у себя на сайте. Члены совета также занимаются координацией работы с беженцами из Луганской и Донецкой народных республик по адресу Новосибирск, улица Державина, 7.



— Общественная палата Новосибирской области организовала открытие счета для благотворительных пожертвований. Поступившие финансовые средства будут направлены на нужды беженцев из Луганской и Донецкой республик. Любой житель Новосибирска или Новосибирской области, общественная или коммерческая организация может перечислить денежные средства по реквизитам, — рассказали на сайте Общественной палаты.



К общественной приемной также присоединился совет отцов. Он объявил об этом в своих социальных сетях.



— В связи с непростой гуманитарной обстановкой на территории Донецкой и Луганской народных республик Областной совет отцов НСО начинает сбор гуманитарной помощи, — сообщили в Совете отцов Новосибирской области.



В список, что можно принести от Совета отцов, попали бумажные полотенца, маски для лица, кровати, одежда и канцелярия. Полный список можете посмотреть по ссылке.

