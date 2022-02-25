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Тема дняВоенная операция на Украине: хроника
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Военная операция на Украине: хроника событий 25 февраля

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24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине — в планы РФ, по словам президента, не входит оккупация страны, а действия связаны с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — новыми санкциями. В этом онлайне мы публикуем всё, что происходит на границе обеих стран 25 февраля.

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Следственный комитет РФ сообщает, что в Ростовской области зафиксировано не менее 14 попаданий снарядов с территории Украины.

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РИА Новости сообщает, что Сбербанк отчитался о своей готовности к санкциям. В банке заявили, что обладают всеми необходимыми ресурсами, опытом и экспертизой для успешной работы в сложившихся условиях. Клиентов заверили, что их средства доступны им в полном объеме; ограничений на обмен валют, на снятие и пополнение счетов нет.

— Все системы и офисы банка работают в штатном режиме, — говорится в заявлении Сбера.

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Владимир Путин провел телефонный звонок с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

— Макрон призвал «незамедлительно завершить» военную операцию на Украине, несмотря на то, что ранее Путин заявлял, что то, что происходит — вынужденная мера, «нам не оставили шансов поступить иначе», — передает РИА Новости.

В Кремле разговор назвали «серьезным и откровенным обменом мнениями».

Канада тем временем запретила своим авиакомпаниями летать над Украиной, Москвой и Минском.

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Мария Захарова

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Что произошло 24 февраля

Всё, что произошло на российско-украинской границе, а также реакцию мира на эти события мы подробно описывали в этом онлайне. Если коротко, то за минувшие сутки:

  • Владимир Путин объявил о специальной военной операции в защиту Донбасса;
  • в городах на юге России закрылись аэропорты — воздушное сообщение приостановлено минимум до 2 марта;
  • курсы валют побили рекорды восьмилетней давности: к примеру, в Ростове доллар продавали по 150 рублей, евро — по 200;
  • Евросоюз пригрозил РФ новым пакетом санкций;
  • Украина объявила военное положение и призвала ко всеобщей мобилизации;
  • по городам России прошла серия антивоенных митингов. Акции были несогласованными и закончились задержаниями.

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