«Я выла 4 месяца». Как маленький новосибирский поселок выживает после разрушительного пожара

— Мы живем в доме у знакомых, а этот дом у нас стоит. Потому что начать жить с нуля на 140 тысяч возможности нет. Всё, на чем мы жили, всё оборудование сгорело. Поэтому мы практически не работаем сейчас, — тяжело вздыхая говорит Ирина.



В сгоревшем доме Ирины почти ничего не изменилось. В одной из комнат на черном от сажи полу лежит гора разбитой посуды — раньше здесь был шкаф. На стенах бывшей кухни осталась плитка.

— Только недавно начала приходить в себя, до этого 4 месяца выла. Приходила сюда и не знала, за что взяться, — рассказывает Ирина.