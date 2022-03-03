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Где и как разместят беженцев из Донбасса — фоторепортаж из социального центра «Заря»

Учреждение готово принять 94–100 человек

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Жилая комната в центре

Жилая комната в центре

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В Новосибирске определили три учреждения, готовых принять беженцев из ДНР и ЛНР. Один из них — Центр социальной помощи семье и детям «Заря» в Ленинском районе. Мы побывали там и посмотрели, в каких условиях разместят людей, эвакуированных из Донбасса.

— Пока существует только оперативная готовность, мы не получили дополнительных распоряжений на эту тему. <...> Сами учреждения стандартно готовы в два раза меньше человек принимать, но для размещения беженцев количество мест может быть увеличено. Я хочу напомнить, что у нас также существует резерв департамента промышленности и предпринимательства — это гостиницы, которые уже работали в период приема беженцев из Донбасса, и круглогодичные учреждения дополнительного образования, которые традиционно готовы к приему беженцев. В частности, ребятишек. Это круглогодичные лагеря, например, «Тимуровец», — рассказала начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева.

Центр расположен на Забалуева, 49. Сейчас в «Заре» нет постояльцев-беженцев, но учреждение готово предоставить им места, если такая необходимость появится. Обычно там оказывают услуги детям с инвалидностью и их семьям, а также семьям в трудной жизненной ситуации

Центр расположен на Забалуева, 49. Сейчас в «Заре» нет постояльцев-беженцев, но учреждение готово предоставить им места, если такая необходимость появится. Обычно там оказывают услуги детям с инвалидностью и их семьям, а также семьям в трудной жизненной ситуации

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Начальник департамента по социальной политике мэрии Ольга Незамаева на встрече с журналистами

Начальник департамента по социальной политике мэрии Ольга Незамаева на встрече с журналистами

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Холл центра. Если учреждение станет пунктом временного размещения для беженцев, «Заря» приостановит свою работу и будет работать только для них, пояснила директор Татьяна Лоза

Холл центра. Если учреждение станет пунктом временного размещения для беженцев, «Заря» приостановит свою работу и будет работать только для них, пояснила директор Татьяна Лоза

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Игровая. Кроме жилых комнат в центре есть столовая и медицинский блок

Игровая. Кроме жилых комнат в центре есть столовая и медицинский блок

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Комнаты расположены по блочному типу, две на блок. В каждой — по две односпальные кровати, телевизор, шкаф и комод. Душ и туалет один на блок. По словам Татьяны Лоза, центр сможет принять до 100 человек

Комнаты расположены по блочному типу, две на блок. В каждой — по две односпальные кровати, телевизор, шкаф и комод. Душ и туалет один на блок. По словам Татьяны Лоза, центр сможет принять до 100 человек

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Душевая в центре

Душевая в центре

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Комната для занятий

Комната для занятий

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Спортзал центра

Спортзал центра

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Столовая

Столовая

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Здание центра расположено в небольшом сквере, поэтому из окон открывается вид на ели и березы

Здание центра расположено в небольшом сквере, поэтому из окон открывается вид на ели и березы

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Медсестры в медицинском блоке центра. Для постояльцев центра проводят разные процедуры: физиотерапию, физкультуру, лечебные ванны

Медсестры в медицинском блоке центра. Для постояльцев центра проводят разные процедуры: физиотерапию, физкультуру, лечебные ванны

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Отделение лечебных ванн

Отделение лечебных ванн

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Все три учреждения, выделенные департаментом соцполитики, рассчитаны на 350 мест. Для детей беженцев также определено учебное заведение — они пойдут в школу № 191 (Западный микрорайон, ул. Невельского).

СЮЖЕТ

Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине

Недавно мы публиковали адреса пунктов сбора благотворительной помощи для беженцев из ЛНР и ДНР. Помочь им можно как деньгами, так и одеждой, канцелярией и едой.

Первые эвакуированные подростки прибыли в Новосибирск 24 февраля. Мы встретились с ребятами и поговорили о том, как они жили в Донбассе, о чем мечтали и как им удалось выбраться в Сибирь.

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ДНР и ЛНР
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