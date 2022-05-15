Россия в огне: почему не могут потушить лесные пожары, оставившие без жилья уже две тысячи человек

В небольшом городе Уяр в Красноярском крае стихия уничтожила 201 жилой дом, огонь перекинулся на постройки с горящего поля. В момент ЧП выяснилось, что в городе всего две пожарные машины.



Лесные пожары серьезно навредили пяти регионам России — наиболее пострадали от стихии Курганская, Иркутская и Свердловская области, Хабаровский и Красноярский края. Сгорело 730 жилых домов, не считая дач. Без жилья остались две тысячи человек, сообщает МЧС.

