Где и как разместят беженцев из Донбасса — фоторепортаж из социального центра «Заря»

В Новосибирске определили три учреждения, готовых принять беженцев из ДНР и ЛНР. Один из них — Центр социальной помощи семье и детям «Заря» в Ленинском районе. Мы побывали там и посмотрели, в каких условиях разместят людей, эвакуированных из Донбасса.

— Пока существует только оперативная готовность, мы не получили дополнительных распоряжений на эту тему. <...> Сами учреждения стандартно готовы в два раза меньше человек принимать, но для размещения беженцев количество мест может быть увеличено. Я хочу напомнить, что у нас также существует резерв департамента промышленности и предпринимательства — это гостиницы, которые уже работали в период приема беженцев из Донбасса, и круглогодичные учреждения дополнительного образования, которые традиционно готовы к приему беженцев. В частности, ребятишек. Это круглогодичные лагеря, например, «Тимуровец», — рассказала начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева.