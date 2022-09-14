«Я выла 4 месяца». Как маленький новосибирский поселок выживает после разрушительного пожара
Большинство погорельцев уехали из села, а оставшиеся ждут помощи от президента
Небольшой поселок Молот расположен в 70 км от Новосибирска. В конце апреля здесь случился серьезный пожар — журналисты НГС тогда поговорили с пострадавшими людьми. Огонь пришел в 17 дворов, 7 жилых домов сгорели. Многие люди потеряли скот, инструменты и надворные постройки. НГС побывал в Молоте спустя 4 месяца после пожара и посмотрел, что изменилось там за это время.
Посмотрите, что происходит в Молоте спустя 4 месяца после пожара:
Сентябрьский день радует Молот хорошей погодой: в поселке тепло и солнечно, но очень ветрено. Почти так же было 29 апреля — в тот день сильный ветер принес с полей огонь. Сгоревшие дома так и стоят вдоль дороги. Местные рассказывают, что хозяева, в основном, уехали в другие деревни, кто-то перебрался жить к знакомым.
— Выплаты у нас были только на вещи первой необходимости и только тем, у кого дома пострадали. А тем, у кого пострадали хозяйственные постройки, вообще ничего не выплачивали, — перечисляет Ирина Метелица. В пожаре у нее полностью сгорел дом, надворные постройки, инструменты, пострадали животные.
Ирина рассказывает, что тем, у кого сгорели дома, выплатили 50 тысяч из местного бюджета, 100 тысяч из федерального и по 10 тысяч рублей — на каждого члена семьи. Остальное люди «собирали кто где может».
— Мы живем в доме у знакомых, а этот дом у нас стоит. Потому что начать жить с нуля на 140 тысяч возможности нет. Всё, на чем мы жили, всё оборудование сгорело. Поэтому мы практически не работаем сейчас, — тяжело вздыхая говорит Ирина.
В сгоревшем доме Ирины почти ничего не изменилось. В одной из комнат на черном от сажи полу лежит гора разбитой посуды — раньше здесь был шкаф. На стенах бывшей кухни осталась плитка.
— Только недавно начала приходить в себя, до этого 4 месяца выла. Приходила сюда и не знала, за что взяться, — рассказывает Ирина.
Ущерб Ирины от пожара МЧС оценили примерно на 3 миллиона рублей.
— По неофициальным данным говорят, что у нас пожар не той категории, и выплаты нам не будут предоставлены, — передает слова односельчан женщина.
Сейчас Ирина пытается выяснить, насколько это верно, но пока никаких выплат она не получила. Истории Метелицы сочувствуют соседи по селу, но она держится бодро:
— Бог не дает испытаний тем, кто не может их пройти, — грустно улыбаясь, говорит она.
Оксана Ненадо живет на соседней Школьной улице. В пожаре у нее сгорела половина дома — там жили другие хозяева. Многодетная семья не стала восстанавливать жилище и переехала в соседнее Новокремлевское к родне. Оксана за лето успела восстановить крышу и сарай для скота.
Оксане выплатили 220 тысяч рублей — 50 тысяч от района, 30 тысяч от соцзащиты и по 10 тысяч на каждого члена семьи. Спасло то, что у семьи была заначка — копили на квартиру детям. Помогли и жители соседнего Новокремлемского — скинулись деньгами и одеждой, которые жители Молота разделили между собой.
— И вещи нам слали, и продукты давали. Как-то обижаться на людей, именно на людей... Государство толком нам ничего не дало, — говорит Оксана.
Тем, у кого не пострадали дома, не выплатили ничего. За них собеседникам НГС особенно обидно: у многих сгорели курицы, а каждая несушка стоит 400 рублей, возмущается Оксана. Семья Оксаны Ненадо успела выпустить скот — животные спаслись. Сейчас Ненадо отстроили новый сарай и спокойно ждут зиму.
— Сейчас уже зима, нужно, чтобы скотина была при месте. Мы от скотины живем, работы как таковой нет, — говорит Оксана.
Раньше жители поселка работали в подсобном хозяйстве «Сибсельмаша», но в начале нулевых его закрыли. Люди потеряли работу и постепенно разъехались, а те, кто остался, зарабатывают своим хозяйством. Местные считают, что из-за того, что поля перестали опахивать, в деревню пришли пожары.
— Пришло с поля арендатора, потому что два года не пахано было ничего, — говорит Оксана Ненадо.
По данным «Контур.Фокуса», владелец и директор крестьянско-фермерского хозяйства «Молот», которое, со слов местных жителей, арендует поле — Юрий Аникин. Основной вид деятельности КФХ — выращивание зерновых культур, кроме риса, зернобобовых, семян масличных культур. Его чистый убыток за 2021 год составил 1,2 миллиона рублей. Предприятие находится в стадии ликвидации с ноября 2021 года.
Оксана Ненадо надеется на президентскую помощь: в июне Владимир Путин подписал указ о помощи погорельцам. Согласно ему, например, до 1 августа правительство России вместе с региональным должны были оказать помощь людям, чьи дома пострадали в пожаре. Какая именно помощь положена людям, в указе не уточняется.
До 1 октября «высшие должностные лица» региона должны были оценить ущерб и принять решение о возмещении. В указе речь идет и о погибших в огне животных. До 15 ноября должны завершить ремонт поврежденного и строительство нового жилья для граждан, пострадавших от пожаров. Для детей, проживающих на территориях, пострадавших от пожара, должны организовать «отдых и оздоровление».
— Но уже 1-е сентября прошло... 1-е октября ждем, — вздыхает Оксана.
Что еще почитать по пожары
«Вся область в огне»: горит новосибирская деревня — как люди лишаются домов.
Как лесные пожары в Новосибирской области ищут с высоты — НГС вылетел на маршрут с Авиалесоохраной.
Россия в огне: почему не могут потушить лесные пожары, оставившие без жилья уже две тысячи человек.