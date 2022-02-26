«Увидела, как ракета пролетела над нашим домом». До Новосибирска добрались первые эвакуированные из зоны боевых действий дети

В Новосибирскую область 24 февраля прибыли первые эвакуированные из Донбасса. Это двое подростков — Виолетта и Никита, которые приехали к родной старшей сестре, проживающей с мужем в частном доме в Бердске. Мы по понятным причинам не называем полных имен наших героев, а также понимаем, что взгляды на происходящее в Украине у наших читателей могут быть кардинально противоположными. Поэтому особенно просим помнить: это всего лишь дети, которые уехали из зоны военных действий, где уже каждый день раздаются выстрелы и взрывы. Это дети, которые вынужденно оставили все свои вещи и покинули родной дом. Это дети, которым сейчас требуется любая помощь: как словами, так и различными вещами, потому что уезжали они в чужую страну совсем налегке, как того требовала эвакуация.
Корреспондент НГС Илья Калинин встретился с прибывшими из зоны военных действий Виолеттой и Никитой, и узнал, как они жили в Донбассе, о чём мечтали и как им удалось выбраться к сестре в Сибирь.
Виолетте и Никите — 14 и 9 лет. Всю жизнь они прожили в небольшом городке Донецкой области Горловка. В семье есть еще и старшие брат с сестрой. В 2017 году у них умерла мама, а в 2018 году старшая сестра Виктория уехала со своим молодым человеком Андреем к нему на родину — в российский Бердск.
Виктория и Андрей познакомились в 2016 году в Горловке. Андрей воевал здесь с 2014 года на стороне сторонников самопровозглашенной ДНР. Как сам признаётся, приехал в Донбасс по приглашению после военных командировок на Северном Кавказе. В разговоре с корреспондентом НГС мужчина уточняет, что он — «специалист в определенной области — снайпер». Продолжать воевать в ДНР и ЛНР (в батальоне Алексея Мозгового «Призрак») он не мог из-за ранения, поэтому вернулся с Викторией в Россию.
В феврале 2022 года, рассказывает Андрей, ему начали поступать сведения от знакомых из ДНР, что «здесь что-то намечается». Тогда было принято решение вывозить детей в Россию. Еще один взрослый брат Виктории и отец оставались на родине: брат там служил, а отец болел. Но его бы просто не выпустили из-за ограничений на выезд мужчин 16–50 лет, уточняет Виктория.
Выбирались в Россию Виолетта и Никита с теткой и другими жителями Горловки на автобусах и поездах. Приехали в Воронеж, где всех поселили в отель: кто-то заселился на обозначенный сразу срок в три месяца, кто-то собирался ехать дальше в другие регионы — к знакомым и родным. Брата и сестру Вероника забрала уже в Воронеже.
Самое страшное, вспоминает девушка, — когда дети ехали еще в Воронеж и на три дня потерялись. Полностью пропала связь, не было никакой информации, где они вообще передвигаются. Андрей замечает, что некая секретность была связана и с тем, что организаторы эвакуации до последнего момента скрывали, куда привезут эвакуированных.
Сейчас Андрей и Виктория решают вопросы об опекунстве над Виолеттой и Никитой и их определении в одну из бердских школ. Говорят, что пока местная власть идет им навстречу.
Корреспондент НГС встретился с Виолеттой и Никитой в доме, который сегодня стал для них вторым родным жильем. Было заметно, что вначале дети стеснялись чужого человека, но в ходе общения они стали вести себя уже более раскованно.
— Как проходила ваша жизнь в Горловке?
Виолетта. Жили мы в двухэтажном многоквартирном доме. По будням ходили в школу, в субботу и воскресенье — гуляем или дома что-то делаем. Школа не сильно далеко от дома: на автобусе немного проехать. Остановка тоже рядом, магазин — под нами. Очень удобно.
Никита. А я у Виолетты на телефоне сижу. Ну, в школу хожу, а в выходные — на телефоне.
— Как учились, расскажите?
Виолетта. (Смеется.) Ну, так… Нормально…
Никита. У меня одна тройка, остальные — четверки. Тройка по английскому.
Виолетта. А у меня — четыре-пять. Где-то так.
— Какие предметы самыми любимыми в школе были?
Виолетта. Физкультура. У Никиты — самбо.
Никита. Да, самбо. И танцы.
— Самбо? Это урок такой был или кружок?
Виолетта. Нет, прям на урок приходишь, а там — урок самбо. Потом может быть чтение или что-нибудь еще.
Никита. И музыки урок нравится. Там песни всякие придумываем. (Улыбается.) Это — шутка юмора.
— А какие исполнители у тебя любимые?
Виолетта. О, вам лучше не знать! (Смеется.)
Никита. (Смеется.) Да много... Какие дома слушаю? Моргенштерн и Инстасамка. (Смеется.)
— Современный мальчик...
Никита. Я познакомился с Инстасамкой, когда у Виолетты появилась ее песня.
Виолетта. Да, мне нравится она, а еще мне очень нравится Аня Покров. Такая популярная звезда: в «ТикТоке» любит сниматься, песни поет.
— Чем еще занимались в школе?
Никита. Мне еще нравится изо — изобразительное искусство.
Виолетта. А мне — танцы. Флешмоб танцую. Вроде хип-хопа.
— После школы как проводили время?
Виолетта. Неподалеку от нас возле школы есть игровая площадка. Там можно играть во что захочешь. Там и качели, и спортивная площадка.
Никита. Но больше всего приходилось сидеть дома и на улицу не высовываться…
— Почему?
Виолетта. Да там как-то последнее время стало бахать сильно. Так что лучше туда вообще не выходить… Стреляют, гранаты взрываются, но еще в стороне от нас.
— Как давно такое началось?
Виолетта. Чуть-чуть стрелять начали в декабре прошлого года. А вот в январе началось хорошо прям так. И вот сейчас у меня там друзья остались, с которыми я переписываюсь. Они говорят: бахает ужасно. Но выезжать не захотели.
— Вам как-то объясняли, как надо себя вести, если начнется обстрел?
Виолетта. Да, в школах рассказывали. Если на улице ты идешь и возле тебя начинает бахать, то надо или бежать в овраг, или ложиться на асфальт. Закрываешь голову руками и открываешь рот. Чтобы не оглушило.
— Как было с продуктами? Всего хватало?
Виолетта. Бывало такое, что не хватало, а порой могли всё купить, что захотели. Иногда не хватало хлеба. Бывало, что мяса не было, лука, морковки…
— А из промышленных товаров? Игрушки какие-нибудь?
Виолетта. Мы такое не любим покупать. Нам то подарят, то еще как-то… Мы их с собой не брали.
— Никита, ты тоже не любишь игрушки?
Никита отрицательно качает головой.
— А почему?
Виолетта. Он любит, конечно, но ему не особо покупают их, потому что через два дня он поломает или потеряет их. Хотя склад машинок у него есть.
— Какие, Никита, у тебя любимые игрушки?
— Трансформеры.
— Расскажите, как у вас проходил отъезд в Россию?
Виолетта. Была эвакуация. Люди должны были уехать с Горловки в Воронеж или куда-то еще, что поближе. На срок где-то три месяца.
— Вам так говорили, что это на временный срок?
Виолетта. Да. Просто там ужасно стреляют, что жить невозможно было. И во время эвакуации увозили всех, кроме мужчин от 16 до 50 лет. Людей собирали в Горловке на площади. Поначалу людей вообще мало было: не хотели ехать. Но потом стало много, и автобусы вывозили людей даже ночью. Это примерно три-четыре дня назад (с 21 февраля. — Прим. ред.)
— И вы поехали с кем?
Виолетта. С теткой своей. Сначала ехали на автобусе до ж/д вокзала. Потом нас пересадили на электричку. Потом автобусом доехали до Воронежа. И там нас поселили в отеле «Усадьба». Условия хорошие были. Потом тетка там осталась, а сестра приехала за нами и отвезла нас сюда [в Бердск]. В отеле был бесплатный Wi-Fi, в номерах — плазма и душ. Кормили хорошо — три раза, конфетки давали… Можно было жить и дольше. Некоторые там остались на три месяца.
Никита. Мне в отеле понравился бесплатный интернет. Я там играю, смотрю «Ютьюб», песни закачиваю.
Виолетта. А я, может, в VK зайду, может, в TikTok посижу. Сама там ничего не делаю, просто смотрю.
Никита. Я потом там сам буду сниматься (в TikTok. — Прим. ред.), но пока не хожу туда. А в «Ютьюбе» смотрю про Minecraft, про Бабку Грэнни… Это такая игра-ужастик.
— Во время эвакуации было страшно?
Виолетта. Не знаю даже… Вот сегодня я у друга, который в Горловке, спрашиваю: «Как дела?» А он мне: «Да, нормально. Но вот очень сильно стреляют. Вот опять началось». Прям в самой Горловке стреляют.
— Что больше всего в жизни вас пугало?
Виолетта. В 2014 году это было. Еще сестра (Виктория. — Прим. ред.) с нами жила. Это было лето, мы сидели дома. Вдруг я услышала какой-то звук и вышла на улицу и увидела, как ракета пролетела над нашим домом. И мы сразу побежали в подвал. Он хорошо оборудованный: с кроватями, бетонный потолок. Дня два-три там сидели. Стреляли тогда очень сильно, окна все побило…
Никита. Мне немного страшно было, когда стреляли. Но тогда я маленький был еще.
— Кем вы хотели бы стать?
Никита. У меня много профессий. Таксист, массажер, железнодорожник, массаж… Ой, это уже говорил…
— Только, наверное, массажист?
Никита. (Смеется.) Да… Военный еще. Какой? Пехота. И доктор, врач. Психолог. Со мной психолог общался, когда я маленький был.
Виолетта. Это он разговаривал с ними, когда поступал в школу. Комиссию надо было пройти. Перед поступлением в первый класс… Мне раньше всегда хотелось стать ветеринаром. А теперь — не знаю. Косметологом, может.
— О чем мечтаете?
Виолетта. У меня мечта уже сбылась. Я сильно хотела поехать к своей сестре в Новосибирск. Она рассказывала, что тут так красиво. А тут и правда красиво: вечером фонари горят. Мы, когда летели ночью на самолете, сверху вниз смотрели: очень красиво было! Конечно, по папе скучаем, созваниваемся почти каждый вечер…
Никита. Моя мечта тоже сбылась: поехать до Вики и жить здесь.
В конце разговора корреспондент НГС поинтересовался у Андрея: «Ну, теперь-то, наверное, с военными командировками покончено? Дети же». — «Почему, — пожал плечами мужчина. — Если потребуется — поеду снова. А с детьми будет Вика. Да и мама моя рядом, поможет».