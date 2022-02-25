Беженцев с Донбасса готовы размещать в оздоровительных лагерях и гостиницах в Новосибирской области

Новосибирская область готова принять 1200 беженцев с Донбасса. Для этого подготовили восемь пунктов временного размещения.
— Поскольку наши соотечественники, прибывающие из ДНР и ЛНР оказались в трудной жизненной ситуации, то безусловно, мы прорабатываем необходимые меры для создания условий приема граждан. В общей сложности готовы принять 1200 человек. Запланировано восемь пунктов размещения, — поделился цифрами заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.
Использоваться будут загородные оздоровительные лагеря, гостиницы и санатории.
— Опыт других территорий показывает, что в основном прибывают дети, женщины и старики. Наша задача подготовить возможности не только по прибыванию граждан, но и по обучению детей, и дошкольные места, — добавил заместитель губернатора. — Обеспечение учебниками, организация питания, медицинское сопровождение — это тоже пул вопросов, которые мы решаем. Мы понимаем, что помимо организованного прибытия, могут и частным образом люди приезжать.
В Новосибирскую область таким частным образом сейчас прибыла одна семья с Донбасса. Какой-то конкретной информации о количестве беженцев, которые приедут в Новосибирскую область сейчас нет. Также региональным бюджетом пока не определены никакие доппособия. Беженцы могут сейчас рассчитывать только на те 10 тысяч рублей, которые выплачиваются из федеральных средств на территории Ростовской области.
За помощью можно обратиться по телефону горячей линии Минтруда НСО: 8–800–100–00–82.
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