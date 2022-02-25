Беженцев с Донбасса готовы размещать в оздоровительных лагерях и гостиницах в Новосибирской области

Новосибирская область готова принять 1200 беженцев с Донбасса. Для этого подготовили восемь пунктов временного размещения.

— Поскольку наши соотечественники, прибывающие из ДНР и ЛНР оказались в трудной жизненной ситуации, то безусловно, мы прорабатываем необходимые меры для создания условий приема граждан. В общей сложности готовы принять 1200 человек. Запланировано восемь пунктов размещения, — поделился цифрами заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.

Использоваться будут загородные оздоровительные лагеря, гостиницы и санатории.