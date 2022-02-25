Как рассказать ребенку о войне, смерти и страхе — основные правила непростой беседы

Президент России Владимир Путин вчера, 24 февраля, принял решение о специальной военной операции в Донбассе. Его решение и происходящее на Украине изменило жизни миллионов не только взрослых, но и детей. И если мы можем хотя бы разобраться в происходящем и немного успокоиться, то дети остаются в незавидном положении. Они видят нашу тревогу и задают вопросы. Как объяснить, что такое война? Как помочь испуганному ребенку? А что делать, если подросток не согласен с вашим мнением о происходящем? Мы поговорили с клиническим психологом, психоаналитиком, работающем с детьми, чтобы найти ответы на эти вопросы.
Общий принцип разговора
В любом возрасте в первую очередь нужно поговорить о чувствах ребенка.
— Говорите про тревоги и страхи, которые есть у детей. Неважно, сколько ему лет — 5 или 15 лет. Нужно говорить, что любые военные действия — да, это страшно, непонятно. Мы действительно много не знаем и узнаем ли когда-нибудь — большой вопрос. И неизвестность тоже добавляет тревоги. Но когда мы говорим о своих чувствах, проговариваем, то мы избавляемся от них, — объяснил новосибирский клинический психолог, психоаналитик Дмитрий Клочков.
Конкретные слова стоит подбирать уже исходя из возраста ребенка и его понимания.
— Маленькому ребенку можно сказать, что война — это когда стреляют люди, танки ездят. Страшно, опасно, но нужно держаться подальше. Если говорить о тех, кто слышит выстрелы, очень важный момент научить ребенка реагировать на эти реально угрожающие вещи — правильные действия должны быть проговорены. И нужно в первую очередь обезопасить жизнь и здоровье ребенка, чтобы он никуда не убегал, был на виду, как бы интересно не было, чтобы не ходил в опасное время, — перечислил специалист.
Скрывать ли информацию?
Скрыть происходящее от ребенка почти любого возраста у вас навряд ли получится. Дети всё видят, слышат и чувствуют.
— Нет ничего хуже, чем какая-то тайна, недоговоренность. Тем более, когда это так явно витает в воздухе, как последние события. И если делать вид, что ничего не происходит, то это только добавит тревоги. У ребенка может создаться такая фантазия: «Со мной не говорят об этом, потому что это очень страшно и плохо. Именно поэтому это от меня скрывают». Это еще сильнее увеличит тревожность, — отметил Дмитрий.
Называйте вещи своими именами, в такой ситуации лучше не прибегать к красочным эпитетами или эвфемизмам.
— Говорите прямо, но согласно возрасту. То, что люди убивают друг друга, совсем маленьким детям рассказывать не стоит. То, что люди стреляют, могут быть взрывы — об этом можно сказать. И второй важный момент. Наша психика не терпит пустоты. Если мы ребенку что-то не объясняем и не рассказываем, то это начинает заполняться его фантазиями. И это тоже не всегда хорошо.
Во сколько лет ребенок начинает осознавать, что такое смерть?
Понимание того, что люди смертны, в полной мере формируется у ребенка в среднем к 6–7 годам.
— Но лучше всего в любом возрасте называть вещи своими именами, — советует клинический психолог. — Когда, например, с 2-летним ребенком гуляют и видят мертвого голубя, часто приукрашивают и пытаются спрятать это: «Птичка спит, еще что-то делает». Нужно сказать просто и спокойно: «Птичка умерла». Ребенок, да, не поймет полностью смысл этого слова, но мы будем с ним откровенны, и не будет у него в последствии каких-то дополнительных фантазий на этот счет и двусмысленности.
Ребенок задает вопрос: «А если придут сюда?»
Нужно проговорить с детьми, что предугадать развитие событий и знать всё точно наперед в такой ситуации невозможно.
— Мы действительно не можем знать, как это будет разворачиваться. Но вы можете обсудить местность, в которой вы находитесь, текущее положение, — перечислил эксперт. — Когда это закончится и как будет разворачиваться — никто не знает. И нужно постараться быть честным с ребенком, но при этом успокоить его.
Ребенок любого возраста должен чувствовать вашу поддержку и защиту.
— В любых чрезвычайных ситуациях очень важен посыл: «Ты можешь с нами говорить о том, что чувствуешь. Ты можешь прийти в любой момент. Мы тебя защитим». Скажите, что его понимаете, что тоже переживаете эти чувства. Эмоциональное единство, когда взрослые разделяют чувства детей, в таких ситуациях очень важно.
Родственники разошлись во взглядах
Отношение людей к спецоперации очень разное не только за пределами России, но и внутри страны. Конфликты могут вспыхивать внутри семей, и нужно сделать так, чтобы ребенок это не увидел и не услышал.
— Любые конфликты, речь ли это о военных действиях, вакцинации от коронавируса, разводе, влияют на ребенка. Нужно огородить его от этого. Он не должен ни видеть, ни слышать этого, — подчеркнул специалист.
Если получилось так, что ребенок стал свидетелем бурных разборок — не замалчивайте ситуацию.
— Когда люди на эмоциях, то не всегда могут себя контролировать. К сожалению, это часто происходит на глазах детей. Нужно проговорить, что он видел: «Тебя это могло напугать. Мы понимаем твои чувства. В любом случае мы тебя любим, и наши отношения — это наши отношения. Да, у нас, у взрослых, бывают противоречия во взглядах. Но мы всегда будем для тебя мамой и папой». Нужно разделить отношения взрослых от отношений с ребенком.
Мнение ребенка разошлось с мнением родителя и возник конфликт
Подростки получают много информации и могут составить собственное мнение о происходящем. И может оказаться так, что его мнение отличается от родительского. Очень часто это приводит к конфликтам. И неправильное поведение в этой непростой ситуации может разрушить отношения.
— Если мы говорим о конфликте — столкновении интересов двух и более точек зрения — то в нем, по сути, нет ничего плохого. Борьба — есть развитие. Но часто он переходит в ссору и скандал, когда подключаются эмоции, то начинают страдать отношения. Здесь нужно остановиться, выдохнуть и понять, что же вы пытаетесь добиться, — советует Дмитрий Клочков.
Определите, что для вас важно — сохранить отношения с ребенком или отстоять свою правоту и взгляды.
— Соотнесите это, что же важнее для вас. И, может быть, стоит закончить его словами: «Хорошо, у тебя такая позиция, а у меня другая. Давай, каждый останется при своем мнении». Здесь может помочь специалист, — объяснил клинический психолог. — Иначе вы можете потерять доверие подростка. И, к сожалению, мы это наблюдаем сейчас сплошь и рядом. С одной стороны взрослые обвиняют подростков в такой инфантильности, а с другой — относятся к ним как к детям. Есть очень хорошая фраза, не помню кто ее сказал, но смысл такой: «Подросток — это такой человек, который, если ты не относишься к нему как к взрослому, начинает вести себя как ребенок».
Какие признаки говорят о том, что нужно обратиться за помощью к специалисту
Не со всеми ситуациями можно справиться самостоятельно — и это нормально. Нормально просить помощи у профессионала.
— Если возникает вопрос «а не пора ли обратиться за помощью?» — то уже пора, — убежден Дмитрий Клочков. — В крайнем случае психолог просто скажет, что всё в порядке и это ваши чрезмерные тревоги, но лучше перестраховаться.
Какого-то универсального признака, что уже точно нужно вести ребенка к психологу — нет.
— Дети обычно показывают это в поведении — страхи, ночные кошмары. Когда дети боятся, они могут становиться агрессивными и к родителям, и к сверстникам. Или — наоборот — может замыкаться в себе. Если раньше ярко проявлял эмоции и перестал — это еще более тревожный звонок. Насторожить должны изменения в поведении ребенка.
Мы ведем онлайн-трансляцию о том, что происходит на Украине.
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