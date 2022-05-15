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Проблема

Россия в огне: почему не могут потушить лесные пожары, оставившие без жилья уже две тысячи человек

Собрали всё, что известно о бедствии, в одном видео

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В небольшом городе Уяр в Красноярском крае стихия уничтожила 201 жилой дом, огонь перекинулся на постройки с горящего поля. В момент ЧП выяснилось, что в городе всего две пожарные машины.

Лесные пожары серьезно навредили пяти регионам России — наиболее пострадали от стихии Курганская, Иркутская и Свердловская области, Хабаровский и Красноярский края. Сгорело 730 жилых домов, не считая дач. Без жилья остались две тысячи человек, сообщает МЧС.

— 12 мая в России ликвидировано 162 лесных пожара на площади 22 334 гектара. 13 мая действовало 104 лесных пожара на площади 14 425 гектаров, проводились работы по активному тушению, — говорится в сообщении Авиалесоохраны.

В Красноярском крае следователи уже возбудили уголовные дела из-за масштабных последствий. По одному из них — о халатности — задержан заместитель главы обеспечения жизнедеятельности Уяра. По другому — трое сотрудников филиала «Россети Сибирь». В Омской области суд отправил в СИЗО главу города Называевска и начальника районных электросетей после того, как природный пожар уничтожил около сотни домов.

Губернаторов российских регионов 10 мая вызвал на совещание Владимир Путин. Он обязал их лично следить за обстановкой, а позже ввел для них систему KPI — оценки действий по профилактике пожаров и борьбы с ними.

— Именно главы регионов должны обеспечивать тушение пожаров, — сказал президент. — Если же ситуация начинает выходить из-под контроля, ни в коем случае нельзя замалчивать эти проблемы. Напротив, нужно максимально оперативно запрашивать помощь.

Владимир Путин заявил, что нельзя допустить повторения ситуации 2021 года, который стал рекордным с начала XXI века в России по общей площади лесных пожаров: это 18,1 миллиона гектаров.

Также президент добавил, что масштабные лесные пожары подрывают усилия по сохранению климата. Глава РФ заявил, что значительный материальный ущерб от природных пожаров в РФ в этом году уже очевиден.

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