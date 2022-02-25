Как рассказать ребенку о войне, смерти и страхе — основные правила непростой беседы

Общий принцип разговора

В любом возрасте в первую очередь нужно поговорить о чувствах ребенка.

— Говорите про тревоги и страхи, которые есть у детей. Неважно, сколько ему лет — 5 или 15 лет. Нужно говорить, что любые военные действия — да, это страшно, непонятно. Мы действительно много не знаем и узнаем ли когда-нибудь — большой вопрос. И неизвестность тоже добавляет тревоги. Но когда мы говорим о своих чувствах, проговариваем, то мы избавляемся от них, — объяснил новосибирский клинический психолог, психоаналитик Дмитрий Клочков.

Конкретные слова стоит подбирать уже исходя из возраста ребенка и его понимания.

— Маленькому ребенку можно сказать, что война — это когда стреляют люди, танки ездят. Страшно, опасно, но нужно держаться подальше. Если говорить о тех, кто слышит выстрелы, очень важный момент научить ребенка реагировать на эти реально угрожающие вещи — правильные действия должны быть проговорены. И нужно в первую очередь обезопасить жизнь и здоровье ребенка, чтобы он никуда не убегал, был на виду, как бы интересно не было, чтобы не ходил в опасное время, — перечислил специалист.