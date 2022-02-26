«Увидела, как ракета пролетела над нашим домом». До Новосибирска добрались первые эвакуированные из зоны боевых действий дети

Корреспондент НГС Илья Калинин встретился с прибывшими из зоны военных действий Виолеттой и Никитой, и узнал, как они жили в Донбассе, о чём мечтали и как им удалось выбраться к сестре в Сибирь.



Виолетте и Никите — 14 и 9 лет. Всю жизнь они прожили в небольшом городке Донецкой области Горловка. В семье есть еще и старшие брат с сестрой. В 2017 году у них умерла мама, а в 2018 году старшая сестра Виктория уехала со своим молодым человеком Андреем к нему на родину — в российский Бердск.



Виктория и Андрей познакомились в 2016 году в Горловке. Андрей воевал здесь с 2014 года на стороне сторонников самопровозглашенной ДНР. Как сам признаётся, приехал в Донбасс по приглашению после военных командировок на Северном Кавказе. В разговоре с корреспондентом НГС мужчина уточняет, что он — «специалист в определенной области — снайпер». Продолжать воевать в ДНР и ЛНР (в батальоне Алексея Мозгового «Призрак») он не мог из-за ранения, поэтому вернулся с Викторией в Россию.

